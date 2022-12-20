今夏的挑战：疫情中转行“不会再回来” 澳洲游泳老师和救生员告急

上周，澳大利亚皇家救生协会（Royal Life Saving Society – Australia）发出紧急警告，呼吁人们在夏日和假期在开展水上活动时要提高安全意识。





与此同时，澳大利亚的游泳老师和救生员的短缺，让这个夏季面临更严峻的挑战。



忧虑：有多少澳大利亚儿童能够游过50米？

今年10月份， 澳大利亚皇家救生协会委托进行的一份报告提到，由于疫情关系，游泳池关闭，游泳老师和救生员的短缺，许多孩子完全错过了学习游泳的课程，而重新学习游泳课的等候名单十分之长。





值得注意的是，这份报告提到，据估计，40%的儿童在小学毕业时无法游过奥运会游泳池的长度——50米；23%的澳大利亚成年人报告游泳能力较弱或没有游泳能力。





该协会首席执行官贾斯汀·斯卡尔（Justin Scarr）表示，该报告证实了人们对儿童错过游泳和水上安全的担忧，以及新冠大流行对长期溺水风险的持续影响。



疫情的持久影响：“很多救生员、游泳老师已转行“

新州皇家救生协会（Royal Life Saving Society NSW）多元文化社区交流协调员樊颖接受了SBS普通话节目采访，谈到游泳老师和救生员短缺的情况以及给社区带来的影响。



目前我们这个行业遇到了最大的瓶颈，就是我们现在各个地方的泳池，我相信包括海滩也是一样，就是面临救生员的缺失，这是一个非常严重的问题。 樊颖

新州皇家救生协会多元文化社区交流协调员樊颖 Source: SBS “我们比较担心的就是因为这个新冠疫情的影响，很多人都停止了游泳课，我们在新冠（疫情）开始的时候有很多公众的地方就已经关闭。第一个遭到关闭的就是泳池。那么这必然面临着大量的人员缺失。当时很多的救生员、游泳老师已经转行去做其它职业了。”





她提到，澳大利亚在疫情期间实施封控措施，“澳洲虽然没有（经历）几次（封锁），但是泳池是经常处于一种关闭的状态。各个地方的泳池都给我们一个反馈，就是他们没有办法找到足够的员工去照顾社区民众，比如说他们来泳池玩，有可能达不到救生员的密度，就是有可能救生员不足，这是一个我们大家非常担心的问题。”





相对于其它的州和领地，新州和维州的救生员和游泳老师短缺情况更为严重。





此前，澳大利亚皇家救生协会和澳大利亚冲浪救生协会发布的报告称，截至今年6月30日，过去12个月里发生了339起溺水事件。这是自1996年以来澳大利亚溺水事件最高的数字。溺亡事件被指与新冠大流行和湿热天气有关。



生活选择：离开这一行业就 “不会再回来”

据介绍，在澳大利亚的疫情中，考虑到养家糊口和职业发展的情况，一些救生员和游泳老师一旦离开这游泳这一行业，便不再回头。 这是他们的个人生活选择。





樊颖说：“这很遗憾”。



这是真实发生的，他们一旦找到了另外的工作（就不再回头）。因为疫情在澳洲来说，持续了至少2年时间。他们已经有了各自的、其它的职业发展，所以90%的人不会再回来。 樊颖

“所以我们要重新培训，面临重新去招人、培训等问题，所以这个夏季的形势对我们来说是非常严峻的。”





有的专家分析，从历史上看， 大流行病并都曾催生文化或者是导致劳动力转型或转行，此次的新冠疫情，有许多澳大利亚人选择了转行，有的处于谋生考虑，有的则是出于职业发展。





随着疫情限制放松，游泳场馆重新开放，人们尤其是孩子重新想上游泳课，但是游泳老师的缺乏，一些游泳中心等候名单上许多人在排队等待学习游泳。



悉尼的库吉海滩（Coogee Beach） Source: SBS

重视短板：多元文化社区需要什么？

考虑到夏季是澳洲水上活动繁忙的时候，樊颖认为这一问题尤其要重视起来。





为了夏季的水上安全，除了增加，社区民众重视安全的问题也很重要。 她说一个很重要的做法就是在社区、尤其是多元文化社区传播安全知识和意识。





樊颖介绍，她的一部分工作就是专门和多元文化社区进行沟通教育。





“针对我们这多元文化这个社区来说，这（游泳安全教育）是一个非常大的缺失。我们当然也意识到了这个问题，所以我们现在在加紧准备这些项目给多元文化社区，开始给他们也提供这样的培训……另外有一点我们经常在做的就是跟当地社区的泳池合作，我们会去找这个资金，给当地多元文化化社区提供免费游泳课，尽一切可能让水上活动比较安全，让人们去享受水上活动。”



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在水上安全教育这一块，无论是社区民众或者是政府以及相关的机构都还有很多事情要做。





根据阿德莱德大学日前的一项研究，几乎一半的澳大利亚和海外出生的海滩游客要么误解，要么不阅读基本的海滩安全警告。





阿德莱德大学日本研究讲师、曾任救生员的柴田（Masaki Shibat）日前对澳大利亚和海外出生的海滩游客如何理解目前海滩上的安全标识进行了一项研究，目的是为了防止未来的溺水事件。





该研究发现，近半海外出生的海滩游客和40%在澳大利亚出生的海滩游客很少或从不阅读他们不熟悉的海滩安全标志。





柴田指出，相关的水上活动安全标志需要改进，包括用沿海溺水风险最高的人群的语言来传递信息，对危险进行清晰的解释，并使用更清晰的颜色显示等等。



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保障进行时：为游泳和水上运动中心配备人员

为了保证民众夏季的水上安全， 维州政府在今年10月宣布了一项570万澳元的投资， 确保全州的游泳和水上运动中心配备必要的工作人员。通过就业部门以及与水上运动和娱乐事务部门的合作，该州政府希望为水上运动部门创造300个工作岗位，包括游泳教师、救生员、值班经理和客户服务人员。





这项570万澳元的投资将提供对工作者的培训和支持，包括急救和心肺复苏、救生员培训以及游泳教学和水上安全的认证资格。





维州就业部长贾拉·普尔福德（Jaala Pulford）说：“我们支持那些在找工作的人获得资格证书，这样他们就可以担任游泳老师、救生员和其他重要角色，帮助我们保持游泳池的安全和乐趣。”





在澳大利亚皇家救生协会此前的一项调查中，受访的救生员和游泳教师报告说，这一工作最有益和最愉快的元素是他们作为团队的一部分去工作、去帮助别人。





正如一些人所说的，救生员和游泳教师所承担得特殊角色不仅仅是保障安全，而且是澳大利亚社区互相照顾的价值观的缩影。





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