【观点】中国防疫政策完全开放之路最大挑战为“没有明确计划”

近日，中国的新冠政策方向出现了巨大的转变。对此，乐卓博大学（La Trobe University）公共卫生专家刘朝杰（George Liu）表示，中国继续执行清零政策“难度非常大”。



“继续清零难度非常大”

上周三，中国官方公布防疫“新十条”，包括允许轻症或无症状新冠患者居家隔离，同时国内跨区出行不再需要提供核酸阴性证明，相较此前的严格“清零政策”可谓是大幅放宽。





刘朝杰教授对SBS普通话节目表示，由于Omicron变种的超强传染性，新冠疫情在中国“遍地开花”，“如果要彻底清零，恐怕难度非常大”。





“但是中国现在实际上并没有彻底地放弃清零政策。我们现在所看到的一些松动，可能是逐步地向这个方向走……和澳洲目前所处的阶段还有很远的距离，”他说。



Public health expert from La Trobe University, professor George Liu. Source: Twitter / Chaojie Liu/Twitter 中国近日在经济下行威胁、民众爆发示威活动的高压下，堪堪放松严苛的“清零政策”，与澳大利亚相比，所采取的路径完全不同，但刘教授认为“先放开与后放开”二者间并无优劣之分。





“国际防疫表现比较突出的这些国家对比来看，做得比较好的国家最初都是管控非常地严格，而不是一开始就所谓地‘躺平’，到了后期才开始放开，”他解释说。





刘教授表示，初期管控严格的国家“存在一定优势”——防疫措施为其卫生系统和其它资源带来了缓冲期，可以做出较充分的准备，令其在放宽措施后的抗压能力更强。





“但是它也有缺陷。那些防控不是很严格的国家，从新冠开始爆发的初期，就有大量感染者，他们自然感染的过程，也建立了一定的免疫屏障。”



他认为，疫情初期的免疫屏障给未感染人群带来了保护，使得疫情后期的影响相对来说更小。他举例澳大利亚，在初期严格防控并靠疫苗接种建立免疫屏障后逐步放开，但即便如此，仍在2021年底爆发了严重疫情，感染人数急剧上升。





“所以到底应该早期放开，还是后期放开，各国都得做好最相应的准备。我个人觉得澳洲的这种做法相对来说是比较从容、比较好的。对整个人群的影响，对经济的影响相对来说都较小。”



放开的最大挑战：“所有人都不知道计划如何”

除此之外，刘教授指出，公共卫生措施或政策的演变都有所谓的“路径依赖”。





“简单地说，之前采取了什么样的措施？接下来能够做些什么？这两者之间不可能彻底地分割开来。不可能说今天就是一个切点，过去的做法我们就全部忘了，接下来我们完全用全新的做法，这是不可能的。”





“无论是公共卫生人员，政府决策部门，还是普通老百姓，都存在着路径依赖。突然做出改变，对很多的老百姓来说，也是不习惯的，它是有一个逐渐的发生变化的过程。”



目前，中国的防疫政策在短时间内出现了巨大的态度转变，“新十条”于12月7日公布后迅速成为该国社交媒体微博最多人浏览的话题。





其中许多网友为能够自由出行而感到高兴，但由于忽视“路径依赖”问题，也有许多人担心施行新政会增加感染风险，表示“不敢出门”。





刘教授认为，中国在逐步放开防疫政策的过程中最大的挑战，便是“所有人都不知道放开的计划到底是什么样的计划”。





“我们可能都记得在澳洲，无论是哪个城市，在放开（疫情政策）之前都建立起了相应的模型，这个模型它预测疫情到了什么阶段，之后会发生什么样的情况，我们到底应该怎么办。”



People remove quarantine barricades in front of their homes, after the easing of COVID-19 restrictions, in Shanghai, China, 1 June 2022. Source: EPA / ALEX PLAVEVSKI “每一个阶段我们都会有逐步的放松。这个计划是非常清楚的。所有的老百姓也都很明白。所以这个时候再出现感染人数激烈上升的时候，老百姓实际上并不慌张，因为一切都在计划之中。”





“中国现在所面临的一个最巨大的挑战就是这个计划到底是什么？到底怎么去逐步放松？老百姓的心态如何进行调整？这可能是对中国来说存在的一个最巨大的挑战。”



他表示，此前民众或许较为关注医疗资源挤兑现象，但如今这种担忧已经逐渐淡化，然而其它方面的担心却没有给民众计划、准备的缓冲时间，导致“老百姓可能出现恐慌”：“原来清零的时候觉得很安全，现在不清零，他可能觉得很不安全。”



中国疫苗效果如何？

疫苗接种率是民众免疫屏障的重要指标。对于中国大规模接种的新冠灭活疫苗，刘教授表示，数据显示其效果不差。



A worker manually inspects syringes of SARS CoV-2 Vaccine for COVID-19 produced by SinoVac at its factory in Beijing. Source: AAP “之前，中国灭活疫苗的数据多半还都是基于Omicron疫情前的一些数据。但是也有很多的学者拿出了在香港……搜集的一些数据。从香港的数据来看，很多人认为它防治重症和死亡的效果还是不错的，尽管可能比 mRNA 疫苗要差一些，”他说。





他指出，尽管目前尚未批准mRNA疫苗的推广使用，但中国现在在尝试另外一种疫苗——吸入式疫苗。





刘教授认为，从研发角度来看，吸入式疫苗与传统的针剂疫苗在研发目的上存在本质区别。





“从理论上来，吸入式疫苗可能会对上呼吸道产生一定的保护作用，因为它……直接刺激上呼吸道细胞来产生一定的（免疫）反应。”





“尽管并没有足够的数据去证明它的效果，但很多科学家开发吸入式疫苗是希望它能够有效地防止感染。”



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他指出，当前的疫苗在防止感染方面有较大缺陷，仅在防重症、住院与死亡方面效果较好。





因此，刘超杰认为，从开发者的角度来看，若能有疫苗可以“有效地阻断感染和传染的环节”，其防重症、防住院的效果“会更好”。





中国何时才能彻底取消“清零政策”？在澳华人何时可以自由赴华探亲访友？





对此，刘教授表示，“放弃全民核酸检测等做法相对容易”，难点在于整个国家的检疫、隔离、集中治疗等策略。





“到底什么时候放开真的很难预测，因为……没看到计划，但是我估计一些决策者正在做这方面的规划。不可能一刀切，过去现在清零，现在马上放开。”





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