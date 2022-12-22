大选过后纳税人将为数千万澳元竞选资金买单 这是为什么？

要点： 澳大利亚选举委员会将向政党和候选人报销超过7500万澳元的费用；

选举中主要政党的支持率下降；

联合澳大利亚党在1亿澳元的大手笔挥霍后仅收回200万澳元。

纳税人将为参加联邦选举的政党和候选人支付超过7500万澳元的费用。在这次选举中，澳大利亚选民以创纪录的数量放弃了对主要政党的支持。





澳大利亚选举委员会（AEC）已经完成了对5月大选的竞选资金报销，至少获得了4%第一选择票的候选人将获得报销。





金额是根据候选人的表现而分配的，这意味着工党将从7590万澳元的大蛋糕中分得最大的一块，即超过2700万（27104944）澳元。





尽管工党在经历了近十年在野后重新执政，但其初选得票率处于历史低位（32.58%），这意味着拿到的资金报销仅比2019年增加了240万澳元。



矿业巨头克莱夫·帕尔默（Clive Palmer）将会见证只有不到200万澳元返还给他的政党，而此前他在竞选中花费了近1亿澳元——联合澳大利亚党（UAP）的广告在广播和电视上层出不穷。





在其他少数党派和独立人士的表现强劲后，比起2019年，绿党和一国党都能拿到更多资金报销，而少数进入议会的独立人士将获得六位数的报销。





自由党（26550122澳元）和澳大利亚国家党（3654199澳元）将超过3000万澳元收入囊中，国家党在全国反对前政府的情况下仍坚持其席位数。





成功的独立候选人将总共获得超过130万澳元的报销，他们中有的人在所谓的“青绿色”（Teal）浪潮夺取了六个联盟党蓝带席位，其中获得资金最高的是澳首都领地独立参议员大卫·波科克（David Pocock）（176023澳元）和长期任职的议员鲍勃·卡特（Bob Katter）（162785澳元）。





绿党通过增加他们在参议院中的代表人数在下议院取得了历史性的进展，而这将为他们带来超过1050万澳元的资金报销。





澳大利亚国家党的报销也超过了300万澳元大关，该党通过在几乎所有的下议院席位上竞选候选人，将其全国初选票数提高到近5%。





尽管在竞选中花费了近1亿澳元，但联合澳大利亚党在仅赢得一个参议院席位后将仅获得不到200万澳元的报销。





联合澳大利亚党在全国初选时的得票率略有攀升——达到了4.7%——但该党远未达到组建政府的标准。



联合澳大利亚党在全国初选时的得票率略有攀升——达到了4.7%——但该党远未达到组建政府的标准。 在联邦选举或补选活动之后，各党派和候选人都有资格申请报销选举开支。





这包括与选举有关的广泛支出，从用焦点小组测试的广告效果到送政党代表参加竞选发布会。





该报销制度自1984年以来一直存在，当时众议院的费率为每票61.2分，参议院为30.6分，而现在为2.91澳元。



澳人投票的新变化

5月的大选延续了澳大利亚人放弃支持主要政党的趋势，因为选民们开始跨党派投票。





一项关于2022年选举的领先调查发现，现在只有36%的选民表示他们总是选择同一个政党，而这一数字在1967年时是72%。



但是，在对自由党超过4%的摇摆推动下，联盟党失去了18个席位，却并没有转化为对工党的推动，工党的初选票也下降了0.76%。





绿党（+1.85%）、一国党（+1.88%）、独立参议员兰比（+0.16%）和联合澳大利亚党（+0.69%）的初选票有所增加。





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