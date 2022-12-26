普京表示莫斯科“别无选择”，只能与乌克兰举行会谈

普京在周日播出的电视采访中表示， 俄罗斯准备与乌克兰战争的所有参与方进行谈判， 但基辅及其西方支持者拒绝参与谈判。





俄罗斯2月24日入侵乌克兰， 引发了自二次世界大战以来死亡人数最多的欧洲冲突，以及自1962年古巴导弹危机以来莫斯科与西方之间最大的对抗。





普京表示，俄罗斯“准备与战争过程中所有参与者谈判， 促成一些可接受的结果”。





普京还重申莫斯科“别无选择”，并表示他相信克里姆林宫“ 是在朝着正确的方向行事”。





他说：“我们正在捍卫我们国家的利益、我们公民的利益， 以及我们的人民。”





乌克兰总统泽连斯基的一位顾问表示， 普京需要面对现实并且承认是俄罗斯不想谈判。



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波多利亚克（Mykhailo Podolyak ）发推文说：“俄罗斯单方面攻击乌克兰并杀害公民。”





“俄罗斯不想谈判，又试图逃避责任。”





普京发表要与乌克兰谈判的言论之际，乌克兰仍在继续受到攻击。





据当地官员报告， 仅在周日乌克兰就发布了两次全国范围的空袭警报， 下午有三枚导弹袭击了被部分占领的顿涅茨克（Donetsk） 地区的克拉马托尔斯克市（Kramatorsk）。





顿涅茨克州长基里连科 (Pavlo Kyrylenko) 表示，导弹击中了该市的一个工业区，没有人员伤亡。





一家美国智库周末说，最近几周在前线地区的其他地方， 在巴赫穆特市周围发生了激烈的战斗， 俄罗斯军队在挣扎着要保持进攻的速度。





这家负责战争研究的机构在最近的更新报告中写道：“最近几天， 俄罗斯军队在巴赫穆特地区的前进速度可能有所放缓， 尽管现在评估俄罗斯攻占巴赫穆特的攻势是否已经达到高峰还为时过早。”





这一智库援引俄罗斯一位军事博主的话说，他们承认“ 巴赫穆特地区的乌克兰军队已经略微减缓了俄罗斯在巴赫穆特及其周围定居点附近进攻的步伐。”





报告补充说，乌克兰社交媒体上的消息来源“此前称，乌克兰军队在12月21日左右将俄罗斯军队完全赶出了巴赫穆特东郊”。





这一研究机构总结说：“ 俄罗斯军队可能难以维持其在巴赫穆特地区的进攻步伐， 并可能寻求启动战术性的或行动的暂停。”





一天前，俄罗斯对南部城市赫尔松发动了最致命袭击， 造成数十人伤亡。赫尔松上个月被乌克兰军队夺回。





这一地区的乌克兰州长亚努舍维奇（ Yaroslav Yanushevich） 周日说，俄罗斯军队在过去24小时内对被部分占领的赫尔松地区的乌克兰控制区进行了71次炮击，其中包括对赫尔松的41次袭击。





亚努舍维奇说，一共有16人被打死，包括在别里斯拉夫（Berislav） 区排雷过程中遇难的三名紧急救援人员。他说还有64人受伤。





州长雷兹尼琴科（ Valentyn Reznichenko） 说，在邻近的第聂伯罗彼得罗夫斯克（ Dnipropetrovsk）地区，尼科波尔市（ Nikopol）一夜之间遭到严重炮击。没有伤亡报告。



