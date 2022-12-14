2022 年压轴流星雨将现 在澳洲如何观看？

双子座流星雨在狮子座流星雨后接力上演，这一场压轴登场的流星雨的高峰期将会在本周三及周四晚，即12月14日及15日晚。





预计在高峰期每小时会有150颗流星，数量是三大流星雨之冠。





流星雨的辐射点，即双子座（Gemini）会在从地平线升起，方位大概在东方。由于流星雨在辐射点（双子座）的四周都有机会出现，随着辐射点慢慢升高，意味大家看到流星的机会也会增加。





专家表示，流星雨还是值得抬头观看，因为即使有明亮的月亮，每小时仍能看到大约 30 到 40 颗流星。





大多数流星雨都是由彗星引起的，但双子座流星雨是独一无二的。





相反，它是由一颗名为 3200 Phaethon 的岩石小行星留下的碎片造成的。





地球绕太阳公转时，每年都会经过碎片的踪迹。当碎片撞击地球大气层时——有时速度高达每秒 70 公里——它们会燃烧并产生光带，然后从地球上就可以看到这些光带。





最好从尽可能黑暗且远离路灯的位置观看。不需要望远镜或双筒望远镜，因为双子座流星雨可以用肉眼看到。





专家建议坐在房屋或树荫下，在不受光线干扰的情况下欣赏夜空，包括明亮的凸月，意为低于满月。





他们建议不要看手机屏幕或其他明亮的物体，因为眼睛需要大约 30 分钟才能完全适应夜空。





若要拍摄流星雨，需要配备有长时间曝光功能的相机及较广角的镜头。





利用星点作对焦并对准天顶或天空中最为黑暗的区域之后，将光圈及感光度调至合适数值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上；视乎镜头及相机的设计及现场的环境而定）。





这取决于是否使用了追星装置，再决定合适曝光时间；曝光时间越长，越有可能拍摄到流星；如果想要长时间曝光，可考虑收细光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片质量。可多用遥控或延迟拍摄功能，避免相机晃动令星点影像变形。



