全澳至少47人食用受污染菠菜而中毒 您该了解这些信息

要点： 至少有47人在食用了受污染的菠菜后出现了中毒反应；

除西澳州外，澳大利亚每个州或领地的消费者都被告知扔掉这些被召回的产品；

需要注意的症状包括幻觉、视力模糊和发烧。

关于受污染的菠菜叶产品召回现在已经扩大到全澳四大超市、除西澳以外的每个司法辖区。





至少有47人食用了受污染菠菜后出现了中毒反应，症状包括幻觉、视力模糊和发烧。





Coles已经加入Woolworths、ALDI和Costco的行列，将产品下架。





以下是你需要了解的情况。



哪些产品被召回？

Coles公司表示，它正在从澳大利亚六个司法辖区的货架上撤下11种菠菜产品，这包括新州、维州、首都领地、昆州、北领地和南澳州。





这些Coles品牌的产品包括菠菜叶包和混合沙拉，保质期从12月17日到12月23日（含）。



Eleven spinach products have withdrawn from circulation in Woolworths stores. The Coles-branded products cover spinach leaf bags as well as salad mixes. Credit: Food Standards Australia and New Zealand Woolworths表示，由于“不安全的植物材料”，两种Woolworths品牌的沙拉产品已经从新州、维州、首都领地、昆州的商店被召回。





这些产品包括12月20日到期的鸡肉卷沙拉和12月20或22日到期的鹰嘴豆沙拉。





维州的ALDI商店已经撤回了一种包装的混合沙拉——Fresh Salad Co Fresh 及Fast Stir fry。





Costco周五在新州、首都领地和维州的商店里撤下了两种包装的菠菜叶产品。





Riviera Fresh Pty Ltd品牌的产品是350克小菠菜叶袋和1公斤小菠菜盒。包装上的到期日从12月16日到12月28日（含）。



这些蔬菜有什么问题？

当局认为，被召回的菠菜产品是在Costco销售的Riviera Farms品牌的小菠菜，可能被意外污染，导致人们出现可能的毒性反应，包括幻觉和精神错乱。





当局警告说，该产品不能安全食用，家中仍储存有该产品的人应将其扔掉。





在一份声明中，Riviera Farms农场表示，作为一项预防措施，它已经发布了召回所有最佳食用日期在12月28日之前（包括该日）的小菠菜产品。



A Woolworths branded chicken cobb product and falafel salad item have also been recalled due to contamination concerns. Credit: Food Standards Australia New Zealand 声明中说：“看来这些在维州的一个农场种植并运往新州的商店的产品已经被一种杂草污染，如果食用会产生健康后果。”





另外，Woolworths表示，由于潜在的“不安全的植物材料”污染，它的一些鸡肉圆盘沙拉和鹰嘴豆沙拉可能引起疾病。





该公司在周五晚上的一份声明中说：“由于可能受到不安全植物材料的污染，Woolworths已经开始召回。”





“含有不安全植物材料的食品如果被食用可能会导致疾病。”





ALDI也称“不安全的植物材料”是其商店召回产品的原因。





Coles公司说，该公司为“任何不便”向顾客道歉。





顾客可以将产品退回到购买地点，以获得全额退款。



有人生病了吗？

当局认为，Riviera Farms品牌的小菠菜，可能被意外污染，导致人们出现了可能的毒性反应。





完整的症状清单包括：精神错乱或混乱、幻觉、瞳孔放大、心跳加快、脸色潮红、视力模糊、口干和皮肤干燥，以及发烧。





新州卫生部表示，它正在与其他辖区合作调查这一问题，截至周五晚上，有47人报告了食用小菠菜后的症状，其中至少有17人寻求医疗帮助。



如果我生病了，应该怎么办？

担心接触过菠菜的顾客应致电毒物信息中心，而任何出现异常和严重症状的人应立即就医。



