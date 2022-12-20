【观点】中国新冠防疫政策大逆转 对澳大利亚经济意味着什么？

2022年12月7日，中国发布了防控疫情的“新十条”，正式开始了放松大流行管制之路，首次明确将强制隔离改为有条件的居家隔离，并表示不再对跨地区流动人员查验健康码。一周之后，中国用于掌握个人行动轨迹的“通信行程卡”各类应用也正式下架，通讯部门表示会立即删除所有涉及个人的数据。





显然，中国已经开始了全面转向中央提出的“推动经济运行整体好转”这一目标。几乎在同一时刻，浙江、江苏等沿海发达省份的城市，纷纷向日本和欧洲国家派出“出海抢单团”，“拼经济”成了主旋律。





在防疫政策上的180度大转弯，也让全球投资者重新开始看好2023年中国经济的发展。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强就表示，预计明年中国经济增速有望实现5%以上的恢复性增长，走出大流行、房地产企稳、消费恢复会是主要带动因素。



近期，彭博社对全球顶级基金经理就2023年股票市场的预期进行了调查，其中包括贝莱德（BlackRock）、高盛（Goldman Sachs）、东方汇理（Amundi）等全球最大的投资机构。其中60%左右的人看好中国市场，尤其是在目前全面重新开放的情况下，而更多机构更是进一步看好整个亚洲经济在明年的恢复和看好亚洲市场跑赢全球。





与此同时，几乎可以视作中澳经济联动性“晴雨表”的铁矿石价格从11月以来也有了明显的反弹。那么中国的“重新开放”，对全球特别是对澳大利亚经济究竟意味着什么？明年将有哪些澳大利亚行业能直接受惠于此呢？





所有人首先想到的肯定是铁矿石。 由于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，两国的经济互补性和联动性非常高，市场对于中国经济复苏的预期，自然也利好澳大利亚的相关产业。“立竿见影”的例子就是铁矿石价格的反弹。作为全球最大的钢铁生产国，中国对铁矿石的进口量长年位居全球第一，从澳大利亚进口的铁矿石占比则有67%之多。





而为了重新提振经济，中国11月份基建开工项目共有5008个，总投资额超过3.6万亿人民币，环比增速高达117%，同比增长35%。可以看出，中国还是在通过“老办法”——大力推进基建建设刺激经济复苏与增长，因此对铁矿石的需求也出现恢复。铁矿石价格自然受此提振，显示出强劲的反弹趋势，从11月初的低谷上涨约三成，已接近年初的价格。





但值得注意的是，由于本次中国政府的货币和财政刺激政策远没有2008年金融危机时期“激进”；而过去一个多月铁矿石价格的攀升，已经释放了大部分利好，明年铁矿石价格是否能够持续增长有较大不确定性。另外，房地产行业占中国钢铁需求的30%左右，如果房地产行业恢复速度有限，对于铁矿石的价格和出口量也都将形成压力——因此如果要判断铁矿行业的景气程度，可能中国房价在明年的走势会起到决定性作用。





其次，澳大利亚旅游可能迎来真正复苏。 根据其他大多数国家的经验，如果中国保持开放节奏，等到第一波感染高峰过去，中国居民的出行和留学需求很可能会促进澳大利亚服务业出口的增长。





在大流行前，澳大利亚是世界热门旅游地，旅游业为澳大利亚经济贡献了1520亿澳元，支持了超过30万家企业的发展，提供了超过66万份工作。而中国作为澳大利亚最大的旅行人群来源，来澳的游客不仅数量多，消费水平也远超其他国家。2019年，143.8万人次的中国游客带来了124亿澳元的消费，占全部国际游客消费39.5%，远高于排名第二的新西兰游客的26亿澳元。但受到疫情过程中两国边境控制的影响，中国赴澳游客人数几乎归零，2021年仅有6550人次。





今年随着全球多数国家逐步开放，国际旅游业也迅速复苏。但不同于欧美市场的高速反弹，澳大利亚的旅游市场整体恢复速度较慢，入境航班的总座位数停留在2019年水平的59%，预计到2023年第二季度才会达到2019年的76%。这主要的原因就由于中国为代表的亚洲各国开放速度缓慢。如果中国游客可以自由出行，将会为澳大利亚旅游业的恢复注入一剂“强心针”。



不过，国际旅行并非生活“必需品”，受到家庭可支配收入情况影响较大。如果对于家庭收入增长的预期不高，有些家庭可能就会减少相关的支出。因此，对这股热潮的体量预估不能过于乐观，并且国际航班的恢复速度也不及预期的快，这也一定程度影响国际旅行的复苏。因此，旅游业的复苏可能会是个渐进的过程，其彻底复苏的时间可能需要6-12个月，甚至更长。





相比之下，教育行业可能才是真正大赢家。 与旅游类似，出现新冠疫情之前，国际教育产业也为澳大利亚贡献了大笔收入，2019年的相关经济产值高达378亿澳元。而中国留学同样也是该产业主要的“客户”，无论在人数上还是消费水平上均超过其他国家。





但到了2021年，这数字下降至276亿澳元，降幅为27%。来到澳大利亚的中国留学生数量也降至18.6万人，虽然仍占比最高，但数量已明显下降。2022年随着边境的开放，更多的留学生回到了澳大利亚，同比约增加了12万人。可与此同时，中国留学生人数却仍在减少，同比下降11%至15万人。这主要是由于中国对出行限制的政策，使得不少中国留学生仍只能选择远程学习。截至今年10月，澳大利亚的留学生约有7.2万人在境外，其中一半为中国留学生。





而且与旅游受经济影响巨大不同，留学需求往往集中在中高收入家庭，这些家庭受经济疲软影响较小，而且对于子女的教育投入往往是一种长期规划，有一定的需求刚性，一旦决策后并不会轻易改变。事实上，从最新澳大利亚签发的新学生签证数据看，中国的新学生签证已经大致恢复至大流行前的水平。





历史不会重复，但总有相似的韵脚。在经历了大规模的感染后，逐渐形成“共存之势”，似乎是所有国家都必须经历的过程。





以全球各国的经验作为参照，在开放管控措施后，社会和经济都会面临短期的冲击，因为人员复工复产都被感染率所影响，工厂生产，以及相对应的个人家庭收入都会有所波折。因此可以判断，中国未来的经济复苏还是会有一定波动性。对于澳大利亚来说，无论是矿业、还是旅游和留学产业，这些依赖中国的产业的恢复也不会是一蹴而就的。





可就如同纽约联储最近发布的研究报告标题那样——《发生在中国的不会只留在中国》，随着中国的复苏和其需求的增长，全球很多地区的商品、制造和经济产量都会被带动。中国经济的复苏，对于澳大利亚而言，总归是一个利好消息，尤其是在当前这样一个全球经济很可能出现“弱衰退”的大环境下，所有人都需要新的增长点。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



