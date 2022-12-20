新州“毒菠菜”报告急剧上升 行业团体呼吁勿完全避开绿叶农产品

要点： 近几日，全国各地的超市货架撤下大量小菠菜产品；

食品标准局警告说，这些产品可能已被不安全的植物原材料污染；

截至周日，新州报告出现症状的人从周六的90人增加到164人，其中至少有42人需要就医。

新南威尔士州受影响的人数在过去24小时内几乎翻了一番之后，澳大利亚人被警告要避免食用一批劣质菠菜。





然而，购物者被劝告不要在圣诞节前完全避免食用绿叶蔬菜。





最近几天，小菠菜产品被从全国各地的超市货架上撤下，澳大利亚食品标准局警告说，它们可能已经被不安全的植物材料污染。





因受污染菠菜产品住院的民众包括一名儿童。“毒菠菜”事件持续发酵，到上周日已蔓延至除西澳州外的其它所有州及领地。



截至周日，新州有164人在食用小菠菜后出现了症状，比周六的90人有所增加，至少有42人需要就医。





至少有26个昆士兰人致电有毒物质信息中心报告他们出现了一系列的症状，其中包括一个连夜住院，目前已出院的儿童。





澳大利亚首都领地卫生部门正在调查该地区几个潜在病例。





在维多利亚州，卫生部门周一证实，共有20人在食用小菠菜后到医院急诊科就诊。



维州州长：“我们都应该尽量购买本地产品”

维多利亚州州长丹尼尔•安德鲁斯 （Daniel Andrews）敦促人们，除了指定的菠菜品牌外，不要放弃购买本地农产品。





“我们的农民很辛苦，我们都应该尽可能地购买本地产品，”他周一告诉记者。





“一小部分产品出现了问题。后果确实相当严重。但是不要一概而论认为所有农产品都不安全。这不是我们的建议。”



阅读更多 全澳至少47人食用受污染菠菜而中毒 您该了解这些信息

他的观点得到了农业业界机构澳洲菜农协会（AUSVEG）的响应，该机构敦促澳大利亚人继续支持蔬菜种植者，并称此次召回的产品仅限于产自维多利亚州某一农场的菠菜。





食用这些产品的澳大利亚人应注意包括谵妄或意识模糊、幻觉、瞳孔放大、心跳加快、脸色潮红、视力模糊、口干和皮肤干燥等症状。





出现任何症状的人应立即就医治疗。





受影响的产品有：



Riviera Farms 品牌小菠菜；

Fresh Salad Co Fresh and Fast Stir Fry 快炒鲜蔬；

Woolworths Chicken Cobb Salad 鸡肉科布沙拉，以及Woolworths Chickpea Falafel Salad 鹰嘴豆沙拉三明治沙拉；

Coles 菠菜 60g、120g、280g；

Coles Chef Blend Tender Leaf 混合绿叶沙拉 150g；

Coles Baby Leaf Blend 混合嫩绿叶沙拉 300g；

Coles Kitchen Green Goddess Salad 混合沙拉 250g、300g；

Coles Kitchen Roast Pumpkin Fetta & Walnut Salad 烤南瓜羊乳酪核桃沙拉 265g；

Coles Kitchen Chicken BLT Salad Bowl 鸡肉BLT碗装沙拉 240g；

Coles Kitchen Smokey Mexican Salad 烟熏墨西哥沙拉 280g；

Coles Kitchens Egg And Spinach Pots 鸡蛋菠菜碗装沙拉 100g。