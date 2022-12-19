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阿根廷队点球大战击败法国队 赢得2022世界杯冠军

在本场惊心动魄的世界杯决赛中，梅西（Lionel Messi）与姆巴佩（Kylian Mbappe）的荣耀之战已经尘埃落定。

A three-way image showing scenes of celebration following Argentina's World Cup final win.

Fans celebrating Argentina's World Cup win in Sydney (left), Argentina's captain Lionel Messi holding up the World Cup trophy (centre), and Messi shaking hands with internet celebrity chef 'Salt Bae' (right). Source: AAP, Instagram, SBS

在与法国队的比赛以点球大战结束后，阿根廷赢得了2022年世界杯的冠军。

在卡塔尔的卢赛尔（Lusail）体育场举行的比赛在加时赛后以3-3平局结束，但阿根廷通过点球大战以4-2获胜。

20年来，自从巴西在2002年的比赛中击败了德国，再没有一个欧洲以外的国家赢得这项赛事。

拥有七座金球奖，阿根廷的梅西已经被许多人认为是有史以来最好的球员。在本届杯赛之前，他的履历上还剩下一项成就有待完成——为他的国家赢得一届世界杯。
A man on a football field cheering.
France's Kylian Mbappe celebrates after scoring a goal during the 2022 World Cup final against Argentina. Source: AAP, SIPA USA / Fotoarena
在加时赛的下半场，梅西的一个进球使阿根廷队领先。

但法国队的基利安•姆巴佩随后反击，成为世界杯历史上第二个上演帽子戏法的球员。

姆巴佩和梅西在比赛中的进球数均达到5个，法国队的奥利维尔•吉鲁 （Olivier Giroud）为4个，这三名球员都在争夺金靴奖。

两支球队都曾两获世界杯冠军。
但事实证明，阿根廷人太强大了。

法国队的路易斯•费尔南德斯 （Luis Fernandez）被评为本届杯赛的最佳年轻球员，这个奖项四年前由姆巴佩获得。

阿根廷的埃米利亚诺•马丁内斯 （Emiliano Martinez）获得金手套奖，姆巴佩则以8个进球赢得金靴奖。

梅西赢得了金球奖，成为本届杯赛最佳球员。
据报道，阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯（Alberto Fernandez）没有出席决赛，以免成为厄运的象征，他对球员表示祝贺。

他说：“永远在一起，永远团结一致。”

“我们是世界冠军。尽在不言中。谢谢你们。”

与在卡塔尔现场观看比赛的阿根廷人一样，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯 （Buenos Aires）的人们赛前和赛后情绪沸腾。

大约有5万名阿根廷人前往现场观看今年的世界杯。
梅西13岁时从阿根廷去西班牙，加入了巴塞罗那俱乐部 （Barcelona FC）。但他的心一直忠于他的祖国。

上周五法国球迷担心，有传言说一种未知的病毒会让球队的三名顶级球员无法参赛，其中包括拉斐尔•瓦拉内 （Raphael Varane），他们都不得不与主力队员分开训练。但在周日晚间（当地时间），法国队全员出战，强势登场。
在布宜诺斯艾利斯，夏日的阳光照耀着阿根廷球迷，他们通过公共屏幕观看比赛。由于法国抗议卡塔尔的人权记录，巴黎没有直播。

闭幕式上，卡塔尔的卢赛尔体育场燃放起烟花。
A football cheering while standing on a stage.
Messi (centre) was presented with a black cloak known as a bisht. Source: Getty / Charlotte Wilson/Offside
表演者包括卡塔尔作曲家艾莎 （Aisha）、美国裔尼日利亚歌手戴维多 （Davido）、波多黎各雷击顿 （reggaeton）歌手奥祖纳 （Ozuna）、法国说唱歌手吉姆斯 （Gims）、摩洛哥裔加拿大歌手诺拉•法特希 （Nora Fatehi）、阿联酋流行歌手巴尔基斯 （Balqees）、伊拉克音乐家拉赫玛•里亚德 （Rahma Riad）和摩洛哥歌手马纳尔 （Manal）。

阿根廷现在已赢得三次世界杯决赛，仅次于巴西（五次）和德国（四次）。

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Published 19 December 2022 at 12:11pm
By Tom Canetti
Source: SBS
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