SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月14日）Play14:05SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.89MB)Published 14 December 2022 at 9:22amBy Olivia Yuan, Helen Yu, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 14 December 2022 at 9:22amBy Olivia Yuan, Helen Yu, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳大利亚与瓦努阿图签订双边协议；前总理莫里森因机器人追债计划被问询；印度和中国爆发边境冲突；阿根廷队3:0大胜克罗地亚队，打入世界杯决赛。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚与瓦努阿图签订双边协议维州业余高球手暨VCE十二年级毕业生 获美国大学全额资助录取澳大利亚明年起取消免费核酸检测 增加新冠口服药物昆州致命枪击案：两死亡警察不满30岁分享Latest podcast episodes澳大利亚是什么声音？十段录音被历史永远铭记【闲话澳洲】家居软装的澳式风格和文化SBS晚新闻（2022年12月13日）如何削减圣诞垃圾