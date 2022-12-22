逾125万澳元“稀有”珠宝家中被盗 维州警方公布照片呼吁提供线索

据维州警方介绍，被盗的珍贵物品包括黄金和钻石。事发12月17日周六下午至晚上的5:30 - 8:30之间，地点在埃尔顿（Eildon）地区的一个住宅。此地位于墨尔本东北部，两地相距约140公里。





调查人员获知，被盗者在当晚八点半左右回到家，发现窃贼早些时候从侧门进入房子，偷走了价值超过125万澳元的珠宝。





警方对这一案件展开调查，并在今天公布了当中数件珠宝的照片，希望有人能认出它们并提供信息。



Detectives have released images of the distinctive pieces. Credit: Victoria Police 如果有任何人可能在网上看到这些珠宝被重新出售，警方尤其希望能够和他们联系，了解相关信息。





亚历山德拉犯罪调查组高级警员亚伦·迪维尔（Aaron Diwell）表示：“这些都是非常独特的珠宝，是高端、稀有的珠宝，蕴含令人难以置信的情感价值。”





“这些珠宝都非常珍贵，我们非常希望物归原主，尤其是在圣诞节即将来临之际。”





“我们敦促任何有任何信息的人站出来——请看看这些珠宝的图片，如果你看到了它们，请告诉警方。”





警方呼吁，任何认出这些珠宝或有相关信息的人，请致电灭罪热线1800333000，或在www.crimestoppersvic.com.au网上提交保密报告。





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