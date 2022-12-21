研究揭秘了哺乳动物的起源地

一项关于哺乳动物的新发现颠覆了长达两百年的认知，但北半球的科学家可能还需要一些时间才能接受这一看法。





人们一直认为胎盘哺乳动物起源于北半球，因为那里发现了大多数不同种类的哺乳动物。





现在，对南半球侏罗纪早期和中期的哺乳动物或胎盘和有袋哺乳动物进行的研究表明，它们比北半球最古老的哺乳动物遗骸早了近5000万年。





事实上，这些在澳大利亚和南半球其他地方发现的化石已经有1.8亿年的历史。





著名古生物学家里奇（Tom Rich）博士说：





“一切都是从1997年在澳大利亚的发现开始的，随后很快在南美洲和马达加斯加也有所发现。看起来我们在南半球的发现更加古老，它们是有袋动物的祖先。这表明与一直流行的观点相反，它们实际上是在南半球进化并向北移动的。”





这种哺乳动物类似于老鼠，重约100至150克。但正是这些哺乳动物的大牙齿帮助科学家对它们进行了识别。



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这项研究报告的主要作者是古生物学家弗兰纳里（Tim Flannery）教授。他说：





“现代哺乳动物与众不同的是，它们有这些非常复杂的臼齿，可以同时完成多项工作。它们就像哺乳动物臼齿的瑞士军刀，可以同时刺穿、切开和压碎， 所以它们非常复杂。我们开始追踪那些在化石记录中有这种臼齿的动物的进化，我们发现它们在南半球出现的时间比在北半球早5000万年。”





在白垩纪时期，澳大利亚与包括南极在内的其他陆地相连，形成了一个被称为冈瓦纳的南部超级大陆。





根据这项新研究，兽亚纲哺乳动物在冈瓦纳大陆进化，在长达5000万年的时间里不断变化和向多样化发展，然后在白垩纪早期迁移到亚洲。





据信大约1.26亿年前，这些哺乳动物已经迁移到北半球。





这些发现可能是开创性的，但是就像它们的迁移一样，这一发现肯定不是一夜之间发生的。





在发现了第一块哺乳动物化石之前，一组古生物学家带领着700名志愿者已经挖掘了23年。





里奇博士（Dr Rich）和他的妻子维克斯里克教授（Patricia Vickers-Rich） 领导了对白垩纪时代岩石的搜索，但正是数百名志愿者的工作才使这一革命性发现成为可能。





里奇博士说：





“如果没有这些人，这些东西仍然会埋在地下，因为挖掘工作要花费大量的劳力，也正因为如此我们现在才能拥有它。我们可能必须要付出比南美和马达加斯加等任何其他相关地点更多的努力才能得到一个标本。从某种意义上说，这整件事，整个的进展，都依赖于所有这些志愿者所做的必不可少的努力。”



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库尔（Leslie Kool）是“恐龙梦想挖掘”项目的协调员，她带领志愿者工作了20年。她同时是一名化石预备员，负责从岩石中提取骨头。





她说志愿者来自各行各业，他们参与工作只是出于对古生物学的热情。





库尔说，正是这些发现让所有的努力都变得有价值：





“当有人发现了一个哺乳动物的下巴时，整个团队都会庆祝，每个人都和发现它的人一样兴奋。就是那种气氛，没有人嫉妒我为什么没找到，每个人都和发现它的人一样兴奋 .我认为这就是它的特别之处。”





对于像里奇博士这样的人来说，志愿工作带来的不仅仅是化石发现。由于澳大利亚复杂的地形，这项工作并不容易：





“在澳大利亚这里的工作是非常劳动密集型的，这是由于岩石的性质。我们有像混凝土一样坚硬的岩石，我们处理它们的唯一方式是用物理方法将它们打碎，看看每一个新的断裂，看看是否可以找到一块化石。如果我们做得很好，如果我们不只是一次又一次地将它们打碎，直到缩小到糖块的大小，然后我们再尝试去砸另一块石头。这不是个优雅的过程，但这是唯一的方法，这对我们有用，这需要很大的耐心。我的意思是，一个人能在野外工作季中找到一个标本就很幸运，而很多人从来没有过这样的幸运。”





根据弗兰纳里教授的说法，虽然这是一个伟大的发现，但要让人完全接受这些发现可能还需要时间：





“我认为这些发现对很多人来说将是相当具有挑战性的。现代哺乳动物来自哪里的正统观念已经存在了 200多年。所以，因为现代哺乳动物的大部分种类都在北半球 ，而且大部分化石记录都在北半球，这些来自南半球的发现对某些人来说将是一个挑战。所以我不认为我们的发现会很快被接受，但我确实认为他们会经受住时间的考验，从长远来看证明是正确的。”





对过去的发现可以帮助我们了解目前的环境，尤其是在应对气候变化的影响方面。





在2022年环境状况报告中，澳大利亚被发现保持着世界上大多数哺乳动物灭绝的记录。



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弗兰纳里教授解释了了解古代环境如何能够描绘出未来的景象：





“我想它告诉我们生命是非常顽强的。这些现代哺乳动物从南半球开始，它们迁移到北方，然后我们得到从老鼠到大象再到人类的所有事物的巨大进化，然后到有袋动物，然后回归南半球，似乎取代了那些更古老的现代哺乳动物。所以生命是很坚韧的，只要给予足够的时间，它们就能适应。但是在气候变化问题上我们没能给予动物足够的时间，如果变化太快，我们会看到灭绝而不是进化。所以这在某种程度上是一个警告。”





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