美国面临释放朱利安·阿桑奇的新压力

要点： 抗议者要求释放朱利安·阿桑奇；

维基解密的创始人正在多方面与引渡进行斗争；

他面临高达175年的监禁。

就在总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）就朱利安·阿桑奇（Julian Assange）事件宣布“受够了”几周后，澳大利亚的活动人士们正将他们的注意力转移到伦敦和华盛顿。





维基解密创始人已经在四处躲藏或身陷囹圄中度过了十年，他因据称“危害生命”的罪行而被美国追捕。





但是，随着这位澳大利亚人进入反对被引渡到美国的最后阶段，抗议者周二在堪培拉的英国驻澳高级专员署（British High Commission）外集会，要求将他从伦敦的牢房中释放。





活动团体反对政治起诉联盟（Alliance Against Political Prosecutions）的联合召集人克雷格·安德鲁斯（Craig Andrews）说，阿尔巴尼斯呼吁迅速解决问题，这使该抗议活动受到了鼓舞。





“我们确实需要多一点压力，走到这个阶段已经花了太长时间。 我认为在这种情况下，‘扩音器外交（megaphone diplomacy）’不是一件坏事，” 他告诉SBS新闻。





“我们很受鼓舞。现在的下一步是针对（美国）总统拜登 （Biden）。”





以下是你需要了解的情况。



法律状况如何？

这是一个复杂的问题和多方面的斗争。





阿桑奇仍然被关在伦敦的贝尔马什（Belmarsh）监狱，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆被捕后，已经在那里被关押三年半了。





他在厄瓜多尔大使馆获得了七年庇护，期间一直在为因莫须有的强奸指控被引渡到瑞典而抗争。



Mr Assange was previously living at the Ecuadorian Embassy in London. Source: AAP 维基解密创始人仍在争取不被引渡到美国，在那里他可能面临长达175年的监禁。





英国已经批准了引渡，但阿桑奇正在向英国高等法院对这一决定提出上诉。该案件预计将在明年进行审理。





上个月，他的律师还就他在英国的拘留向欧洲人权法院提出上诉，这也可能使他的引渡受阻。





据报道，美国方面表示，阿桑奇可以在澳大利亚服刑。



他被指控的罪名是什么？

非法和毫无顾忌地危害生命。





美国政府声称，美国特工以及与之合作的当地阿富汗人和伊拉克人受到威胁，因为维基解密公布了他们未经修改的名字。





在美国司法部指控维基揭秘为 "美国历史上最大的机密信息泄露事件之一 "后，他因18项罪名被通缉。其中17项指控的刑期最高可达10年，而一项密谋实施计算机入侵的指控的刑期最高可达5年。





美国强调它是以危害生命为由起诉阿桑奇，而不是因为公开发布文件，这可能会避免任何第一修正案问题——美国第一修正案保护言论自由。



Prime Minister Anthony Albanese wants the matter resolved quickly. Source: AAP / Lukas Coch 起诉书包括根据《间谍法》提出的一项指控，涉及维基解密在2011年公布的解密电文。该法案通常是为间谍准备的，从未被用来起诉发布机密信息的人。





他还被指控与泄露信息的陆军情报分析员切尔西·曼宁（Chelsea Manning）一起计划入侵美国政府电脑，并寻找机密文件。





在瑞典进行的一项调查指控他多次强奸，于2019年被撤销。



大家怎么看？

澳大利亚政府希望结束此事。





阿尔巴尼斯说，他已经与美国政府成员进行了非公开讨论，称拖延这一进程“没有任何好处”。





他在11月说：“人们会对朱利安·阿桑奇和他的行为有不同的看法，但关于他在这些法律程序期间的持续监禁，我不认为有什么目的。”





“我将继续提出这一看法。”



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但他也曾表示：“我不对阿桑奇的行为表示任何个人的同情。”





帮助维基解密发布其信息库的一系列新闻机构也施加了压力，写了一封公开信，要求美国政府撤销指控。





公民自由权利团体多年来一直警告说，这些指控将对新闻业产生寒蝉效应。





曼宁在监狱服刑六年后被美国前总统奥巴马（Barack Obama）赦免，拜登政府也加强了对新闻工作者的保护。但目前，美国政府对阿桑奇的指控仍然有效。



