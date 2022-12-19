圣诞节全澳各地天气如何？一文早知道

阵雨和雷暴有可能给澳大利亚一些地区的圣诞庆祝活动带来影响，但大多数情况下天气晴好。

A graphic showing a map of Australia with question marks over the states and territories

The Bureau of Meteorology's Christmas Day forecast says it will be a sunny day for most Australians. Source: SBS

要点：
  • 大多数首府城市预计将天气宜人；
  • 澳大利亚北部地区预计会有雨；
  • 预计各首府城市圣诞节最高温度仅为32度。
根据目前的预测，大多数澳大利亚首府城市将享有一个阳光明媚的圣诞节。

澳大利亚气象局在周日下午发布了未来七天的天气预报，包括圣诞节的预测。

高级气象学家迪恩·纳拉莫尔 (Dean Narramore) 告诉 SBS 新闻：“对于我们中的许多人来说，这看起来可能是澳大利亚夏季最好的圣诞节（天气）。”

“对数百万澳大利亚人来说，值得庆幸的是，天气实际上看起来温暖、阳光明媚且干燥，尤其是澳大利亚南部的大部分地区。”

多数城市节日期间天气宜人

预测墨尔本悉尼堪培拉阿德莱德甚至霍巴特将享有晴朗的天气，只有很小概率在圣诞节期间下雨（20%或以下）。

虽然东海岸各首府城市的气温预计在20多度，但堪培拉可能达到30度，阿德莱德预计最高气温也将达30度，达尔文则为32度。
A snowman made from sand on a beach
Sydney is looking at a fine day on Christmas with a top of 28 degrees. Source: AAP
霍巴特可能是12月25日最凉爽的首府，由于圣诞节当天有一股弱冷锋穿过，预测最高气温为21度，非常舒适。

纳拉莫尔说： “塔州西部和南部地区可能出现阵雨，气温会在十几二十度左右，稍微凉爽一些。”

“（预计）霍巴特部分多云，可能会有阵雨，但在该冷锋前，塔州东部和北部的气温将维持在较暖的20多度。”

新州大部分地区预计天气温暖且阳光明媚，偏远的东北部可能会有阵雨。

预计沿海和山脉的最高气温将在25至30度左右，而内陆地区则在30至35度之间。

悉尼气温预计为28度，大部分地区天气晴好，” 纳拉莫尔说。
A map of Australia showing the weather systems affecting temperature and rainfall for Christmas eve.
The forecast for Christmas eve across Australia shows it will be a relatively dry day, free of rainfall in parts of the country. Northern areas of Queensland, WA and the NT could experience rain of 50mm and under over a six-hour interval. Credit: Bureau of Meteorology
南澳州预计天气炎热且阳光明媚，但该州东南部靠近海洋的地区可能会较为凉爽。

阿德莱德预计气温30度，阳光充足，”他说。

维州北部地区天气温暖晴朗，墨累河沿岸气温在30度左右，而维州南部的气温预计在20度左右。

预计在圣诞节前夕，维州东部的零星阵雨将有所缓解，而圣诞节将是温暖且大部分时间晴好无雨的一天。

纳拉莫尔说： “预计墨尔本圣诞节天气为27度的晴天。”

“澳大利亚南部的很多人都在期待着温暖而阳光明媚的节日，我相信在经历了几周相当寒冷的天气后，很多人都期待着圣诞节的到来。”
Melbourne's Flinders Street station
Melbourne residents should enjoy a sunny day on Christmas.

北部地区有雨

布里斯班将是多云天气，圣诞节当天有60%的概率会下雨，而达尔文可能有阵雨和雷暴。

纳拉莫尔表示，昆州西部地区会有一些热带湿气和低压槽。

“因此，我们可能会在昆州北部、西部和南部看到大范围的阵雨和雷暴，”他说。

“但在昆州海岸地区，可能只是偶尔有阵雨；而在昆州东南部内陆地区，可能会有阵雨或雷暴。”
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布里斯班预计部分地区多云有阵雨，温度约为31度。”

在澳大利亚北部，纳拉莫尔表示可能会看到季风季节的开始。

他说：“本周晚些时候和整个圣诞节周末，肯定会出现一些热带天气活动。”

“因此，我们预计整个热带地区将出现大范围的阵雨和雷暴，包括北领地，圣诞节那天看起来降雨概率较大，且会出现暴风雨。”

“预计达尔文圣诞节当天会有阵雨，可能出现暴风雨，气温33度 。”

西澳天气晴好

People stand on a structure floating in the ocean
Most of WA will likely be dry and warm on Christmas Day. Source: Getty / Jon Buckle/EMPICS/PA Images
据预测，珀斯在未来的日子里将保持晴朗的天气，最高温度在三十出头，一直到圣诞节。

纳拉莫尔说，干燥和温暖的天气即将到来。

“金伯利地区可能会有阵雨和雷暴，而南海岸会稍微凉爽一些，但总的来说，整个州看起来都是非常美好的一天。”

“预计珀斯将迎来30度的大晴天，仅在沿海地区会有午后清新的海风。”

天气较往年更稳定

纳拉莫尔说，预计圣诞节当天全国大部分地区的天气情况将相似，至少三个城市的气温预计在 30 摄氏度左右，而且天气晴朗。

这与去年不同，去年圣诞节当天珀斯的气温飙升至 42 摄氏度，而其它首府则经历了难以预测的暴风雨，气温相当低。

“与去年圣诞节相比……对全国大部分地区来说，（今年的气温）更加稳定。”

圣诞节预报

阿德莱德：13-20摄氏度；晴。

布里斯班：20-29摄氏度；多云。

堪培拉：11-30摄氏度；晴。

达尔文：25-32摄氏度；阵雨，可能有暴风雨。

霍巴特：14-21摄氏度；局部多云。

墨尔本：14-27摄氏度；晴。

珀斯：19-30摄氏度；晴。

悉尼：18-28摄氏度；以晴为主。

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Published 19 December 2022 at 12:17pm
By Charis Chang, Aleisha Orr
Source: SBS
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