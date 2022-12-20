“有很多问题需解决”：黄英贤抵华展开历史性会谈

要点： 黄英贤说，“在间隔相当长的时间后 ”来到中国，“非常好”；

她是四年来第一位被邀请参加外交会谈的澳大利亚外长；

黄参议员明确表示将提出与领事事件、人权和贸易相关问题。

外长黄英贤表示，她将在历史性的外交会谈之前，致力于稳定与中国的关系。





黄参议员于当地时间周二晚上10点38分（澳大利亚东部时间周三凌晨1点38分）抵达北京，与中国外长王毅会面。





在北京首都国际机场的停机坪上，澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）和中国外交部的一名代表迎接了黄参议员，当时气温为零下4摄氏度。





这次访问是四年来澳大利亚外长首次受邀到北京进行外交会谈，这正值澳大利亚与中国建交50周年。



在中国于2020年决定对铁矿石和大麦等几种澳大利亚商品实施制裁后，贸易预计将成为两国外长讨论的主要内容。





包括记者成蕾（Cheng Lei）在内的澳大利亚人在中国被拘留的问题预计也是会谈的重要内容。





黄参议员说，“在间隔相当长的时间后”来到中国 “非常好”。





她说：“我承认并感谢中华人民共和国政府邀请我来到这里，这样我们可以一起度过两国建交50周年的日子。”





“我期待着我们的会晤，我们将（讨论）对我们来说很重要的问题。”



黄英贤在与王毅的会谈中会提出什么？

在抵达北京后的停机坪上，黄参议员说她不会预先判断会晤的结果，但明确她将提出与领事事件、人权和贸易相关的问题。





“我认为，成功的标志是对话本身，”她说。





“我们显然有很多问题需要解决，而对话是解决这些问题的先决条件。”





黄参议员说，她将继续 “一如既往地为被拘留的澳大利亚人辩护”。





在被问及人权问题时，她表示澳大利亚 “总是在各个层面酌情提出人权问题”。





她说澳大利亚认为 “消除贸易障碍符合两国的利益”。



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在这次部长级会晤之前，澳大利亚总理安东尼•阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和中国国家主席习近平在今年早些时候的G20峰会期间进行了一对一的谈话。





阿尔巴尼斯指出与中国建交50周年是进行双边讨论的一个重要机会。





他说：“纪念日……为双方提供了一个机会，以反思这种关系以及它在未来如何能够更具建设性。”





“建立外交关系的决定需要雄心和勇气，但这是一个正确的决定，这种关系给我们两国都带来了好处，包括通过我们强大的经济、人民对人民、学术和商业的联系。”



