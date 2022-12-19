陆克文将出任澳大利亚驻美大使

前总理陆克文将成为澳大利亚下一任驻美国大使。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）于周二（12月20日）透露陆克文将在明年初上任，将为这个职位带来“无与伦比”的经验，陆克文曾担任总理、外长，之后在美国参与广泛的工作。





阿尔巴尼斯说：“我非常高兴陆克文愿意这样做。他当然不需要这样做。”





“他这样做是出于他认为自己对他所热爱的国家的一部分服务义务。我确信他将会服务得非常好。”





澳大利亚工业集团前首席执行官希瑟·里杜特（Heather Ridout）将加入陆克文的行列，将成为澳大利亚驻纽约总领事。





陆克文一直对美国前总统特朗普（Donald Trump）保持直言不讳的批评，而特朗普已宣布将在2024年参选美国总统。





而阿尔巴尼斯断然拒绝了那些可能破坏陆克文在未来可能的特朗普总统任期内履行职责能力的说法。





他说：“陆克文在美国将被看作是一项非常重要的任命。”





在其动荡的领导任期内，陆克文与多位同僚曾关系紧张，他曾在2010年失去总理职务，被吉拉德（Julia Gillard）取而代之，随后他在2013年又成功挑战吉拉德，重回总理之位。





阿尔巴尼斯同时驳斥了关于陆克文将成为华盛顿特区事实上的第二位外交部长的担忧。





他说：“陆克文是一个杰出的任命。他以前总理的身份同意担任这一职务，为澳大利亚带来了巨大的荣誉。”



