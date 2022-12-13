昆州致命枪击案：两死亡警察不满30岁

随着包括两名警察在内的六人在昆州Darling Downs地区的一处偏远房产中遭到致命枪杀，昆士兰警界陷入悲痛之中。





在一次伏击中，三人被射杀，包括两名警察和一名临近居民。





周一早些时候，四名警察前往这处孤立的乡村住宅，调查关于一名失踪者的报告。





昆士兰州警察局长卡塔琳娜·卡罗尔（Katarina Carroll）说，新州警方曾请求昆州协助调查失踪者情况——该人已经失踪长达12个月。





她解释了接下来发生的事情。





“四名警官前往Wieambilla的Wayne's Road的一处房产，以处理一名来自新州的失踪人员的报告。不幸的是，在这个过程中，两名警官遭到枪击，并被宣告当场死亡。一名民众也被击中死亡。另一名警察被子弹擦伤，正在医院接受治疗。第四名警察设法逃离现场，也在接受治疗。”





两名被枪杀的警察分别是马修·阿诺德（Constables Matthew）和瑞秋·麦克罗（Rachel McCrow），两人均是20多岁。





昆士兰警察工会主席兼首席执行官伊恩·利弗斯（Ian Leavers）说，两人是被冷血处决的。





他说，这对所有相关警察来说都是一种可怕的折磨。





“撤退的两名警察，那名女性躲避在灌木中。而这些人没有表现出任何形式的同情心。他们实际上点燃了草木，试图让她站起来，这样他们就可以开枪打死她。她不知道自己是要被枪杀还是被活活烧死。”





卡罗尔说，两名警察为维护社区安全做出了“终极牺牲”。





“这悲哀地提醒我们，警务工作具有不可预测的性质。我们的警官为保护我们的社区而面临难以置信的危险。我知道，未来几周对家庭和警方来说是特别困难的。”





昆士兰州各警察局在周二下半旗。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在2SM电台发言时表示，这是一起不仅影响当地社区，而且影响所有澳大利亚人的犯罪。





“（这是）可怕的悲剧，所有澳大利亚人今天早晨都会和他们一起哀悼。不仅是那些丧生的警察，还有其他受伤的警察，也会在家庭中被纪念。我们的警察为他们的澳大利亚同胞付出了生命。”





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）曾经是昆士兰州的一名警察。





他告诉9号频道，这将是一个破坏全国警察家庭的罪行。





“作为一名警察，我认为去到一个你知道有枪支或家庭暴力（存在）的现场，或者你走进可能存在危险的现场时，会有几个警察转过身去，检查每一个地方。（但是他们）走在车道上，被冷血地枪杀。这将使今天全国各地任何参加工作的任何警察脊背颤抖，会使家庭受到打击。这些警察的亲友昨天与他们的告别成了最后一次。他们将永远不会从中恢复过来。当然，警察家庭也绝对会受到打击。”





案发地点的当地议员是国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）。





他告诉天空新闻，他的家乡是Chinchilla，距离事发地点不远。





“这不是Chinchilla的特点。我们是守法的公民，你做梦也想不到这种事情会在我们的社区发生。警察的地位是最高的，他们在我们的社区中备受推崇。因为当你成为一名乡村警察时，你必然会成为社区的一部分。而社区依靠你，支持你。但是，让我告诉你，目前有很多人对发生在我们社区的这种情况感到麻木，但是它发生了。而这是很多需要处理的，我们正在试图理解怎么会发生、发生了什么、以及为什么会发生这种事。”





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