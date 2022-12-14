圣诞老人已获爱尔兰当局准许进入该国领空 他能来澳大利亚吗？

爱尔兰政府首脑马丁已经确认其政府将允许圣诞老人在今年圣诞节驾驶驯鹿马车进入爱尔兰领空。澳大利亚会效仿吗？

Santa joins a four excited children in a carriage.

Santa Claus arrives at Debenhams on Henry Street, Dublin, by horse drawn carriage. (Photo by Julien Behal - PA Images/PA Images via Getty Images) Source: NurPhoto / Julien Behal - PA Images/PA Images via Getty Images

要点：
  • 爱尔兰政府已采取措施，允许圣诞老人安全进入该国领空；
  • 爱尔兰政府首脑表示“将为圣诞老人进入爱尔兰领空提供便利”；
  • 据报道，爱尔兰政府已收到情报，圣诞老人将于平安夜驾临。
在圣诞节前夕，爱尔兰政府已经采取措施，允许圣诞老人安全进入国家领空。

在总理问答环节，爱尔兰政府首脑马丁（Micheal Martin）被问及其政府是否会允许北极最知名的居民进入爱尔兰。

爱尔兰政客德夫林（Cormac Devlin）问道：“总理能否确认圣诞老人和驯鹿进入爱尔兰领空的安排已经到位？”
Santa Claus Riding a Motorised Esky Cooler on the Beach
Santa Claus relaxing after Christmas riding a motorised esky cooler on the beach Credit: davidf/Getty Images
让爱尔兰乖巧的孩子们松了一口气的是，马丁证实了这些计划已经到位，他的政府将为这个快乐的礼物赠送者和他的驯鹿“提供进入爱尔兰领空的便利”。

马丁还明确表示，他的政府已经收到情报，圣诞老人将在平安夜顺利抵达爱尔兰。
（我国）将为圣诞老人进入爱尔兰领空提供便利。
爱尔兰总理马丁
2015年，爱尔兰交通部长做出了类似的保证，称爱尔兰航空管理局（IAA）将欢迎克劳斯（Claus）先生。

时任爱尔兰交通部长多诺霍（Paschal Donohoe）说：“我从IAA处获悉，一个留着白胡子、穿着鲜红衣服的大个子男人将驾驶一辆低空飞行的雪橇，该雪橇由八只驯鹿驾驶，而它们由一只大红鼻子的驯鹿带领。”

他还表示，如果圣诞老人需要，当局会提供任何所需帮助。
Santa scaling the side of a building with the Irish flag in the background.
Credit: Julien Behal - PA Images
SBS新闻已联系澳大利亚外交部，寻求确认圣诞老人是否被批准进入澳大利亚领空，截至发稿前尚未收到回复。

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Published 14 December 2022 at 3:50pm
By Cameron Watts
Source: SBS
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