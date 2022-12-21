澳中关系是否正在好转？

外交部长黄英贤今天访问北京，纪念澳大利亚和中国建交五十周年。





然而在过去三年中，两国关系受到了影响。





黄英贤成为自2018年佩恩（ Marise Payne ）访华以来首位访问中国的外长，也是自2019年两国关系急剧恶化以来首位访华的澳大利亚部长。





在时任贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）访问中国后，中国对澳大利亚实施了一系列严厉的贸易制裁。





作为联邦反对党外交事务发言人，伯明翰对黄英贤访问中国表示欢迎。





“这是庆祝建交50周年的恰当举动，以寻求推进在互利领域的合作。对试图推动解决现在澳中关系中存在的一些难题来说也很重要。”





在与总理阿尔巴尼斯共同发表的声明中，黄英贤说：“澳大利亚寻求与中国建立稳定的关系；在可能的领域进行合作，在涉及国家利益的问题上保持不同看法和接触。”





中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，黄英贤此行将致力于解除中国自2020年以来对澳洲实行的贸易制裁。





其中包括对大麦、葡萄酒、牛肉、海鲜和煤炭征收的关税。





伯明翰说，这只是必须在会谈中提出的几个重要问题之一。





“对这些会谈的考验将是贸易制裁是否解除，被拘留的澳大利亚人的释放问题是否取得进展，以及我们面临的安全和网络环境是否有所改善。考验还包括黄英贤部长要确保她提出了重要的原则问题，比如尊重我们地区的国际法，尊重人权，并敦促中国利用他们对俄罗斯的影响力，结束对乌克兰的不公平、非法和不道德的入侵。 “





自从工党赢得五月份大选以来，澳中两国的外交紧张局势已经缓解，但贸易惩罚没有改变。





在11月举行的20国集团峰会上，阿尔巴尼斯总理与中国国家主席习近平进行了面对面的会谈，这是两国外交努力上的进展。这也是两国领导人自2016年以来的首次会晤。





黄英贤在9月的联合国大会上与中国外交部长王毅会面，同样是为试图修复关系做出的努力。





洛伊研究所澳中关系问题专家徐元敬（ Jennifer Hsu）表示，这些会晤无法保证能取得实际的成果。





但她说，这些会晤是朝着正确方向迈出的一步。





“我敢肯定，对于澳大利亚和中国来说，两边都不希望损害任何潜在的有利之处并公开，所以我认为很多事情都会在幕后发生。但我完全认为高级别部长的访问表明，这是朝向所有需要发生的事而努力，例如为了释放被拘留者，或者放宽贸易限制。"





在谈到北京的利益时，徐元敬认为工党表现出了更恰当的态度。





“我们在前任政府期间听到的语言肯定不会引起北京或北京当权者的共鸣。因此工党政府表明它已经改变了对澳中关系相关问题的态度。它在谈论双方的接触而不是潜在的冲突。显然，澳大利亚外交部长和澳大利亚总理已经指出，他们将在不能让步的方面持不同态度，但在可以合作的方面进行交流。”





外交接触也可能使中国受益，特别是在当前的贸易制裁使中国的煤炭价格大幅上升之际。





这是悉尼大学中国研究中心主任古德曼（David Goodman）的看法：





“我确实认为中国正在考虑解除或采取行动使事情变得更容易，因为他们希望至少将经济关系置于双向的标准基础上。在某种程度上，中国对澳洲实施的制裁也对中国造成了影响。”





古德曼教授认为，澳大利亚采取的新方式将有助于加强两国之间的关系。





“你需要相互尊重和理解对方政治制度的运作方式。我不认为反对派或当时的政府对中国或他们的制度运作方式非常尊重。这与我们澳大利亚的是不同的。如果我们停止与所有我们在特定政策点上观点不同的人建立关系，我们就会非常孤立。”





黄英贤的访问将是第六次澳中外交和战略对话，上一次是在2018年。



