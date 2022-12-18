全国马铃薯短缺 今夏薯条价格或将水涨船高

要点： 澳大利亚正处于全国性的马铃薯短缺之中；

这可能导致酒吧和外卖餐馆的热薯条成本上升；

一些超市还对冷冻薯条实施了限购。

由于全国范围内的马铃薯短缺，酒吧和外卖餐厅的热薯条价格可能会在这个假期上涨。





餐饮场所面临着要么在短期内消化成本，要么在狂暴天气和供应链问题造成马铃薯短缺之后提高餐点价格。





澳大利亚餐饮业协会（AHA）全国主席大卫·坎尼（David Canny）周六在一份声明中说：“马铃薯价格的上涨给已经面临成本增加的酒吧带来了更大的财务压力，这些成本包括电力、啤酒消费税、酒吧饮品、交通和员工方面的费用。”





维州和新州的马铃薯产量在2022年因春夏季洪水以及比平均水平更高的冬季降雨量而被削减。



食品服务分销商Red Funnel主管乔治·索菲亚诺斯（George Sofianos）说，今年对维州的马铃薯作物来说是糟糕的一年。





“国际供应也受到干旱的影响——澳大利亚的另一个问题是维州的恶劣天气也造成了播种延迟，”他说。





AHA表示，马铃薯生产商的低利润意味着供应商很难不把成本转嫁给餐饮经营者。





周五，连锁超市Coles宣布对冷冻薯类产品实行每位顾客两袋的限购，以应对短缺问题。



在新州和昆州拥有酒店的Lewis Leisure等大型多场所运营商，正面临着对其资产负债表的巨大冲击。





Lewis Leisure负责人布拉德·詹金斯（Brad Jenkins）说：“我们旗下四个餐饮场所每年使用大约20万公斤薯条，因此我们可能会在一年内增加50万澳元的成本。”





“目前我们希望这将是三到六个月的短缺，在此期间我们将承担成本，以免影响顾客——之后我们可能不得不考虑提高价格。”



