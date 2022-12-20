新州“毒菠菜”报告急剧上升 行业团体呼吁勿完全避开绿叶农产品

要点：
- 近几日，全国各地的超市货架撤下大量小菠菜产品；
- 食品标准局警告说，这些产品可能已被不安全的植物原材料污染；
- 截至周日，新州报告出现症状的人从周六的90人增加到164人，其中至少有42人需要就医。
新南威尔士州受影响的人数在过去24小时内几乎翻了一番之后，澳大利亚人被警告要避免食用一批劣质菠菜。
然而，购物者被劝告不要在圣诞节前完全避免食用绿叶蔬菜。
最近几天，小菠菜产品被从全国各地的超市货架上撤下，澳大利亚食品标准局警告说，它们可能已经被不安全的植物材料污染。
因受污染菠菜产品住院的民众包括一名儿童。“毒菠菜”事件持续发酵，到上周日已蔓延至除西澳州外的其它所有州及领地。
截至周日，新州有164人在食用小菠菜后出现了症状，比周六的90人有所增加，至少有42人需要就医。
至少有26个昆士兰人致电有毒物质信息中心报告他们出现了一系列的症状，其中包括一个连夜住院，目前已出院的儿童。
澳大利亚首都领地卫生部门正在调查该地区几个潜在病例。
在维多利亚州，卫生部门周一证实，共有20人在食用小菠菜后到医院急诊科就诊。
维州州长：“我们都应该尽量购买本地产品”
维多利亚州州长丹尼尔•安德鲁斯 （Daniel Andrews）敦促人们，除了指定的菠菜品牌外，不要放弃购买本地农产品。
“我们的农民很辛苦，我们都应该尽可能地购买本地产品，”他周一告诉记者。
“一小部分产品出现了问题。后果确实相当严重。但是不要一概而论认为所有农产品都不安全。这不是我们的建议。”
他的观点得到了农业业界机构澳洲菜农协会（AUSVEG）的响应，该机构敦促澳大利亚人继续支持蔬菜种植者，并称此次召回的产品仅限于产自维多利亚州某一农场的菠菜。
食用这些产品的澳大利亚人应注意包括谵妄或意识模糊、幻觉、瞳孔放大、心跳加快、脸色潮红、视力模糊、口干和皮肤干燥等症状。
出现任何症状的人应立即就医治疗。
受影响的产品有：
- Riviera Farms 品牌小菠菜；
- Fresh Salad Co Fresh and Fast Stir Fry 快炒鲜蔬；
- Woolworths Chicken Cobb Salad 鸡肉科布沙拉，以及Woolworths Chickpea Falafel Salad 鹰嘴豆沙拉三明治沙拉；
- Coles 菠菜 60g、120g、280g；
- Coles Chef Blend Tender Leaf 混合绿叶沙拉 150g；
- Coles Baby Leaf Blend 混合嫩绿叶沙拉 300g；
- Coles Kitchen Green Goddess Salad 混合沙拉 250g、300g；
- Coles Kitchen Roast Pumpkin Fetta & Walnut Salad 烤南瓜羊乳酪核桃沙拉 265g；
- Coles Kitchen Chicken BLT Salad Bowl 鸡肉BLT碗装沙拉 240g；
- Coles Kitchen Smokey Mexican Salad 烟熏墨西哥沙拉 280g；
- Coles Kitchens Egg And Spinach Pots 鸡蛋菠菜碗装沙拉 100g。