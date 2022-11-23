Medibank于上周三（11月16日）召开投资者会议，首要议题是近期影响众多澳洲民众的网络攻击事件。





Medibank表示，将开始与据信健康数据被盗的近50万名客户直接沟通。





该公司的首席执行官大卫·科兹卡（David Koczkar）表示，该公司已于周三（11月16日）开始与据信健康数据被盗的约48万名客户进行沟通。



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SBS普通话《正在行动》热线节目听友李女士表示，她昨天收到了Medibank数据被盗的通知信件，不知道该怎么办，正在考虑更换私人医保公司。





受到Medibank数据被盗以及Optus数据泄露事件双重影响的听友曾先生说“自己真的很无奈”。他质疑，这些大公司是否认真执行所签合同中包含的有关个人隐私内容的条款。





同是Medibank客户的史先生认为，受到影响的民众“不必大惊小怪”，但需在付钱时保持谨慎，且不要随便透露私人信息。





听友陈先生表示，他不会因数据泄露影响而跟换私人医保公司。他说，多换一家供应方就需要多留一份私人信息在他处，信息泄露的可能性也会增大。





听友赵先生说，个人信息被盗是使用电信服务的代价，民众只要“管好钱的渠道”就基本不会有大问题，另外，经常更换个人密码等信息也有好处。



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在过去的一个月里，随着处理网络攻击的成本升级和昂贵的集体诉讼威胁，Medibank的股价暴跌了18%。在周三的公司年度股东大会，科兹卡获得230万元的奖金。





曾先生说，他参与过集体诉讼，每一项内容都需要跟进，会消耗很大精力，而集体诉讼律师团往往会和被诉大公司私下达成协议。





听友张先生认为，受害者尽量不要求数据被盗的公司进行赔偿，应团结起来不让黑客得逞。





在客户对Medibank处理网络攻击的愤怒在不断增加之际，Medibank董事长迈克·威尔金斯称，该保险公司的沟通是"透明的"。





他说，该公司不支付赎金的决定 "与澳大利亚政府的立场一致"，Medibank已经委托进行外部审查。





科兹卡警告称，犯罪分子可能会继续在暗网上发布文件。





在本期《正在行动》热线节目中，听友们还就如何应对黑客和网络攻击表达了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】“真的很无奈” Medibank数据被盗事件是否会影响您对私人医保的选择？ SBS Chinese 23/11/2022 29:58 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。



