SBS早新闻（12月14日）

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Published 14 December 2022 at 9:22am
By Olivia Yuan, Helen Yu, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 14 December 2022 at 9:22am
By Olivia Yuan, Helen Yu, Jason Liu
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澳大利亚与瓦努阿图签订双边协议；
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印度和中国爆发边境冲突；
阿根廷队3:0大胜克罗地亚队，打入世界杯决赛。

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