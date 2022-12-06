在中国民众于全国范围内抗议要求结束疫情封锁以及寻求更大的政治自由之后，中国部分城市解除疫情管控。





民众对疫情下政府采取的包括对未感染人群在内的大规模封锁、持续检测和隔离等政策的不满，导致了北京、上海以及广州等城市的大规模抗议活动。





尽管当局政府对一系列的示威活动采取了一些压制措施，但他们也开始暗示严格的疫情管控政策或将放宽。



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因中国的疫情管控，SBS普通话《正在行动》节目听友王先生的父母无法参加他在澳洲举行的婚礼。他表示，他的家乡河南的一位官员曾说因为封控错过了女儿的成人礼。他说，“（封控造成）很多老百姓没有吃的没有喝的 ”， “其中还有核酸检测的利益集团掺和”，“是一个很复杂的事情”。





王先生认为，“很多政府官员把疫情封控作为其执政能力的一种遮羞布”，“不是说上面说怎么样”，“下面就会做成什么样”。





王先生的孩子即将出生。他表示，等中国完全解除疫情封控且有稳定性之后，他才会带孩子回去探亲。





新冠疫情前，听友Patrick一般每两年回一次北京老家，但如今，他已经五年多没回去过了。他表示，中国药监局在2021年7月份通过了中国复星医药mRNA复必泰新冠疫苗的审批，但“（政府）最后通过行政手段没让全国人用”。他质疑，“政府与疫苗公司以及核酸公司有利益关系”。





很长时间没回中国探亲的听友Jessie表示，“每个国家有每个国家的国情”，“有老人在中国的澳洲华人都会意识到新冠的危害”，“中国政府的政策可能有全盘考虑”。 她认为，“中国不好”，“在海外的华人都不会好”。





在节目中，听友们还就民众集会抗议、隔离病房的传染隐患、政治体制改革、政府是否就封控和解封做好准备等发表了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】“官员把疫情封控作为执政能力遮羞布” 中国的“动态清零”政策是否影响到了您？ SBS Chinese 06/12/2022 30:09 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。



