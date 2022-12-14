电视剧《邻居》主题曲和吉拉德的厌女症演讲有何联系？

要点： 澳大利亚国立影片与声音档案馆（National Film and Sound Archive）的 “澳大利亚之声”登记册新增了10份资料；

它们包括《邻居（Neighbours）》的主题曲和茱莉亚·吉拉德（Julia Gillard）关于厌女症的演讲；

澳大利亚国立影片与声音档案馆收藏了30多万份音频资料。

澳大利亚肥皂剧《邻居》的主题曲和前总理茱莉亚·吉拉德的厌女症演讲完全不同，但现在它们有一个共同点——都被列入澳大利亚国立影片与声音档案馆的“澳大利亚之声”登记册。





《邻居》一剧曾被取消，后来重新播出六年。该剧片头曲以及吉拉德于2012年发表的议会演讲，都被收入2022年“澳大利亚之声”的10段标志性音频之列。



《邻居》主题曲背后的故事

1985年的一天，歌手巴里·克罗克（Barry Crocker）在看电视，这时他接到了为《邻居》录制主题曲的电话。这首歌后来成为澳大利亚人记忆的一部分。





现年87岁的克罗克回忆说，他在作曲家托尼·哈奇（Tony Hatch）和作词者杰基·特伦特（Jackie Trent）的指导下，半个小时就学会了这首歌，并迅速制作了样曲。《邻居》从1985年播到1992年，这首歌就是它的主题曲。





“这非常容易，杰基为我打造了一首好歌，”克罗克告诉澳联社。





策展人托斯滕·凯丁（Thorsten Kaeding）说：“可能有一小部分的电视主题曲是每个人都知道的，当它的第一小节一响起，他们就知道它是什么。”



Barry Crocker pictured in 2013. In 1985, he was watching television when the call came to record the theme for Neighbours. Source: AAP / Gaye Gerard 就在《邻居》的粉丝们迎接该剧的最后几集时，档案馆正在安排将该剧的磁带增加到丰富的资料库中。





6月，10个装着《邻居》旧剧集磁带的托盘运抵堪培拉档案馆的仓库，总共有6470盘磁带。





该档案馆保存了从第一集到第7230集的每一集模拟磁带，以及后来以数字格式拍摄的剧集。





这些模拟磁带已被编入目录并将被数字化，以便永久保存。



吉拉德为什么要发表厌女症演讲？

前工党领袖吉拉德在2019年接受《哈佛商业评论》采访时表示：“每一件有关性别歧视的事情”都给她带来“深深的受挫感”，因此发表了关于厌女症的这一演讲。





吉拉德曾面临来自反对党和媒体的人身攻击，一些人将矛头指向她没有孩子和未婚的情况。





她在2012年10月发表了这一演讲。就在几个月前，时任反对党领袖托尼·艾伯特（Tony Abbott）出席了反碳税集会上，当时他被拍到站在在一些标牌旁，标牌上的标语称吉拉德为“Juliar（liar意为骗子）”、“(绿党领袖)鲍勃·布朗的婊子”和“抛弃这个女巫”。





在艾伯特对时任众议院议长彼得·斯利珀（Peter Slipper）提出不信任动议后，她猛烈应对。斯利珀曾被工作人员詹姆斯·阿什比（James Ashby）指控性骚扰，法庭审理显示斯利珀发给他的短信中使用了性别歧视语言。





斯利珀是反对党议员，吉拉德曾说服他担任议长一职，这样她就不会在这个职位失去自己的一名议员。在2010年大选后，由于两大政党都没有赢得执政所需的76个席位，吉拉德被迫组建少数派政府。





艾伯特指责吉拉德在拒绝支持该动议方面存在性别歧视，对此她回答说：“我不会听这个男人就性别歧视和厌女症对我说教，我不会。政府不会接受这个男人关于性别歧视和厌女症的说教——现在不会，永远不会。”





吉拉德在15分钟的演讲中列举了艾伯特以前据称发表过的性别歧视言论以及她本人所遭受的一些行为。艾伯特看起来越来越不自在。





不信任动议最终未获通过，但斯利珀当天晚些时候辞职。





这一性骚扰指控后来被认为是出于政治动机，并被法庭驳回。阿什比对该裁决提出上诉，但后来决定撤诉。





吉拉德的这一演讲至今已满十年。



The Sounds of Australia list for 2022 also includes the song Stayin' Alive by The Bee Gees.

今年的“澳大利亚之声”还收录了什么？

“澳大利亚之声”还收录了其它令人耳熟能详的歌曲，如比吉斯乐队（Bee Gees）1977年的 《保持活力》（Stayin' Alive），以及已故的珍妮特·米德（Janet Mead）修女的流行摇滚版《主祷文》（The Lord's Prayer）。





这首歌录制于1973年，推出之后大受欢迎，全球音乐排行榜上的排名一再上升，并成为第一首在美国卖出一百万张唱片的澳大利亚歌曲。





与吉拉德的演讲同时被收录的还有另一个政治类音频内容——1988年澳大利亚国庆日期间雷德芬（Redfern）电台约17小时的广播。





“澳大利亚之声”还包括：



哈勒姆·丁尼生勋爵（Hallam Lord Tennyson）（澳大利亚第二任总督）的告别演说，1904年



澳大利亚歌手、作曲家杰克·卢姆斯丹 （Jack Lumsdaine）的《挖掘者》，1942年



霍里·达吉 （Horrie Dargie）现场音乐会录音（这张唱片在售出75000张后成为澳大利亚的第一张金唱片专辑），the Horrie Dargie Harlequintet，1952年



澳大利亚乐队the Bushwhackers 的歌曲《Bullockies' Ball》和《Bullockies' Ball》，1956年



作词人泰德·罗伯茨 （Ted Roberts）的《十进制货币之歌》广告歌曲，1965年

澳大利亚国立影片与声音档案馆收藏了30多万份音频资料，但其中大部分只储存在音频磁带上，而音频磁带会随着时间而老化。





到2025年，这些磁带可能就无法使用了。该档案馆呼吁社会各界捐款，帮助它在该期限之前将这些音频收藏数字化。





With additional reporting by SBS News.





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LISTEN TO 澳大利亚是什么声音？十段录音被历史永远铭记 SBS Chinese 13/12/2022 04:14 Play