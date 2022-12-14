圣诞老人已获爱尔兰当局准许进入该国领空 他能来澳大利亚吗？

要点： 爱尔兰政府已采取措施，允许圣诞老人安全进入该国领空；

爱尔兰政府首脑表示“将为圣诞老人进入爱尔兰领空提供便利”；

据报道，爱尔兰政府已收到情报，圣诞老人将于平安夜驾临。

在圣诞节前夕，爱尔兰政府已经采取措施，允许圣诞老人安全进入国家领空。





在总理问答环节，爱尔兰政府首脑马丁（Micheal Martin）被问及其政府是否会允许北极最知名的居民进入爱尔兰。





爱尔兰政客德夫林（Cormac Devlin）问道：“总理能否确认圣诞老人和驯鹿进入爱尔兰领空的安排已经到位？”



Santa Claus relaxing after Christmas riding a motorised esky cooler on the beach Credit: davidf/Getty Images 让爱尔兰乖巧的孩子们松了一口气的是，马丁证实了这些计划已经到位，他的政府将为这个快乐的礼物赠送者和他的驯鹿“提供进入爱尔兰领空的便利”。





马丁还明确表示，他的政府已经收到情报，圣诞老人将在平安夜顺利抵达爱尔兰。



（我国）将为圣诞老人进入爱尔兰领空提供便利。 爱尔兰总理马丁

2015年，爱尔兰交通部长做出了类似的保证，称爱尔兰航空管理局（IAA）将欢迎克劳斯（Claus）先生。





时任爱尔兰交通部长多诺霍（Paschal Donohoe）说：“我从IAA处获悉，一个留着白胡子、穿着鲜红衣服的大个子男人将驾驶一辆低空飞行的雪橇，该雪橇由八只驯鹿驾驶，而它们由一只大红鼻子的驯鹿带领。”





他还表示，如果圣诞老人需要，当局会提供任何所需帮助。



Credit: Julien Behal - PA Images SBS新闻已联系澳大利亚外交部，寻求确认圣诞老人是否被批准进入澳大利亚领空，截至发稿前尚未收到回复。



