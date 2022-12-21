维州一咖啡馆经营商因克扣一名厨师的工资而受罚

公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）针对维多利亚州乡村地区一家咖啡馆经营商的法律诉讼日前结案，法院判决被告方须支付罚款共17982澳元。





联邦巡回法院（Federal Circuit Court）对位于Echuca地区的Café 3564咖啡馆经营商Hospitality 3564有限公司处以罚款14985澳元，同时对该公司唯一一名董事大卫•鲍曼（David Bowman）个人处以罚款2997澳元。





2017年7月至2019年9月期间，Hospitality 3564公司克扣一名担任厨师的中国籍签证持有人的劳动薪酬，并在有关部门向其发出合规通知（Compliance Notice）之后依然没有按规定补发拖欠的工资。法院针对这一违法行为对该公司进行处罚。作为公司董事，大卫•鲍曼参与了违法行为。





Hospitality 3564仅在公平工作调查专员署开始法律诉讼之后才向这名雇员补发了被克扣的劳动报酬，金额超过4.8万澳元。





公平工作调查专员桑德拉·帕克（Sandra Parker）提醒所有商业经营者，未遵照合规通知作出整改的商企除了必须补发拖欠和克扣雇员的劳动薪酬之外，还将受到法庭裁决的处罚。





帕克女士说：“如果你不遵守合规通知，我们就会采取进一步法律行动，确保雇员的合法权利不受侵害。”





公平工作调查专员署在收到这名遭受克扣劳动薪酬的雇员要求协助的请求后开始立案调查。



专员署调查员发现该名雇员的薪酬和待遇都不符合《2010年餐饮行业劳资裁定协议》（Restaurant Industry Award 2010）以及《全国就业标准》（National Employment Standards）针对最低时薪、加班费、周末和节假日补薪、进餐时间、分开轮班津贴、周末以及带薪年假等作出的规定。公平工作调查专员署根据这一调查结果于2020年10月向该公司发出合规通知。





联邦巡回法院法官乔纳森·福布斯（Jonathan Forbes）在判决书中指出，该名雇员遭受了重大损失，同时鲍曼先生也承认他本人及公司无法就没有遵守合规通知的要求向法庭提供合理的解释。





福布斯法官认为有必要对违法人员及企业作出相应处罚，从而对其他有着类似行为的雇主起到威慑作用。





福布斯法官说：“任何一名雇主在收到公平工作调查专员署发出的合规通知以后必须严格遵照要求执行。任何不合规的行为必须受到恰当的惩罚，以达到对违法人员以及社会的威慑目的。”





雇主和雇员可以访问公平工作调查专员署的网站（ www.fairwork.gov.au） 或致电 13 13 94 联系公平工作热线，详细了解他们在工作场所中应有的权利和义务。这是一项免费的咨询与协助服务。如果需要口译员协助，可拨打电话 13 14 50 。



