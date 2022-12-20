全澳将新增三万电动车充电器 哪里可以喂饱你的爱车？

一间电力公司承诺在全国各地的电线杆上安装充电器，电动车车主们将能够在更多地方充电。

A Tesla electric vehicle being charged.

Electricity distributor Ausgrid plans to install car chargers on power poles across Australia. Source: AAP / John Walton/PA/Alamy

要点：
  • Ausgrid计划在电线杆上安装充电器；
  • 该公司将在城市、郊区以及偏远城镇安装数万充电器；
  • Ausgrid表示在电线杆上安装充电器能够加快安装时间。
澳洲最大电力分销商之一计划在2029年前在全国增设多达三万个充电器，让澳大利亚的电动车司机为他们的爱车充电。

Ausgrid透露，他们计划在全国各地，包括城市、郊区、旅游热点地区和偏远城镇的电线杆上，安装数万个充电器。

这一计划在本周二（12月13日）于纽卡斯尔（Newcastle）宣布，是近几周有关电动车充电基础设施的数项重大投资之一。
AUSGRID EVX ELECTRIC VEHICLE CHARGER
Ausgrid has revealed its project to install thousands of chargers on power poles around the country Source: AAP / Ausgrid
首批Ausgrid充电器将在新州梅里韦瑟（Merewether）的Dixon Park Beach亮相，该公司行政总裁格罗斯（Richard Gross）表示此举将增强电动车买家的信心。

他说：“我们知道电动车在未来几年会越来越普及，像这样的项目就说明，如果业界和社区能共同努力，我们可以利用现有基础设施更快速方便地推出这项技术。”

“我们需要协助用户为能源转型做好准备，同时尽可能使其能负担得起且方便。”

首批充电器将由Ausgrid、充电设施公司EVX和纽卡斯尔市政合作安装。

格罗斯表示，该公司将与其它市政府和技术供应商协商，以决定充电网络的最佳位置，范围包括“繁忙的郊区街道到热门旅游目的地，以及细小的偏远城镇”。
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EVX行政总裁福斯特（Andrew Forster）说，这些充电器将以每度电（kWh）0.5澳元的统一收费，“令纽卡斯尔的居民和游客更容易和负担得起”充电服务。

他还表示，将充电器安装在电线杆上可以加快安装的时间，并减少“城市的杂乱”。

新州政府在本月宣布将在充电器安装项目上出资八千万澳元。

管理顾问公司Partners in Performance的英尼斯（Brian Innes）表示，这一趋势可能会为考虑购买电动车的买家扫除另一障碍。

他说：“如果你在一个没有很多路边停车场的城市，我们必须找到方法来解决这个问题，而在电线杆充电是世界其它地区也正在关注的事情。”

“围绕这个议题的关键问题，始终在于由谁支付（基础设施）以及如何收回他们的金钱投入。”

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Published 20 December 2022 at 5:26pm
Source: AAP
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