“亚洲矮子古兹曼”头号通缉毒枭被引渡至澳 面临贩毒指控

要点： 一名被指控贩运毒品的男子已从荷兰引渡到维多利亚州；

警方指控Tse Chi Lop参与了贩运价值数百万元的甲基苯丙胺；

警方的调查任务一度被该贩毒集团的跨国离岸任务组干扰。

据称一名全球贩毒集团的头目已被引渡到墨尔本，联邦警察将此次引渡称为澳洲史上最受瞩目缉捕行动之一。





澳大利亚联邦警察在对跨国有组织犯罪集团Sam Gor（粤语中的 “三哥”，该组织也被称为 “公司”）进行长期调查后，对加拿大公民谢志洛（Tse Chi Lop，音译）提出指控。





这名59岁的男子周四在墨尔本地方法院出庭，警方指控他在2012年3月至2013年3月期间参与贩运甲基苯丙胺或毒品衍物，总重达20公斤。





警方称，这些被分割成不同的数量的毒品的街头价值高达440万澳元。





谢志洛没有申请保释，一辆装甲警车将他从法庭运押送到监狱。



Police outside a secure court in Rotterdam, Netherlands, last year prior to the hearing on the extradition of Tse Chi Lop. Mr Tse has since been extradited to Victoria. Source: Getty, AFP / Robin Utrecht 警方的调查任务一度被该贩毒集团的跨国离岸任务组以及其遍布在国际上的势力扰乱。





去年1月22日，曾被比作墨西哥前大毒枭“矮子”华金·古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的谢志洛在阿姆斯特丹史基浦机场被拘留。此前，澳大利亚联邦警方要求国际刑警组织发出“红色通缉令”来临时逮捕他。周四，他从荷兰被引渡到澳大利亚。





澳大利亚联邦警察局助理局长克里斯·巴雷特（Krissy Barrett）表示此次逮捕行动，不仅对警察局来说，还是对澳大利亚社会来说，都“极其瞩目”。





她告诉记者：“这次逮捕将是联邦警察历史上最引人注目的逮捕行动之一。”





澳大利亚联邦警察在今年6月还指控66岁的中英双重国籍人士李宗泽（Chung Chak Lee，音译）密谋贩卖大量毒品。





据称，这名男子是谢志洛的同犯。





警方称，这些人与在澳大利亚集团的成员合谋，在悉尼和墨尔本之间运输毒品，并通过海外和澳大利亚的汇款人进行洗钱。





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