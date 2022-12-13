澳大利亚是什么声音？十段录音被历史永远铭记

“我不会被这个男人说成是性别歧视和厌女症——我不会。政府也不会被这个男人说成是性别歧视和厌女症：现在不会，以后也不会。”





在互联网上引起轰动之前，前总理茱莉亚·吉拉德（Julia Gillard）在议会上对反对党领袖托尼·阿伯特（Tony Abbott）的这番责备引发了全国人民的关注。





十年后，它是国家声音和电影资料馆（National Sound and Film Archive）





的“澳大利亚之声”登记册中新增的十段音频之一。





尼克·亨德森（Nick Henderson）是国家电影和声音档案馆的音频策展人。





他说：“它标识澳大利亚最重要的录音，及其对文化、社会和澳大利亚历史的意义。入选的过程是，公众提名一个录音，然后选出一个长的备选名单，再交给一个行业小组，由小组选出最后的十个。”





就在澳大利亚人被迫与拉姆斯街（Ramsay Steert）告别时，《邻居（Neighbours）》的主旋律也被包含其中。





比吉斯 （Bee Gees）的音乐也是如此，它们曾经引发周六夜狂热。





还有一首把天主教修女转变为流行偶像的曲子。





然后是其他声音。





“在200年前的这一天，我们的国家遭到的入侵，这就是原住民的视角。我们将在今天纪念，庆祝我们的生存，把我们的文化展示出来。”





这是1988年1月26日录音。当时，成千上万人走上街头，参加两百周年纪念的抗议活动。Radio Redfern对此进行了17小时的报道，现在已经成为不朽之作。





尼克·亨德森对这段录音的意义进行了评论。





“所以你真的有一种身临其境的感觉，这确实是澳大利亚各地原住民能够与当天的事件联系起来的主要方式，以及悉尼在那天的事件中的中心地位。它还帮助培训了许多原住民广播员，使他们能够回到自己的家乡，回到自己的城市，建立自己的广播节目。”





这就是澳大利亚的声音，经得起时间的考验。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。







请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。









