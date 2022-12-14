2022 年压轴流星雨将现 在澳洲如何观看？

错过11月狮子座流星雨的朋友不要失望，双子座流星雨将上演。

epaselect epa09641060 An overlay image of 128 photographs shows circumpolar star trails over San Telmo tower in Ubiarco, Cantabria, Spain, early 14 December 2021, during the Gemenids meteor shower. EPA/Pedro Punte Hoyos

epaselect epa09641060 An overlay image of 128 photographs shows circumpolar star trails over San Telmo tower in Ubiarco, Cantabria, Spain, early 14 December 2021, during the Gemenids meteor shower. EPA/Pedro Punte Hoyos Source: EFE, EPA / EFE, EPA/Pedro Punte Hoyos

双子座流星雨在狮子座流星雨后接力上演，这一场压轴登场的流星雨的高峰期将会在本周三及周四晚，即12月14日及15日晚。

预计在高峰期每小时会有150颗流星，数量是三大流星雨之冠。

流星雨的辐射点，即双子座（Gemini）会在从地平线升起，方位大概在东方。由于流星雨在辐射点（双子座）的四周都有机会出现，随着辐射点慢慢升高，意味大家看到流星的机会也会增加。

专家表示，流星雨还是值得抬头观看，因为即使有明亮的月亮，每小时仍能看到大约 30 到 40 颗流星。

大多数流星雨都是由彗星引起的，但双子座流星雨是独一无二的。

相反，它是由一颗名为 3200 Phaethon 的岩石小行星留下的碎片造成的。

地球绕太阳公转时，每年都会经过碎片的踪迹。当碎片撞击地球大气层时——有时速度高达每秒 70 公里——它们会燃烧并产生光带，然后从地球上就可以看到这些光带。

最好从尽可能黑暗且远离路灯的位置观看。不需要望远镜或双筒望远镜，因为双子座流星雨可以用肉眼看到。

专家建议坐在房屋或树荫下，在不受光线干扰的情况下欣赏夜空，包括明亮的凸月，意为低于满月。

他们建议不要看手机屏幕或其他明亮的物体，因为眼睛需要大约 30 分钟才能完全适应夜空。

若要拍摄流星雨，需要配备有长时间曝光功能的相机及较广角的镜头。

利用星点作对焦并对准天顶或天空中最为黑暗的区域之后，将光圈及感光度调至合适数值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上；视乎镜头及相机的设计及现场的环境而定）。

这取决于是否使用了追星装置，再决定合适曝光时间；曝光时间越长，越有可能拍摄到流星；如果想要长时间曝光，可考虑收细光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片质量。可多用遥控或延迟拍摄功能，避免相机晃动令星点影像变形。

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Published 14 December 2022 at 12:50pm
By Tracy Lo
Source: SBS
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