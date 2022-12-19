过敏症人群节日期间要格外小心

对许多人来说，圣诞节假期是放松身心、与家人朋友共度美好时光的时候。但对于那些有食物过敏症的人来说，节日的各种聚会活动可能是个难以驾驭的时间段。





海伦娜（Helena）对花生、青霉素以及蓝纹奶酪中的霉菌过敏。她说她的家人在圣诞节期间非常支持她，确保她在社交活动中的安全。





“我真的很幸运，因为我在八个月大的时候就出现了第一次过敏反应，我的家人，包括我的直系亲属和我的大家庭，他们在圣诞节期间的主要目标是让我玩得开心，又不会住进医院。食物会经过三重甚至四重检查，任何获得邀请的客人都被告知桌上不能有花生，也不能有蓝纹奶酪。”





然而海伦娜说并不是每个人都能这么理解她，她也曾失去过不能尊重她需求界限的朋友。





“他们总是要做些事情，比如去某个对我来说很不安全的餐馆。这不仅仅是因为餐馆的菜单上有一两个包括花生的菜肴，餐馆还会用花生油煎炸，会把花生作为开胃菜，或者放在桌上随时备用。这意味着它会留在木头里、在椅子里、在餐具里、甚至在空气中。我最终真的厌倦了，因为很难承受与这些人共度四个小时、五个小时或六个小时的时间，而我的脑海中不断想到其实他们宁愿去别的地方。”



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根据新南威尔士州食品管理局的研究，澳大利亚是世界上过敏率最高的国家之一，目前有五分之一的人患有食物不耐受或过敏症。





目前有十分之一的婴儿和大约2%的成年人患有食物过敏症。多达四分之一的人口报告有食物不耐症。





这几乎可以肯定，圣诞节期间必须要能满足一项或多项特殊的饮食要求。





澳大利亚过敏和严重过敏反应协会的首席执行官赛义德（Maria Said）说，由于圣诞节期间的活动更加难以预测，它给过敏人群带来了更大的风险。





“圣诞节是社交的时候，很多人都在度假，我们可能会放松警惕。我们会改变日常规律，这就给要应对食物过敏的人增加了压力。我们会更频繁地被邀请外出，在外面就餐的次数会更多。如果我们去度假，我们不会准备所有的食物，而是要出去就餐，这确实会给食物过敏的人带来额外的风险。 ”





赛义德说，即兴活动以及更频繁地饮酒会影响人们在负责任地控制过敏问题上的判断力。





她说，万一真的出现紧急情况，那些有过敏症的人一定要随身携带肾上腺素注射器和应急计划，并告知其他人他们的位置。





“在紧急情况下，我们都无法完全冷静，但我们需要努力保持冷静。所以你应该有些书面提示，可以一步一步按照上面写的去做。如果有疑问就注射肾上腺素，这样可以确定你最好注射它而不是等到需要它才注射，那样可能就太晚了。”





作为一个有严重过敏反应20多年的人，海伦娜知道自己身边有一群值得信赖的朋友至关重要，他们会确保你感到包容和安全。





“我有一些朋友，他们试图让我在圣诞节期间参加活动，他们想庆祝一番，这真的很痛苦，因为我的需求还不如他们的一顿饭重要，他们其实可以下次再吃。因此如果有一群朋友，他们尊重这样一个事实，就是你有特别的饮食要求，如果不妥善照顾和检查，可能会致命。在一切都与食物发生关联的节日期间，有这样的朋友对你来说是一种奖励和祝福。”



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过去20年来，澳大利亚有关过敏信息的行业标准不断改善。





自2021年2月起，澳大利亚新西兰食品标准局对明确表述过敏成分标签实施了新的国家要求。这些变化旨在使食品过敏原信息更容易在食品标签上被找到。





根据法律，必须在包装上声明10种最常见的过敏原，包括甲壳类动物、鸡蛋、鱼、花生和麸质。





赛义德说，圣诞节期间特有的节日食品更容易使人们受到不熟悉食品成分的影响。





她建议对可能危及生命的食品风险要谨慎小心。





“我们在圣诞节吃的很多食物在一年中的其他时间都不吃。还有一些进口美食。不要假定这些食物无害，不要看着食物外表就认为它看起来不错，里面不会有牛奶，或者闻一闻就确定里面不会有芝麻。你要检查标签，如果没有标签，也没有参与准备食物的人可以告诉你食物里有什么，那么不吃会更安全。”



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食品技术专家兼“Why Meat”公司创始人怀特（Emma White）表示，食品行业在过去五到十年中发生了巨大变化，消费者的选择也更加多样化。





她说，现在有了各种选择，需要做的就是发挥创造力和适应力。





“我们在谈论圣诞节，有传统的烤肉。但现在你不一定非得吃烤羊肉、猪肉或火鸡，我的意思是消费者可以选择以植物为基础的食物。一旦我们意识到消费者有其他选择，他们就可以轻松改变。因此，聚会的食品从我们的角度来看是一个重要的选择，这是一个简单的过渡。让消费者很容易获得各种选择，他们不得不去参加聚会时也不会感到孤立。”





海伦娜认为，保持一致性是缓解社交活动中有关食物焦虑问题的关键。





“是的，圣诞节有点不可靠，因为往往会出现馅饼、布丁和所有类似的东西。每当我开始对这样的事情感到紧张时，我就会求助于我可以信赖的人。我有食谱，我的家人做的东西我知道是完美的。他们从同一个地方采购原料，用同样的方法做东西。我们不需要在圣诞节前后做实验。”





怀特说，这也和恢复烹饪创造力相关。





“在家烘焙，与家人相处，与孩子一起做东西。我认为食物是一种社交事物，它可以很有教育意义。我认为我们忽略了一些东西，比如让孩子们进入厨房，把那里弄得一团糟，这是制作食物的一个过程。而且我认为，如果你做的东西是烘焙食品或圣诞晚餐，或者只是一些小东西，比如早上为爸爸妈妈做早餐，他们会无比自豪。我认为这是我们需要研究的问题。”



