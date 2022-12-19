圣诞节全澳各地天气如何？一文早知道

要点： 大多数首府城市预计将天气宜人；

澳大利亚北部地区预计会有雨；

预计各首府城市圣诞节最高温度仅为32度。

根据目前的预测，大多数澳大利亚首府城市将享有一个阳光明媚的圣诞节。





澳大利亚气象局在周日下午发布了未来七天的天气预报，包括圣诞节的预测。





高级气象学家迪恩·纳拉莫尔 (Dean Narramore) 告诉 SBS 新闻：“对于我们中的许多人来说，这看起来可能是澳大利亚夏季最好的圣诞节（天气）。”





“对数百万澳大利亚人来说，值得庆幸的是，天气实际上看起来温暖、阳光明媚且干燥，尤其是澳大利亚南部的大部分地区。”



多数城市节日期间天气宜人

预测 墨尔本 、 悉尼 、 堪培拉 、 阿德莱德 甚至 霍巴特 将享有晴朗的天气，只有很小概率在圣诞节期间下雨（20%或以下）。





虽然东海岸各首府城市的气温预计在20多度，但 堪培拉 可能达到30度， 阿德莱德 预计最高气温也将达30度， 达尔文 则为32度。



Sydney is looking at a fine day on Christmas with a top of 28 degrees. Source: AAP 霍巴特 可能是12月25日最凉爽的首府，由于圣诞节当天有一股弱冷锋穿过，预测最高气温为21度，非常舒适。





纳拉莫尔说： “ 塔州 西部和南部地区可能出现阵雨，气温会在十几二十度左右，稍微凉爽一些。”





“（预计） 霍巴特 部分多云，可能会有阵雨，但在该冷锋前，塔州东部和北部的气温将维持在较暖的20多度。”





新州 大部分地区预计天气温暖且阳光明媚，偏远的东北部可能会有阵雨。





预计沿海和山脉的最高气温将在25至30度左右，而内陆地区则在30至35度之间。





“ 悉尼 气温预计为28度，大部分地区天气晴好，” 纳拉莫尔说。



The forecast for Christmas eve across Australia shows it will be a relatively dry day, free of rainfall in parts of the country. Northern areas of Queensland, WA and the NT could experience rain of 50mm and under over a six-hour interval. Credit: Bureau of Meteorology 南澳州 预计天气炎热且阳光明媚，但该州东南部靠近海洋的地区可能会较为凉爽。





“ 阿德莱德 预计气温30度，阳光充足，”他说。





维州 北部地区天气温暖晴朗，墨累河沿岸气温在30度左右，而维州南部的气温预计在20度左右。





预计在圣诞节前夕，维州东部的零星阵雨将有所缓解，而圣诞节将是温暖且大部分时间晴好无雨的一天。





纳拉莫尔说： “预计 墨尔本 圣诞节天气为27度的晴天。”





“澳大利亚南部的很多人都在期待着温暖而阳光明媚的节日，我相信在经历了几周相当寒冷的天气后，很多人都期待着圣诞节的到来。”



Melbourne residents should enjoy a sunny day on Christmas.

北部地区有雨

布里斯班 将是多云天气，圣诞节当天有60%的概率会下雨，而 达尔文 可能有阵雨和雷暴。





纳拉莫尔表示， 昆州 西部地区会有一些热带湿气和低压槽。





“因此，我们可能会在昆州北部、西部和南部看到大范围的阵雨和雷暴，”他说。





“但在昆州海岸地区，可能只是偶尔有阵雨；而在昆州东南部内陆地区，可能会有阵雨或雷暴。”



“ 布里斯班 预计部分地区多云有阵雨，温度约为31度。”





在澳大利亚北部，纳拉莫尔表示可能会看到季风季节的开始。





他说：“本周晚些时候和整个圣诞节周末，肯定会出现一些热带天气活动。”





“因此，我们预计整个热带地区将出现大范围的阵雨和雷暴，包括 北领地 ，圣诞节那天看起来降雨概率较大，且会出现暴风雨。”





“预计 达尔文 圣诞节当天会有阵雨，可能出现暴风雨，气温33度 。”



西澳天气晴好

Most of WA will likely be dry and warm on Christmas Day. Source: Getty / Jon Buckle/EMPICS/PA Images 据预测， 珀斯 在未来的日子里将保持晴朗的天气，最高温度在三十出头，一直到圣诞节。





纳拉莫尔说，干燥和温暖的天气即将到来。





“金伯利地区可能会有阵雨和雷暴，而南海岸会稍微凉爽一些，但总的来说，整个州看起来都是非常美好的一天。”





“预计珀斯将迎来30度的大晴天，仅在沿海地区会有午后清新的海风。”



天气较往年更稳定

纳拉莫尔说，预计圣诞节当天全国大部分地区的天气情况将相似，至少三个城市的气温预计在 30 摄氏度左右，而且天气晴朗。





这与去年不同，去年圣诞节当天珀斯的气温飙升至 42 摄氏度，而其它首府则经历了难以预测的暴风雨，气温相当低。





“与去年圣诞节相比……对全国大部分地区来说，（今年的气温）更加稳定。”





圣诞节预报





阿德莱德 ：13-20摄氏度；晴。





布里斯班 ：20-29摄氏度；多云。





堪培拉 ：11-30摄氏度；晴。





达尔文 ：25-32摄氏度；阵雨，可能有暴风雨。





霍巴特 ：14-21摄氏度；局部多云。





墨尔本 ：14-27摄氏度；晴。





珀斯 ：19-30摄氏度；晴。





悉尼 ：18-28摄氏度；以晴为主。



