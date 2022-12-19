澳中建交五十周年之际 澳洲外长黄英贤受邀访华

澳大利亚外长黄英贤将于周二（12月20日）前往北京，会见中国国务委员兼外交部长王毅，并举行第六次澳中外交与战略对话。





该对话上一次是在2018年举行的。而此次对话正值两国建交五十周年之际。





1972年12月21日，澳大利亚和中华人民共和国两国大使在巴黎签署建立外交关系的联合公报，这个联合公报的签署为两国互利互补的双边关系奠定了基础。





联盟党对黄英贤访华之行表示欢迎，影子外长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）说：“黄部长访华将是自2019年11月我作为上任联盟党政府的贸易、旅游和投资部长最近一次访华以来澳大利亚部长的首次出访。”





他说：“值得欢迎的是，阿尔巴尼斯政府延续了前联盟党政府对澳大利亚所面临的战略挑战的认识，重要的是，他们在继续致力于保护澳大利亚国家利益的同时，追求澳中关系的稳定发展。”





而在这一消息发布前，澳大利亚前驻华大使芮捷锐（Geoff Raby）曾撰文分析肯定黄英贤此行的必要性。





他在文中写道：“由于北京方面对澳大利亚的贸易措施毫无意义且完全适得其反，澳大利亚政府无法迅速恢复正常的沟通模式。但是，随着双方努力所取得的缓和，以及建立五十周年友好关系的长期象征意义，如果疫情和她的日程安排允许的话，黄英贤访问北京将符合她处理两国关系的框架。”





“对澳大利亚来说，这当然是有利的。”





继11月15日澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与中国国家主席习近平在G20峰会期间会面后，这场被双方评价为“积极的”、“富有建设性的”对话无疑引发外界对五十周年之际将发生什么的普遍期待。



这一六年来两国最高领导人间的首度会面涉及200亿澳元贸易制裁、被拘押的澳大利亚公民、台湾等诸多议题，目前尚不清楚此次两国外长会面将带来哪些最新进展，但双方正在不断释出合作信号。





中国驻澳大利亚大使肖千在12月初于堪培拉大使馆举行的招待会上表示：“过去五十年里，一直都有（澳中两国）友谊与合作的成功故事。”





他说：“中方愿以中澳建交50周年为契机，与澳方共同努力，秉持相互尊重、互利共赢原则，推动中澳全面战略伙伴关系不断向前发展，更好造福两国和两国人民。”





他在讲话中将自己比作连接两国的“桥梁”，期待“推动我们两国的全面战略关系”。





而澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）在一场由悉尼科技大学澳中关系研究院举办的澳中建交五十周年的网络论坛中同样释出合作信号：“对我来说，这就是相互尊重和互利关系的定义，一个全面的战略伙伴关系……就澳大利亚和中国而言，我们的利益范围之广，我们的互动之多和之深，才是最重要的。”





傅关汉同时援引外长黄英贤的说法，即“深化两国双边关系，并不与我们维护国家利益相冲突，只要双方明智地处理和驾驭分歧”。





黄英贤在11月举行的澳中基金会纪念澳中建交50周年晚宴发表讲话时提出：“我们愿在双方能够合作的领域开展合作，我们也准备好在必要时表达异见。”（英文原文：We seek to co-operate where we can and will disagree where we must.）而这一说法在“阿习会”之后总理讲话中也被反复提及。



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在早些时候接受SBS中文普通话节目采访时，北京外国语大学副教授胡丹博士分析说：“在战略上、意识形态上相对比较根本的方面，双方是有比较大的冲突。”





“中国还是‘以和为贵’，（认为）我们之间没有根本性的问题，但我认为澳大利亚政府的看法其实是完全不一样的，我觉得在未来这可能会成为一个比较大的点，成为双方双边关系回暖的最大障碍。”





胡丹博士目前在墨尔本大学当代中国研究中心担任研究员，她认为澳中两国在外交方面的彼此认识仍存在不足，而如何解决两国之间的不同也是学界所广泛探讨的话题。





澳大利亚驻中华人民国首任大使费思棻博士（Dr Stephen FitzGerald AO）曾提到，在1970年代澳中建交初期，两国所面对的分歧可能更大，当年搭建并深化两国关系的进程就好比把断了的肢体、手臂、神经甚至静脉，一点点重新还原，让它得以运作起来。





他说，尽管当时中国社会仍处于“文化大革命”、中国政府方面存在各种制约因素，但“政府中确实有人希望（对外界）作出回应”。



他在悉尼科技大学12月初的这场网络论坛上也再次提出了这一观点，而这一观点得到了中国前驻澳大使傅莹的认同。





2004年至2007年担任驻澳大使的傅莹说：“对于中国和澳大利亚，我们有不同的历史，不同的文化背景，不同的政治制度。”





“我们有分歧。我同意费思棻大使的看法。在 1970 年代，我们可能比现在更加分裂，而我们仍然有分歧。但是，分歧不应成为我们停止相互交流、停止相互合作的原因。我们应该始终记住将政治留在自己的边界内，尊重对方，并足够敏感，不要在国内政治方面走得太远。”





费思棻博士在这次网络论坛中还提及澳大利亚外交政策改变的重要性，他说：“黄英贤现在在亚洲来回奔走，试图改变我们对该地区的做法并恢复我们曾经拥有的东西。当然，她是那些一直在努力与中国重新建立对话的人之一，这非常重要。”





“黄英贤真的打算恢复外交部在堪培拉的权力中的首要地位，并在与中国和该地区的关系中使用国家政策和外交手段。这真的是一件非常好的事情。”



