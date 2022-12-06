新州中小学课程改革 着重打好基础

新州学校将对英语和数学课程进行全面改革，包括回归基础，强调语法、标点符号、句法和核心计算能力。





新州教育厅长米切尔（Sarah Mitchell）周一（12月5日）发布了新的学校教学大纲，称需要对教学进行全面改革。





但工党反对派指责政府“修修补补”，并未解决该州教育系统中的重大问题。





在NAPLAN结果显示特定年级组（包括5年级和9年级）的计算能力和读写能力下滑后，该州教育部门对3到10年级学生的教学大纲进行了调整。





米切尔向记者表示：“我们将在这些涵盖英语和数学的新教学大纲中，继续关注明确的学习和询证方法，并确保学生掌握基础知识。”



她指出，对课程进行改革不仅是为了让学生在学校的时间做好准备，还要为他们提供未来学习和就业所需的技能。





米切尔表示，教育厅在今年较早时针对幼儿园至二年级学生的新拼音课程做出的变更“取得了成效。





新州州长佩罗提称，这项改革对该州学生来说是千载难逢的机会。





他说：“至关重要的是，新州的学生在识字和算数方面都具备强大的技能，这样它们才能在校内及以后的学业生涯中取得成功。”





“我们的NAPLAN成绩告诉我们需要在高中专注于语法、句子结构和标点符号的明确教学，同时为必修的HSC数学课程做好准备。”



专注于这些基础知识是成功的关键，没有比孩子从小学开始接触优质教育更好的起点了。 新州州长佩罗提

新州工党领袖柯民思（Chris Minns）表示，虽然课程改革收到欢迎，但教育系统的主要问题是无法吸引和留住教师。





柯民思说：“当你考虑我们在教师招聘和保留方面遇到的主要问题时，（州长）却正在修修补补。”





蒙纳士大学最近的一项研究显示，近三分之二的教师正计划因不可持续的工作量、疲惫、压力和倦怠而退出该行业。





工党承诺，如果在3月当选，将废除教师工资2.5%的上限。





两党都承诺聘用一万名新教师，或将临时职位转为正式职位。





与此同时，家长将在暑假前获得500澳元的课前和课后托管代金券。





这些代金券适用于学龄儿童的父母，包括明年开始上幼儿园的儿童。





佩罗提敦促即将进入漫长暑假的爸爸妈妈们下载代金券，以支付假期的幼托费用。





父母可以为每个孩子索取一张代金券，可以在2023年1月31日前下载，并可以在6月30日前使用。





家长们可以使用Service NSW的服务网站来寻找接受优惠券的课前和课后教育机构。





家長們可以使用Service NSW的服務網站來尋找接受優惠券的課前和課後教育機構。



