别样的圣诞礼物：五种方式为有需要人士送温暖

支持国际危机关注组织

自从2022年初俄罗斯入侵乌克兰并发射导弹攻击基建设施，今年冬天在漫天风雪下，数以百万计的乌克兰人因断电、缺暖气而面对寒冷甚至死亡。





先科说，因有澳大利亚的援助，正加快运送发电机给独栋房屋或整条街道，当中许多都是本月初运到，整个12月会陆续运送更多。





“发电机是我们现在可以支援乌克兰人度过圣诞节的最重要物品。”



Diahanna Senko, chair of the Ukraine Crisis Appeal. Credit: SBS / Sandra Fulloon 澳大利亚人迄今捐献了逾七百万元，用途包括资助兴建紧急房屋。 “关注乌克兰危机”已安置 9000 名流离失所的人，目标是在冬天再多安置6000 人。





先科说：“这些捐款有助将政府建筑物或学校改建成宿舍，可以安置 500 人。有很多人只拿着细软就逃离乌东战区。”





“乌克兰约有一百万人流离失所，有更多人住在废墟中。”



捐款也用来添置雪柜和床铺、食物以及为儿童准备圣诞礼物。





“当我们送小包裹给当地儿童时，他们都很雀跃，因为知道世界在帮他们。”



Ukrainian children play with donated toys. Credit: Supplied Ukraine Crisis Appeal “这些儿童每晚入睡时都哭泣、吵嚷（要与父母见面）。他们永远不知道能否再见到爸爸。这是一场可怕至极的战争。”





它的援手也远至东非和叙利亚，这些地方估计有 1300 万人需要人道支援。



光顾回馈社会的品牌

另一个选择是买礼物来帮助他人。





Ira Puspita with some of her handmade bowls. Credit: SBS / Sandra Fulloon 她说，印尼有很多以游客为主的商家，包括在巴厘岛的，都受新冠疫情打击而争扎求存。





“我们和印尼各地村落的工匠合作，我们的木制品都是用循环再造的木材或由小村庄农场种植的木造的。”



“Kayu 在印尼语的意思是木，而 Co 则代表社区。”





布斯比塔说：“通过这门生意，我们可以令工匠在新冠疫情期间继续有工作。”



Ira Puspita with Global Sisters founder Mandy Richards. Credit: SBS / Sandra Fulloon 布斯比塔的小生意获得网上交易平台“全球姐妹”（ Global Sisters ） 的支持，迄今已帮助过5000名主要是移民的妇女开创自己的生意。



赠送食物

负责人欧文牧师 (Reverend Jon Owen) 说：“有人进来请求帮忙交租，寻求食物券或食物援助。”



Reverend Jon Owen, CEO of Wayside Chapel. Credit: Supplied Wayside Chapel. “我们见到很多人离散，人与人的关系破裂，心理负担很重。”





“一年到了这个时候，在承受一个接一个的危机后，很多人都倍感孤单和前所未有的孤立和分离。”





该教堂在圣诞日会在悉尼King's Cross举行一年一度的圣诞街头派对，招待逾千名巿民。当天的节目有崇拜、早餐，然后移师Hughes Street 举行圣诞午宴，届时会有现场音乐表现和面部彩绘。



欧文牧师说：“这个庆祝活动今年特别重要，因为有很多人因疫情失去了挚爱。”





只需捐出27澳元，就可以送赠一份食物，为生活艰苦的人提供一餐热腾腾的食物。



献出时间做志愿者

负责人科鲁奇奥 （Fiona Coluccio） 说：“澳大利亚已经有 120 万名儿童活在贫穷当中，由于生活开支上升，很多家庭仍拿不定主意今年是否送礼物。”



“在年末，小朋友要为新学年添置新书和校服，但很多家庭要作出艰难的牺牲，这对小朋友和接受的教育有很大影响。”





“我们希望在圣诞前为‘终身学习计划’筹募 560 万元，为 1.3万名学童提供帮助。”





除了捐钱，你也可贡献时间辅导儿童做功课，或者为“史密夫家族”的总办事处提供行政支援。



过一个环保的圣诞节

有些圣诞包装物料和塑胶邮包，还有夏天聚会常用的胶碟和胶餐具，都会造成塑胶污染。





“绿色和平”澳大利亚和太平洋区资深活动倡议人乔治（Richard George） 说：“尽量避免使用一次性的塑胶，在海滩和河流享乐之后，记得带走所有垃圾。”





“我们的海洋已经要承受塑胶污染的巨大压力，所以请大家帮忙捡起周围的垃圾。”



该组织的发言人说：“捐钱给‘爱护土地澳大利亚分会’（Landcare Australia）， 可以帮助支持社区活动和原住民组织的工作，恢复生态多元化和保护栖息地。”



本文内容涉及少量澳大利亚的慈善团体和具有社会意识的企业。



