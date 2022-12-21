今年圣诞季：机票价格飙升 但澳人出游热情不减

要点： 旅游业内人士表示，今年圣诞季澳大利亚国内外机票均涨幅较大；

据分析，机票价格上涨主要是疫情防控措施放宽后人们出行需求高涨，以及航空公司运力暂未完全恢复导致的供求紧张引起的；

悉尼华人决定今年圣诞季前往塔斯马尼亚自由行，如今出行心态更放松。

维州一家旅行社、假期旅行社（博士山）经理Joe Lin接受采访时谈到，截至圣诞前，他所在旅社（报名参团）的华人客户大约有三千人左右，比疫情时期有明显好转，恢复到了疫情爆发前50%的水平。





“（疫情期间）可能一个星期就是两三个客人（下订单），但是我们现在一天可能是二三十个客人（下订单），”Joe说道。





据Joe介绍，今年澳大利亚华人境内游选择去塔斯马尼亚、西澳以及黄金海岸的人较多，而境外的日本、新加坡和泰国等也都是热门的旅游目的地；但若选择去欧美等较远的旅游线路，供不应求的高价机票却成为了大家的“拦路虎”。



Joe Lin Source: Supplied “航空公司的（载客量）现在只恢复到（疫情前）50%的水平，”Joe说道，“墨尔本这边大概是三个月前就开始有人订圣诞节（的机票）了，往年的话一个半月还是可以订的，“据Joe所说，这种情况还是基于旅游成本上涨了30%至50%的情况下。





Joe表示，在这种出游需求下，澳大利亚境内游的航班机票价格出现飙升情况。





“最明显的应该是澳洲本地的机票，涨得非常离谱，“Joe说道，“以前去悉尼可能往返300澳元，但现在可能就需要600至700澳元；去塔斯马尼亚和西澳（现在）可能需要1500澳元，而以前可能才600至700澳元。”





澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的一份关于澳大利亚航空公司竞争的报告发现，与新冠疫情前的价格相比，国内航班的成本已经飙升了近30%。受价格上涨的冲击最大的是“打折经济舱机票”，由于运力有限和旅游需求旺盛，有些机票价格创下了10多年来的新高。



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“我觉得对于两个人或一个人单身的基本上没有太大影响，但是对家庭来讲的话影响是很明显的。就说一家四口，以前的机票（一共）1000澳元和现在2500澳元差别很大。“Joe说道，“有能力（出行）的人还是走了。”





旅游搜索引擎Kayak 的数据显示，自今年4月起，包括酒店住宿和机票在内的费用一直在上涨，并预计在12月和明年1月达到顶峰，每个家庭的平均度假花销较今年年初上涨到了111%。





在Joe看来，圣诞季的旅游成本上升属情理之中，而这次圣诞节出行热潮也是澳大利亚旅游业逐渐回暖的一个信号。





这种价格上涨让澳人在考虑出游的时候更为考虑性价比。在出游时间、价格和经济承受范围之内寻找平衡。



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家住悉尼的Jennifer Wu已经来澳大利亚将近10年。对她来说，受到圣诞假期时长和机票短缺的影响，她的首选不会是出境旅游。





“我们也有看过，比如说去日本之类的；甚至去巴厘岛圣诞节的时候也看过，也是机票就比平常贵了很多，” Jennifer说，“如果去欧美的话，（时间）就有点赶了，一大半的时间花在路上，时间和性价比都不是特别理想。”





于是这个圣诞节她选择自己安排行程，用不一样的方式环游塔斯马尼亚。



Jennifer Wu和她的丈夫在度假。 Source: Supplied “去塔斯马尼亚我们租了一个房车，以前没体验过，”Jennifer说，“这样就可以把租车和旅馆（两种方式）一起体验了。”





虽然在出行的时候考虑经济账，但是和Joe Lin的分析一样，Jennifer认为圣诞假期期间出游成本肯定会上升，并且她能够接受这种市场价格的波动。





“我觉得，我能够理解圣诞节出行价格都是会涨的，如果我们一旦决定圣诞想要出去旅行的话，价格就会自己想办法接受一下，“Jennifer说。





对于这次的出行，Jennifer表示期待，也感受到了与疫情期间出行心态上的不同。





“之前出去就是在疫情期间旅行，你还是会觉得我是不是如果有病毒会带去其他地方，或者是你去你旅行的目的地会在那边被传染，然后看病怎么办？现在的话就会轻松很多了，”她说。





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