昆州枪击案中的受伤警察已无大碍 感谢公众支持

要点： 周一（12月12日）在昆州偏远地区一处房屋内发生枪击案，两名警察被杀，另有两名警察受伤；

昆州警察局长卡罗尔（Katarina Carrol）表示，警方会调查凶徒是否与极端主义人士有关；

其中一人曾在阴谋论网上论坛发文，内容声称那些高调的枪击事件是骗局。

昆州枪杀案中的其中一名幸存警察表示，他向遇难同事的家属致以最深切的慰问。





警察兰德尔·柯克（Randall Kirk）脚部中枪受伤，在接受手术后目前正在医院休养。他表示，自己对公众的支持大为感动。





周一晚，他的两名同事在昆州偏远地区的一处房屋遭到伏击而丧命。





柯克在一份由昆州警察工会在周三代为发表的声明中表示，他“微感疼痛”但已无大碍。





他说：“我对其他正在经历这个可怕时刻的警察家庭表示慰问。了解到社区人士对我们所有人的关心，这实在意义重大。”





“我的妻子和我有一个年轻的家庭。在我们走出阴霾之时，我们希望（大家）可以尊重我们的私隐。”





柯克的妻子布雷（Bree）预计将在下月生产。两人表示，他们对能够在这“重要时刻”在一起感到庆幸。



Constables Matthew Arnold (right) and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police 与此同时，昆州警方正调查两名遇害得警察是否被凶徒诱骗到该房屋内。





26岁的麦修·阿诺德（Matthew Arnold）、29岁的瑞秋·麦克罗（Rachel McCrow）及58岁的邻居艾伦·达雷（Alan Dare）于周一在达令唐斯（Darling Downs）的维安比拉（Wieambilla）被枪杀。





这三名凶手包括前校长纳撒尼尔·特雷恩（Nathaniel Train）、其兄弟加雷思（Gareth）及兄弟的妻子史黛西（Stacey），在当晚与持有武器的警察在对峙时被击毙。





另外两名同样被召集至现场的警察，分别为基利·布拉夫（Keeley Brough）及兰德尔·柯克，两人事发时设法逃脱。



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昆州警察局长卡罗尔表示警方在一些阴谋论网上论坛发现一连串以加雷思·特雷恩名字发出的帖子，正调查他们是否与极端主义人士有关。





帖子内容包括反疫苗情绪及声称那些高调的枪击事件是骗局或是插赃嫁祸的行动。





卡罗尔周二晚在ABC的7.30节目中说：“目前很难去判断发生了什么，因为没有很明确的原因。”



“但在之后的数天和数周，我肯定我们会查出事件的头绪。”





卡罗尔表示，会循着所有行凶动机的方向调查，包括这次是否为有预谋的袭警。





她说：“他们在网络上留有一些痕迹，我们会调查他们最近几周甚至最近几年曾经做过什么事，和什么人有互动，以及他们的网络足迹，每个范畴都会彻查。”





她形容这次枪杀事件是“非理智而冷血的”。



总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周二对遇害的两名警察及艾伦·达雷表示哀悼及致敬。





他说：“这不是任何人穿上制服后要付出的代价，他们的真实价值永远不能计算。”





“我向这次惨剧中受害者的家人和挚亲表示深切慰问。也对他们的英勇行为致以最崇高的敬意，全国上下也为你们的牺牲深感悲痛。”



