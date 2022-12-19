阿根廷队点球大战击败法国队 赢得2022世界杯冠军

在与法国队的比赛以点球大战结束后，阿根廷赢得了2022年世界杯的冠军。





在卡塔尔的卢赛尔（Lusail）体育场举行的比赛在加时赛后以3-3平局结束，但阿根廷通过点球大战以4-2获胜。





20年来，自从巴西在2002年的比赛中击败了德国，再没有一个欧洲以外的国家赢得这项赛事。





拥有七座金球奖，阿根廷的梅西已经被许多人认为是有史以来最好的球员。在本届杯赛之前，他的履历上还剩下一项成就有待完成——为他的国家赢得一届世界杯。



France's Kylian Mbappe celebrates after scoring a goal during the 2022 World Cup final against Argentina. Source: AAP, SIPA USA / Fotoarena 在加时赛的下半场，梅西的一个进球使阿根廷队领先。





但法国队的基利安•姆巴佩随后反击，成为世界杯历史上第二个上演帽子戏法的球员。





姆巴佩和梅西在比赛中的进球数均达到5个，法国队的奥利维尔•吉鲁 （Olivier Giroud）为4个，这三名球员都在争夺金靴奖。





两支球队都曾两获世界杯冠军。



但事实证明，阿根廷人太强大了。





法国队的路易斯•费尔南德斯 （Luis Fernandez）被评为本届杯赛的最佳年轻球员，这个奖项四年前由姆巴佩获得。





阿根廷的埃米利亚诺•马丁内斯 （Emiliano Martinez）获得金手套奖，姆巴佩则以8个进球赢得金靴奖。





梅西赢得了金球奖，成为本届杯赛最佳球员。



据报道，阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯（Alberto Fernandez）没有出席决赛，以免成为厄运的象征，他对球员表示祝贺。





他说：“永远在一起，永远团结一致。”





“我们是世界冠军。尽在不言中。谢谢你们。”





与在卡塔尔现场观看比赛的阿根廷人一样，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯 （Buenos Aires）的人们赛前和赛后情绪沸腾。





大约有5万名阿根廷人前往现场观看今年的世界杯。



梅西13岁时从阿根廷去西班牙，加入了巴塞罗那俱乐部 （Barcelona FC）。但他的心一直忠于他的祖国。





上周五法国球迷担心，有传言说一种未知的病毒会让球队的三名顶级球员无法参赛，其中包括拉斐尔•瓦拉内 （Raphael Varane），他们都不得不与主力队员分开训练。但在周日晚间（当地时间），法国队全员出战，强势登场。



在布宜诺斯艾利斯，夏日的阳光照耀着阿根廷球迷，他们通过公共屏幕观看比赛。由于法国抗议卡塔尔的人权记录，巴黎没有直播。





闭幕式上，卡塔尔的卢赛尔体育场燃放起烟花。



Messi (centre) was presented with a black cloak known as a bisht. Source: Getty / Charlotte Wilson/Offside 表演者包括卡塔尔作曲家艾莎 （Aisha）、美国裔尼日利亚歌手戴维多 （Davido）、波多黎各雷击顿 （reggaeton）歌手奥祖纳 （Ozuna）、法国说唱歌手吉姆斯 （Gims）、摩洛哥裔加拿大歌手诺拉•法特希 （Nora Fatehi）、阿联酋流行歌手巴尔基斯 （Balqees）、伊拉克音乐家拉赫玛•里亚德 （Rahma Riad）和摩洛哥歌手马纳尔 （Manal）。





阿根廷现在已赢得三次世界杯决赛，仅次于巴西（五次）和德国（四次）。





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