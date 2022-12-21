“极具建设性的会晤”：外长黄英贤访华提出贸易与人权问题

周三（12月21日），澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）与中国国务委员兼外交部长王毅举行了第六轮澳中外交与战略对话。





这场两国外长间四年来的首次会晤被认为“极具建设性”，当天也恰逢澳大利亚与中华人民共和国建交50周年之际。



黄英贤在会晤开场时重申了澳大利亚的立场：“如果两国能妥善地处理分歧，我们就能发展双边关系，并维护国家利益。”





双方还讨论了贸易问题、人权和澳大利亚公民在中国被扣留的问题，以及支撑全球和区域安全与繁荣的世界规则和准则。





黄参议员说：“我们对于如何运作我们的政治制度有不同看法，我们有不同的利益，但我们需要寻求管理这些分歧。”





双方同意保持高层接触，并在如下领域开始或重启对话，其中包括双边关系、经贸问题、领事事务、气候变化、国防以及地区和国际问题。



Australian Foreign Minister Penny Wong during a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, Wednesday, December 21, 2022. 黄英贤补充道：“我们已经同意保持高级别接触，并同意在一系列领域进一步对话。”





此次访问恰逢澳中外交关系建立50周年，澳大利亚与中华人民共和国间的外交关系是在1972年惠特拉姆（Gough Whitlam）工党政府时期建立的。



而中国外长王毅告诉黄英贤参议员，中国和澳大利亚之间没有根本的利益冲突，应该利用周年纪念来重启关系。





根据中国外交部的一份声明，王毅表示：“中澳不存在历史积怨，也没有根本利害冲突，应该也完全可以成为相互需要的合作伙伴。”





“保持中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展完全符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界的和平与发展。”





此外，黄英贤也提出了被扣留的两名澳大利亚公民的问题，要求澳大利亚籍记者成蕾、作家杨恒均能“尽快”与他们的家人得以团聚。



Foreign Minister Penny Wong speaks to media in Beijing Source: AAP / LUKAS COCH 她主张恢复对这两人的领事访问，同时承认中国的疫情“带来了一些问题”。





黄英贤在90分钟的会议之后表示：“我们主张一系列事项。”





“其中包括让那些澳大利亚人尽快与他们的家人团聚，但我们也主张遵守领事协议。”



黄参议员还讨论了人权问题，包括西藏、香港和中国对待新疆维族人的问题。





她表示：“澳大利亚认为……人权是普遍的。”





近年来，澳大利亚与其最大贸易伙伴的关系有所恶化，在前联盟党政府呼吁对COVID-19的起源进行国际调查后，中国在2020年对澳大利亚出口产品实施了制裁。





在与王毅会面后，黄参议员表示，与价值200亿澳元澳大利亚商品出口“受阻”相关的各种贸易问题将会有进一步发展。





她表示，取消贸易制裁符合澳大利亚出口商和中国消费者的利益。





黄参议员被问及澳大利亚是否会支持中国加入跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）——一项澳大利亚和其他国家参与的自由贸易协定——作为围绕制裁展开的讨论的一部分。





她表示：“我之前曾说过……任何希望加入CPTPP的经济体，（我们的重点是）确保协议各方都有信心它能够达到非常高的标准。”



