“一股向善的力量”：昆州殉职警员获追颁英勇勋章

要点： 成千上万人出席了在布里斯班为两名于Wieambilla被枪杀警员举行的追悼会；

警员Rachel McCrow和Matthew Arnold被追颁服务和英勇勋章；

他们都因勇敢、专业和正面的态度而被人们铭记。

Rachel McCrow“具有感染力的微笑”和Matthew Arnold“灿烂而调皮的笑容”将被他们的同胞永远铭记于心。





数百名警察、数千名昆州民众和各级政界人士于本周三（12月21日）聚集在布里斯班娱乐中心（Brisbane Entertainment Centre），为两名殉职的年轻警察举行了令人痛心的追悼会。





26岁的Arnold和29岁的McCrow于12月12日在Wieambilla的Western Downs一所房屋内遭到伏击被枪杀。





同胞们都满怀悲痛、强忍泪水地向这两名警察致敬，铭记他们的勇敢、专业和正面的态度，最重要的是，他们“坚决去帮助别人，成为一股向善的力量”。



Colleagues of Constables Rachel McCrow and Matthew Arnold were among the thousands who attended their memorial service. Source: Getty / Bradley Kanaris 警察牧师Jeffrey Baills向出席追悼会的人士说：“这已证明了他们在日常生活中也带着善良。”





高级警员Melissa Gibson敦促各地的警察效仿McCrow。她为他们感到自豪，也会在他们殉职后，从悲痛中整装待发并返回社区服务。





她说：“虽然这个世上有邪恶的一面，Rachel都会比任何人更能提醒我们，仍然有好人需要我们的帮助。”



Gibson形容Rachel是一位了不起的警察、是很好的朋友，也是她所养的蓝色赫勒犬Archibald的好妈妈——他也有出席追悼会。





高级警司Laura Harriss透露，她的搭档Arnold在警察生涯当中终于找到了自己的热情和人生目标。





她说：“他是一个心胸广阔的大男人，对身边的每一个人都充满爱。”



Rachel McCrow's dog Archibald was among the memorial procession following the service for his owner who was one of the two police constables killed in the Wieambilla shooting tragedy. Source: AAP / JONO SEARLE

获追颁英勇勋章

二人因勇敢和奉献精神而受到嘉许，在殉职后被追颁昆州警察英勇勋章、昆州警察服务勋章、国家警察服务勋章和国家勋章。





昆州警务处长Katarina Carroll向在场人士说：“Matthew和Rachel是我们的同事也是朋友，他们太早被带走了。”





“他们致力于并享受他们的警务生涯，他们的离世是一个悲惨的损失。”





“昆州警察和社区都失去了两名杰出的警员。”



Constables Matthew Arnold and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police 她也表示，被杀的警员给人留下了积极的印象，而感动无数人及家庭的程度“无法以言语来形容”。





然而，人们对这次伏击导致警员身亡事件仍然感到震惊和愤怒，这是人们记忆中伤亡最惨重的一次。





Rev Baills说：“12月12日发生的事并非作为澳大利亚人会做的事，也不属于这个国家。这是可恶的，也不是上帝的，它是绝对的邪恶。”





“这种野蛮行为震惊了我们的社区，它对Arnold和McCrow的家人造成了无法挽回的伤害。在今后的日子里，我们任何时候都为你们感到悲痛。”



Police officers formed a guard of honour to pay their respects to Constable Rachel McCrow and Constable Matthew Arnold. Source: Getty / Bradley Kanaris 坤州州长帕拉夏（Annastaciacia Palaszczuk）赞扬这对警员在最后时刻仍然勇敢，就像同样在袭击中被枪杀的民众Alan Dare一样，他们选择走向危险而不是逃避。





帕拉夏说：“从Matthew和Rachel服务的小社区，到大城市，甚至在世界各地，我们每天都认同和欣赏警察们的英勇。”





“我们将在悲伤中一起肩负这个重担，如他们般作为善远大于恶的榜样。”



仪仗队护送灵车

成千上万的警员、政要和市民随后组成仪仗队，护送两具棺木由灵车运往私人葬礼。





在警察乐队奏乐下，仪仗队由数十名骑电单车的警察带领，后面跟着骑警、警犬队和巡逻车。两家警用直升机在上空盘旋，一些警员甚至站在附近池塘的小船上敬礼。





事发当时，两名殉职警员与另外两名警员Keely Brough和Randall Kirk共同遭到袭击。





他们前往一所房屋调查一宗失踪人口案件，结果遭到Gareth Train及其妻子Stacey和兄弟Nathaniel一阵枪林弹雨的扫射。枪手在随后的交火中丧生。





调查人员仍未正式公布他们的行凶动机，但正调查他们与极端阴谋组织的关系。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、反对党领袖达顿（Peter Dutton）、昆州反对党领袖克利萨弗里（David Crisafulli）、昆州警务厅长莱恩（Mark Ryan）和昆州州督珍妮特·杨（Jeannette Young）也出席了周三的追悼会。





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