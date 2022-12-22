审查发现澳洲华人因反华言论而抛弃莫里森领导的自由党

要点： 自由党公布了其对五月大选的内部审查；

审查报告中敦促自由党与澳大利亚华人社区重建信任；

审查发现，莫里森（Scott Morrison）被选民认为与现实“脱节”。

根据对自由党2022年联邦选举失利的审查，华裔选民放弃了自由党，因为他们认为自由党对北京的攻击是针对更广泛的华人社区，而这种看法被认为是“不正确的”。





自由党周四（12月22日）发布的一份报告还称，前总理莫里森被视为与女性群体相“脱节”，自由党未能充分理解社区的愤怒情绪。





审查发现，莫里森是造成所谓的“自由党有史以来最严重的一次失利”的主要因素。





但它部分地免除了前政府的责任，认为它在COVID-19期间是在“相当于战时”执政，并将国家利益放在首位，“付出了相当大的政治代价”。





审查承认自由党在多元文化和语言（CALD）社区中的表现仍然不佳，敦促自由党尤其应与澳大利亚华裔社区“建立和加强”联系。





报告中说：“重建自由党与华人社区的关系必须......成为本届议会的优先事项。”



The review says the Liberal Party needs to urgently rebuild relations with the Chinese-Australian community. Source: Supplied 在联盟党执政期间，反对中国政府的言论不断升级，包括莫里森给工党副领袖马尔斯（Richard Marles）贴上“满洲候选人（Manchurian Candidate）”的标签，审查报告指出，在华裔选民较多的地区，反对自由党的人数明显增加。





报告中说：“这有很多原因，包括人们认为前任政府对中国共产党政府的批评涵盖了更广泛的华人社区。”





“这显然是不正确的，但自由党的政治对手在关键席位的华裔选民中推崇了这种观念。”





“自由党的代表特别需要对华人社区真正关切的事项保持敏感，并确保所使用的语言不会被误解为不敏感。”



Liberal MP Gladys Liu lost her seat. Source: AAP 2021年人口普查发现，澳大利亚5.5%的人口为华裔，即近150万人。





报告说，在华裔选民比例较高的选区，反对联盟党的人数比例为6.6%，而其他地方的这一比例为3.7%。





报告说，需要一个具有“更大的性别和种族多样性”的候选人库来 “反映现代澳大利亚”。



审查报告还呼吁自由党为国会议员和参议员制定一项针对多元文化社区的外联计划，并雇用更多的双语工作人员，以便更好地与社区互动。





香港出生的自由党议员廖婵娥（Gladys Liu）去年12月承认，联盟党对华关系的处理使她所在的Chisholm选区出现分裂，她最终输掉了该席位。



自由党议员菲奥娜·马丁（Fiona Martin）也被迫否认在一次激烈的竞选辩论中把她的工党挑战者陈莎莉（Sally Sitou）与越南裔律师Tu Le混淆。





陈莎莉女士以8.4%的优势赢得了悉尼Reid的席位。



自由党的选举失利还有哪些原因？

联盟党在向独立候选人和右翼小党流失选票后被赶下台，审查称其未能“充分认识到正在发生的严重政治事态，没有像通常情况下那样全面或迅速地做出反应”。





两个主要政党的初选票都有所下降，选民们选出了澳大利亚历史上最多的中立议员。



审查发现，莫里森的人气在整个2021年都受到了打击，这令他与工党领袖、现任总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）之间的个人对决对联盟党的连任可能造成了特别大的损害。





报告在谈到莫里森时说：“非常重要的是，总理（被认为）没有关注到女性的担忧......对女性重要的问题没有反应。”





“因此，到2021年，总理在选民中的地位明显恶化，成为一个重要的负面因素。总理和自由党被视为与外界脱节。”





“在竞选期间，莫里森和阿尔巴尼斯之间的领导人选择成为对投票意向最有影响的驱动力。”





由前自由党联邦主管布赖恩·洛夫南（Brian Loughnane）和现任前座议员简·休姆 （Jane Hume）进行的审查发现，来自工党州长的攻击和COVID-19封锁期间的竞选活动举办困难也是导致败选的原因。





颇受欢迎的西澳州州长马克·麦高恩（Mark McGowan）在竞选期间抓住了莫里森的言论而展开攻击，莫里森当时将西澳人比作穴居人。





独立候选人夺取了六个传统上的自由党安全席位，意味着自由党被迫在“两条不同的战线”上开展竞选活动，难以就单一的全国统一信息进行宣传。





审查报告说：“‘青绿色‘人士不是独立人士的集合。从对该术语的任何有意义的解释来看，他们是一个政党，选举当局应将其视为一个政党。”





而令问题更加复杂的是，右翼小党的初选票增加，根据偏好投票制度，超过三分之一的一国党和澳大利亚联合党的选票流向了工党。



