全澳将新增三万电动车充电器 哪里可以喂饱你的爱车？

要点： Ausgrid计划在电线杆上安装充电器；

该公司将在城市、郊区以及偏远城镇安装数万充电器；

Ausgrid表示在电线杆上安装充电器能够加快安装时间。

澳洲最大电力分销商之一计划在2029年前在全国增设多达三万个充电器，让澳大利亚的电动车司机为他们的爱车充电。





Ausgrid透露，他们计划在全国各地，包括城市、郊区、旅游热点地区和偏远城镇的电线杆上，安装数万个充电器。





这一计划在本周二（12月13日）于纽卡斯尔（Newcastle）宣布，是近几周有关电动车充电基础设施的数项重大投资之一。



Ausgrid has revealed its project to install thousands of chargers on power poles around the country Source: AAP / Ausgrid 首批Ausgrid充电器将在新州梅里韦瑟（Merewether）的Dixon Park Beach亮相，该公司行政总裁格罗斯（Richard Gross）表示此举将增强电动车买家的信心。





他说：“我们知道电动车在未来几年会越来越普及，像这样的项目就说明，如果业界和社区能共同努力，我们可以利用现有基础设施更快速方便地推出这项技术。”





“我们需要协助用户为能源转型做好准备，同时尽可能使其能负担得起且方便。”





首批充电器将由Ausgrid、充电设施公司EVX和纽卡斯尔市政合作安装。





格罗斯表示，该公司将与其它市政府和技术供应商协商，以决定充电网络的最佳位置，范围包括“繁忙的郊区街道到热门旅游目的地，以及细小的偏远城镇”。



EVX行政总裁福斯特（Andrew Forster）说，这些充电器将以每度电（kWh）0.5澳元的统一收费，“令纽卡斯尔的居民和游客更容易和负担得起”充电服务。





他还表示，将充电器安装在电线杆上可以加快安装的时间，并减少“城市的杂乱”。





新州政府在本月宣布将在充电器安装项目上出资八千万澳元。





管理顾问公司Partners in Performance的英尼斯（Brian Innes）表示，这一趋势可能会为考虑购买电动车的买家扫除另一障碍。





他说：“如果你在一个没有很多路边停车场的城市，我们必须找到方法来解决这个问题，而在电线杆充电是世界其它地区也正在关注的事情。”





“围绕这个议题的关键问题，始终在于由谁支付（基础设施）以及如何收回他们的金钱投入。”



