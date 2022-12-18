【安居澳洲】徒步过程中如果迷路了该怎么办

丛林徒步是澳大利亚人喜欢的休闲活动。 这是探索这里广阔而独特的自然环境的最佳方式之一。





虽然你可能出发前做足了准备，但你还是会在丛林徒步中迷路。





大约95%的迷路者是在12小时内被新南威尔士州 SES丛林搜救队的搜索指挥官卡罗·瑞恩（Caro Ryan ）等专业的户外运动爱好者找到的。





瑞恩具有丰富的户外经验，她致力于宣传丛林徒步安全知识。





“有一个非常方便的首字母缩略词记忆法，它是 Trek，T-R-E-K。 T，代表Take what you need； R代表注册你的意图（这是告诉别人你要去哪里的一种独特的方式）； E 代表紧急通信或紧急信标； K代表know了解你的路线并坚持下去。”



Preparedness will increase the likelihood of being found. Credit: pixdeluxe/Getty Images 永远要记得查看天气预报并研究您将要走的路线。 这将有助于确定您背包中要带什么物品。





瑞安列出了您应该随身携带的物品。





“这些物品包括食物和大量水，特别是如果你在炎热的天气里走路。 要带零食，比如坚果和巧克力。 然后你需要为不同的季节准备几种衣服和一件雨衣。 如果您知道如何导航，请带上您的地图和指南针，或者您可以将导航应用程序下载到您的手机上。 ”



（徒步时）帽子真的很重要，还有防晒霜，并确保你穿着一双真正舒适的鞋子。 最好带上几个朋友。 Caro Ryan, Deputy Unit Commander, NSW SES Bush Search and Rescue

It's also vital to let other people know your plans. Credit: visualspace/Getty Images Bushwalking NSW 的克斯顿·马耶尔（Kirsten Mayer ）说，独自进行丛林徒步意味着如果你受伤了，没有人可以提供帮助。





“理想情况下，你至少要四人一组。 所以，你尽可能地用你的急救箱帮助受伤的人。 如果此人无法行走，则将一个人留在受伤的一方，另外两人可以走出去寻求帮助。 他们可能需要走一段距离才能接收到移动信号，或者回到他们的车上并通过这种方式寻求帮助。”





不要忘记打包急救箱。





让人们知道您的计划也是至关重要的。





卡罗·瑞恩说，你可以通知国家公园和野生动物服务部、警察或可信赖的朋友。





“在注册你的去向时，你只要告诉某人你要去哪里，一定要提供一些细节。 所以，你想走哪条路，你预计几点可以走到终点。”



请确保当你完成徒步时，与他们取得联系，让他们知道你安全回来了。 Kirsten Mayer, Executive Officer with Bushwalking NSW.

另外，考虑使用紧急救援无线电信标（emergency beacon）。 这样卫星就能识别您的位置，您可以用它寻求帮助。





马耶尔女士解释道：“当你在丛林中时，通常你没有移动信号，所以作为丛林徒步者，我们所做的就是携带所谓的PLB，即个人定位信标。 如果你遇到重大的麻烦，你可以启动PLB，警察可以通过任何必要的方式找到你：也许是直升机，也许是通过丛林搜索。 通常人们在受伤时会启动PLB。 但这也可能是因为你迷路了，找不到出路。”





您可以从一些户外商店和国家公园办公室，甚至国家公园附近的警察局租用这些设备。





您还可以下载免费的 Emergency Plus 应用程序。 虽然它需要电话覆盖才能运行，但它会提供您的位置并允许您寻求帮助。



马耶尔女士说，一旦你进入丛林，了解你的路线并坚持走下去很重要。





“所以这意味着确切地知道你要去哪里，请跟随标志、随身携带一张地图、知道你什么时候出去、不要中途改变你的路线。 所以万一真的发生了什么事，记住你已经告诉别人你要去哪里了。 这意味着我们紧急服务部门将能够知道您要去哪里找到您。”





请始终根据自己的能力进行丛林徒步。





Walking South Australia 的海伦·多诺万 (Helen Donovan) 说：“最常见的危险之一是选择不适合您的健康水平或经验的路线。 然后可能发生的情况是：您没有足够的水或足够的食物，或者您穿错了衣服，或者如果出现任何问题，您没有急救箱。 或者你没有通讯设备。 ”



所以最重要的是做好计划，以确保你拥有你要去的地区所需的东西。 Caro Ryan, Deputy Unit Commander, NSW SES Bush Search and Rescue

即使经过周密的计划，人们仍然会迷路。 那你该怎么办？ 瑞安说，第一件事就是坐下来让自己平静下来。





“喝点水。 如果你有一个小炉子，你甚至可以泡一杯茶。 坐下来让你自己冷静下来，做出真正明确的决定。 最糟糕的事情就是试图继续前进并认为‘我相信它就在拐角处’而让自己更加迷失。 这就是我们所说的‘扭曲了地图’。 想想你最后一次知道自己在哪里。 比如你最后一次看到的一个标志或路口。”





或许您可以原路返回一小段距离，但一定要用明显的物品做标记。



If you don’t have an emergency beacon, try your best to make yourself visible. Credit: Nicole Bordes 瑞安说，如果您没有紧急信号灯并且您觉得自己的情况很危急，请尽量让自己被发现。





“如果天气合适并且有可用的资源，我们会派直升机，看看能不能发现你。 所以在灌木丛中穿鲜艳的衣服真的很重要，比如黄色、橙色和红色，甚至一些亮蓝色，因为这些颜色不是灌木丛的颜色，所以从直升机上就可以看到你。 您可以使用相机或任何闪亮的物体上的手电筒和闪光灯。 如果你有急救箱，里面应该有一条银色的急救毯。 把它放在外面，它能反射光线，帮助我们从直升机上看到你。”





把任何颜色鲜艳的物体放在外面。 如果您受伤或天气不好，请找一个避风的地方。 请取暖，脱掉湿衣服，如果可以的话，生火。 这将有助于你被发现。



Around 95 per cent are found within 12 hours by SES Bush Search and Rescue. Credit: Raoul Wegat/Getty Images 盘点你的可用的物品。 在等待帮助时，您可能需要定量分配食物和水。





然而，在您开始丛林徒步旅行之前，确保自己安全的行动就已经开始了。





完成急救课程是提高自己技能的好方法，这样您就可以照顾好自己和周围的人。



Joining a bushwalking group is a great idea to explore Australia's nature. Credit: andresr/Getty Images 马耶尔女士还强烈建议大家加入丛林徒步俱乐部。





“在丛林徒步旅行中，您将学到大量实用技能。 这也意味着你有一个四人的队伍，以保证在丛林中的安全。 您会遇到友善的人，他们会教您各种技能，例如如何导航、如何阅读地图和指南针、如何进行基本急救以及遇到麻烦时该怎么做。 他们拥有丰富的经验，更重要的是，他们会带你去大多数人不会去的令人惊叹的地方。”





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