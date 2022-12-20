【正在行动】黄英贤访华 是否能开启澳中关系新篇章？

澳中关系重整的步伐正在加快，黄英贤（Penny Wong）将成为自2018年以来首位飞往北京的澳大利亚外长，也是自2019年两国关系急剧恶化后的第一位访华的澳大利亚部长。





黄英贤此行正值澳中两国建交50周年。有分析称，此行是三年来因贸易摩擦和指责而冰冻的两国关系的新迹象。





在阿尔巴尼斯与黄英贤的一份共同声明中，二人表示：1972年，时任总理高夫·惠特拉姆（Edward Gough Whitlam）做出了一个大胆决定，承认澳中两国和人民之间交往与合作的重要性。





此后的几十年里，中国成长为世界上最大的经济体之一、澳大利亚最大的贸易伙伴。





澳中之间的贸易，以及人文、文化和商业纽带，为两国带来了巨大的益处。





声明称：“我们很高兴有机会庆祝（澳中建交50周年）这一纪念日。澳方寻求与中方建立稳定关系，并将会守护国家利益，尽可能互相合作，必要时坚守立场”。





11月，黄英贤在西悉尼大学发表首次重要政策演讲。在演讲中，她强调了为缓解与中国的紧张关系所作的努力。





她将两国关系的破裂归咎于上届联盟党政府，并表示，工党将寻求合作，同时坚决保护澳大利亚的国家利益。





双方将讨论什么？

自新冠大流行初期以来仍然存在的一系列贸易制裁，以及在中国被拘留的两名澳大利亚人的释放问题，很可能被摆在会谈桌上。





在2019年的贸易部长西蒙·伯明翰访问后，中国对澳大利亚实施了一系列严厉的贸易制裁。





联盟党对黄英贤访华之行表示欢迎，影子外长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）说：“黄部长访华将是自2019年11月我作为上任联盟党政府的贸易、旅游和投资部长最近一次访华以来澳大利亚部长的首次出访。”





他说：“值得欢迎的是，阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）政府延续了前联盟党政府对澳大利亚所面临的战略挑战的认识，重要的是，他们在继续致力于保护澳大利亚国家利益的同时，追求澳中关系的稳定发展。”





“这些会谈的考验将是贸易制裁是否被取消，在释放被拘留的澳大利亚人方面是否取得进展，以及我们面临的安全和网络环境是否得到改善。事实上，考验还在于，黄部长需要确保她提出重要的原则性问题，围绕着在我们地区尊重国际法，尊重人权，并敦促中国利用他们对俄罗斯的影响力，结束对乌克兰的不公平、不合法和不道德的入侵。”





自工党在5月赢得选举以来，外交紧张局势有所缓解，但贸易制裁仍然存在。





阿尔巴尼斯将他11月与习近平的会面描述为“积极的进展”，另一方面，他也一直在试图降低对快速改变的期望。





“你不应该期望......你有这样的会议，我们提出了立场，然后他们得出了结论。这根本不是系统的运作方式。”





PM Albanese said a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping would be a "positive thing" if one can be arranged on the sidelines of one of the leaders’ summits to be held in Southeast Asia this month. (File Photo) Credit: Lukas Coch/AP



在11月会面之前，阿尔巴尼斯曾公开表示，中国首先需要取消针对葡萄酒、牛肉等澳大利亚产品的价值200亿澳元的定向贸易制裁。





中国对澳大利亚的多种主要出口产品实施制裁，包括葡萄酒、大麦、龙虾、牛肉、煤炭、棉花和木材。





此外，澳大利亚对中国人权问题继续提出关切。





黄英贤此行是近期关系改善的延续，但尚不确定是否会带来任何实质性成果。





中国方面有何要求？

正值澳中建交50周年之际，对于北京来说，黄英贤的访问充满了象征意义。





分析人士表示，中国在国内面临困境——政府正在应对经济增长缓慢和对 COVID-19 封锁的普遍动荡——意味着北京与其主要贸易伙伴的关系正常化符合北京的利益。





《悉尼先驱晨报》发表评论称，通过邀请黄英贤访华，北京可以在不放弃实质内容的前提下利用其象征意义。中国方面或希望澳大利亚做三件事：支持其申请加入大规模的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)、更容易获取自然资源、停止澳大利亚在国际舞台上游说反对中国的国家利益。





但有分析称，澳大利亚欢迎中国购买更多煤炭，但出于国家利益考虑，很可能对后两种要求说“不”。





澳中关系是如何一步步恶化的？





自澳大利亚以国家安全为由，于2018年决定阻止中国公司华为参与澳洲5G网络建设以来，双方的关系一直在降温。





而澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查似乎促使了关系的全面恶化。





在接下来18个月里，中国对澳大利亚产品实施一系列制裁。





尽管堪培拉多次声明愿意与中方进行沟通，但据报道，中方拒绝接听澳大利亚官员的电话。





2020年11月，北京公布了一份包含14项对堪培拉表示不满的清单，其中包括声称澳大利亚煽动反华情绪，并在印太地区听命于美国。





此举被前总理斯科特·莫里斯斥为“无稽之谈”，并称“澳大利亚是一个主权国家，我们根据自己的国家利益做出决定。”





Source: AAP



不到两周后，莫里森要求北京道歉，因为一名中国政府官员在推特上发布了一张澳大利亚士兵杀害儿童的图片。莫里森表示，赵立坚发布伪造和挑衅性的图片，批评中国应该为分享这种“令人反感”的文章感到羞耻，并要求其道歉。





中国外交部发言人赵立坚称“澳大利亚应对两国关系的恶化负责。”





澳大利亚多次提出两名澳大利亚人——记者程蕾和作家杨恒均——在中国被拘留的问题。





程蕾两年多前被捕，被控犯有间谍罪。去年，她面临一次闭门审判，但结果尚未得知。





LISTEN TO 【正在行动】黄英贤访华 是否能开启澳中关系新篇章？ SBS Chinese 20/12/2022 30:56 Play





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