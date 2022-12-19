圣诞节全澳各地天气如何？一文早知道

要点：
- 大多数首府城市预计将天气宜人；
- 澳大利亚北部地区预计会有雨；
- 预计各首府城市圣诞节最高温度仅为32度。
根据目前的预测，大多数澳大利亚首府城市将享有一个阳光明媚的圣诞节。
澳大利亚气象局在周日下午发布了未来七天的天气预报，包括圣诞节的预测。
高级气象学家迪恩·纳拉莫尔 (Dean Narramore) 告诉 SBS 新闻：“对于我们中的许多人来说，这看起来可能是澳大利亚夏季最好的圣诞节（天气）。”
“对数百万澳大利亚人来说，值得庆幸的是，天气实际上看起来温暖、阳光明媚且干燥，尤其是澳大利亚南部的大部分地区。”
多数城市节日期间天气宜人
预测墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德甚至霍巴特将享有晴朗的天气，只有很小概率在圣诞节期间下雨（20%或以下）。
虽然东海岸各首府城市的气温预计在20多度，但堪培拉可能达到30度，阿德莱德预计最高气温也将达30度，达尔文则为32度。
霍巴特可能是12月25日最凉爽的首府，由于圣诞节当天有一股弱冷锋穿过，预测最高气温为21度，非常舒适。
Sydney is looking at a fine day on Christmas with a top of 28 degrees. Source: AAP
纳拉莫尔说： “塔州西部和南部地区可能出现阵雨，气温会在十几二十度左右，稍微凉爽一些。”
“（预计）霍巴特部分多云，可能会有阵雨，但在该冷锋前，塔州东部和北部的气温将维持在较暖的20多度。”
新州大部分地区预计天气温暖且阳光明媚，偏远的东北部可能会有阵雨。
预计沿海和山脉的最高气温将在25至30度左右，而内陆地区则在30至35度之间。
“悉尼气温预计为28度，大部分地区天气晴好，” 纳拉莫尔说。
南澳州预计天气炎热且阳光明媚，但该州东南部靠近海洋的地区可能会较为凉爽。
The forecast for Christmas eve across Australia shows it will be a relatively dry day, free of rainfall in parts of the country. Northern areas of Queensland, WA and the NT could experience rain of 50mm and under over a six-hour interval. Credit: Bureau of Meteorology
“阿德莱德预计气温30度，阳光充足，”他说。
维州北部地区天气温暖晴朗，墨累河沿岸气温在30度左右，而维州南部的气温预计在20度左右。
预计在圣诞节前夕，维州东部的零星阵雨将有所缓解，而圣诞节将是温暖且大部分时间晴好无雨的一天。
纳拉莫尔说： “预计墨尔本圣诞节天气为27度的晴天。”
“澳大利亚南部的很多人都在期待着温暖而阳光明媚的节日，我相信在经历了几周相当寒冷的天气后，很多人都期待着圣诞节的到来。”
Melbourne residents should enjoy a sunny day on Christmas.
北部地区有雨
布里斯班将是多云天气，圣诞节当天有60%的概率会下雨，而达尔文可能有阵雨和雷暴。
纳拉莫尔表示，昆州西部地区会有一些热带湿气和低压槽。
“因此，我们可能会在昆州北部、西部和南部看到大范围的阵雨和雷暴，”他说。
“但在昆州海岸地区，可能只是偶尔有阵雨；而在昆州东南部内陆地区，可能会有阵雨或雷暴。”
“布里斯班预计部分地区多云有阵雨，温度约为31度。”
在澳大利亚北部，纳拉莫尔表示可能会看到季风季节的开始。
他说：“本周晚些时候和整个圣诞节周末，肯定会出现一些热带天气活动。”
“因此，我们预计整个热带地区将出现大范围的阵雨和雷暴，包括北领地，圣诞节那天看起来降雨概率较大，且会出现暴风雨。”
“预计达尔文圣诞节当天会有阵雨，可能出现暴风雨，气温33度 。”
西澳天气晴好
据预测，珀斯在未来的日子里将保持晴朗的天气，最高温度在三十出头，一直到圣诞节。
Most of WA will likely be dry and warm on Christmas Day. Source: Getty / Jon Buckle/EMPICS/PA Images
纳拉莫尔说，干燥和温暖的天气即将到来。
“金伯利地区可能会有阵雨和雷暴，而南海岸会稍微凉爽一些，但总的来说，整个州看起来都是非常美好的一天。”
“预计珀斯将迎来30度的大晴天，仅在沿海地区会有午后清新的海风。”
天气较往年更稳定
纳拉莫尔说，预计圣诞节当天全国大部分地区的天气情况将相似，至少三个城市的气温预计在 30 摄氏度左右，而且天气晴朗。
这与去年不同，去年圣诞节当天珀斯的气温飙升至 42 摄氏度，而其它首府则经历了难以预测的暴风雨，气温相当低。
“与去年圣诞节相比……对全国大部分地区来说，（今年的气温）更加稳定。”
圣诞节预报
阿德莱德：13-20摄氏度；晴。
布里斯班：20-29摄氏度；多云。
堪培拉：11-30摄氏度；晴。
达尔文：25-32摄氏度；阵雨，可能有暴风雨。
霍巴特：14-21摄氏度；局部多云。
墨尔本：14-27摄氏度；晴。
珀斯：19-30摄氏度；晴。
悉尼：18-28摄氏度；以晴为主。