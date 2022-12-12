中国的新冠限制措施已经放宽 为什么居民迟迟不出门？

Key points: 中国在上周三解除了大部分严格的新冠限制措施；

抗疫情形严峻的城市经济活动急剧减少；

企业被迫关闭，因为受感染的工人被隔离，而人们试图减少相互接触。

在中国，一位专家警告说已出现成千上万的新冠病毒感染病例之后，人们对感染的担忧正在替代对新冠政策的怒潮。





在上个月发生了史无前例的抗议之后，中国于上周三取消了大部分严格的新冠限制措施。





但是包括北京在内的抗击最严峻疫情的城市，经济活动急剧减少，居民不愿意出门。





坊间证据表明，由于受感染的员工在家隔离，许多企业被迫关闭，而其他许多人因为害怕感染的高风险而决定不出门。





中国知名流行病学家钟南山告诉中国官媒，在中国流行的奥密克戎（Omicron）病毒株具有高度的传播性，一个受感染的人可以传播给多达18个人。





“我们可以看到，在几个主要城市有几十万人或几万人被感染，”他说。



Usually busy malls have been quieter than usual in parts of China in recent days. Source: AAP / Costfoto/Sipa USA 由于取消了对北京居民的定期新冠检测，只检测医护工作者等群体，官方统计的新病例数骤减。





卫生部门上周六的报告说，北京有1661个新感染病例， 较12月6日、即国家政策大幅放宽的前一天的3974例减少了42%。





但是有证据表明，在这个拥有近2200万人口的城市，还有更多的病例。在这里，每个人似乎都知道有人感染过新冠。





一位自称南希（Nancy）、在北京一家旅游和活动公司工作的女士说：“在我的公司里，几乎没有人新冠检测为阴性。”





“我们意识到这是无法避免的——大家将只能在家工作。”





周日是北京商店的正常营业日，通常很热闹，特别是在历史悠久的什刹海街区等地，那里遍布精品店和咖啡馆。





但是周日很少有人外出，北京人口最多的朝阳区的商场几乎无人问津，许多美容院、餐馆和零售店都关门了。



China experienced unprecedented protests in the face of ongoing COVID-19 restrictions. Source: AAP / Costfoto/Sipa USA 经济学家们普遍预计，中国通往经济正常发展的道路是不平坦的，因为员工请病假导致的劳动力紧缩等压力，经济全面复苏还需要一段时间。





凯投宏观首席亚洲经济学家马克·威廉姆斯（Mark Williams）在一份报告中说：“走出清零政策的过渡期最终将使消费者的消费模式恢复正常，但更高的感染风险将使重新开业后几个月内的线下消费受到影响。”



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根据凯投宏观的数据，中国经济在2023年第一季度可能比上年同期增长1.6%，在第二季度增长4.9%。





流行病学家钟南山也表示，恢复正常还需要几个月的时间。





他说：“我认为（恢复正常）是在明年上半年，3月份之后。”





虽然中国已经取消了国内大部分的新冠限制，但其国际边境仍然在很大程度上对包括游客在内的外国人关闭。





入境旅行者要在政府集中的场所中接受五天的隔离，并在家中进行三天的自我监测。





但有迹象表明，这些规定可能会改变。





当被问及检疫规定是否被放宽时，成都市国际机场的工作人员说，从上周六开始，进行三天居家隔离的要求将取决于个人所在的街道管理部门。





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