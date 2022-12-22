致百余人不适的问题菠菜的污染源头被查明

上周，新州及维州有民众在食用菠菜后出现不适的情况，逾二百人就医。





当局在全澳发起菠菜及有关产品的召回事件，四大连锁超市，包括：Costco、Aldi、Woolworths 及 Coles 各自回收产品。



经过调查后，Riviera Farms 和维州卫生当局终于确定问题菠菜的污染源头，是由一种名为“刺苹果”（thorn apple，又称jimsonweed）的有毒野草污染。





刺苹果名字虽与苹果相似，但却大不相同。不少人对此相当陌生，其实“刺苹果”是大家在不少电视、电影中曾耳闻的曼陀罗。



Thorn Apple - in flower and fruit. Naturalised in UK. Source: AAP / Bob Gibbons / ardea.com/MARY EVANS 这种植物对人和牲畜有毒，食用会导致瞳孔放大、体温升高、语无伦次或出现幻觉、呕吐、呼吸困难和抽搐。





曼陀罗中毒，一般在食后半小时、最快20 分钟出现症状，最迟不超过3 小时。症状多在24 小时内消失或基本消失，严重者在24 小时后进入晕睡、痉挛、紫绀，最后晕迷死亡。





儿童食种子3-8粒即可中毒。误食后半小时至一小时内出现头晕、眼皮重、不说话、站立不稳、瞳孔放大、口部干燥灼热、吞咽困难、产生幻觉、昏昏欲睡、体温升高（有的体温升高可高达40℃）、手脚发冷、肌肉麻痹等症状。严重中毒者甚至会陷入昏迷，出现血压下降、呼吸减弱等症状，最后死于呼吸循环衰竭 。



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Riviera Farms发言人表示：“调查没有发现任何其他潜在的化学物质、除草剂或其他类型的污染物。”





他们表示：“Riviera Farms的其他农作物并未受到这种杂草的影响。但该公司表示作为预防措施，附近的菠菜作物正在被销毁。”





Riviera Farms表示正在继续对农场和杂草进行独立审查，这将为他们申请获得重新认证和重新开始生产提供信息。



