政府签证新举措：来澳教职及医护人员“三天下签”

政府对技能劳工类签证审理的优先级进行调整后，申请此类签证的教师和医护人员只需三天就可以拿到签证。





内政部已停止使用优先移民技术清单（PMSOL）对技能劳工类签证进行评估，因为该清单更新周期缓慢，且无法正确反映当前澳洲对重点短缺劳动力的需求。





此份清单在2020年9月出台，对整体移民技术清单（SMOL）中的44个职业开通了快速通道，以便尽快从COVID-19的影响中复苏。这份清单在今年10月28日被废除。





该清单包括的职业有工程师、主厨、会计师、精神病学家、程序员和药剂师等。它还包括医护工作者，比如医生、护士等，但不包括教师。



Visa applications for nurses are now only taking three days to process. Source: Getty / The Good Brigade 内政部宣称，指导该部门人员工作计划的新 第100条部长指令 指出，需将签证审批重点放在与医护及教育相关的行业上。





内政部发言人告诉SBS记者：“此类（医护及教师相关）签证只需三天便可下签。”





这一变化适用于所有尚未决定的技术签证提名和签证申请，以及新提交的申请，包括临时签证、雇主担保签证和偏远地区签证。完整列表如下。





新措施还取消了全球人才和业务创新与投资签证计划的优先权。





现在优先考虑的职业包括学校教师、健康和福利支持人员、托儿中心经理、医学家、咨询师、心理学家、社会工作者和医疗技术人员。



技术类签证新优先顺序

在新的部长指令下，技术类签证审理的优先顺序如下：



医护及教职相关职业的申请； 雇主担保签证，政府承认的担保人提名的申请人； 指定地区签证的申请人； 永久和临时签证的子类签证将计入移民计划的签证申请，不包括子类188（商业创新和投资（临时））签证； 所有其它类签证申请。

对于上述所有类别，将优先考虑符合条件的国家护照持有人，因为并非所有签证类别都对每个国籍开放。





在每个类别中，优先考虑位于澳大利亚境外申请人的临时和永久技术签证申请。



Anthony Albanese's government has made changes to Australia's skilled migration program since winning the election in May. Source: AAP / Lucas Coch 新的条文适用于以下类别的技术类签证：



124类（杰出人才）；



186类（雇主提名）；



187 类（区域担保移民计划）；



188 类（商业创新和投资）（临时）；



189 类（独立技术移民）；



190 类（技术类 - 提名）；



191类（技术类永久居留（偏远地区））；



457 类（临时工作（技术））；



482类（临时技能短缺）；



489 类（技术类 - 偏远地区（临时））；



491类（区域技术工作（临时））；



494类（雇主担保区域（临时））；



858类（全球人才）；



887 类（技术类 - 偏远地区）；



888 类（商业创新和投资（永久）。

签证审理正在提速

一位内政部发言人称，过去的PMSOL系统是一套“耗时且复杂的评估体系”；这套体系是在新冠大流行中，为了配合当时政府颁布的旅行限制政策导致的签证申请积压才出台的。





“取消PMSOL系统将会使更多的签证审理提效，特别是对于关键的临时技能短缺签证，该签证旨在快速响应劳动力市场需求，”发言人说道。



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前移民部事务官里兹维（Abul Rizvi）承认当前的变化可以提高审理的速度，“因为他们现在放宽了申请的职业类别”。





“当你打算把所有的职业都纳入优先的签证审理过程中，其实和没有优先名单一样，” 里兹维说。





里兹维对将审批重点放在教师和医护人员签证申请这一举措表示支持，他认为政府很难接收到足够多的相关申请。





“他们可能会在教师和护士申请后尽快向他们发放签证。”





联邦政府承诺将会在未来的一段时间评估技术移民职业清单的有效性，从而带来更多的政策改动。最近一次技术移民清单（SMOL）的更新是2019年3月11日。





政府还宣布了对澳大利亚移民制度的全面审查，三位专家预计将在2023年2月底之前提交一份中期报告，并在3月下旬或4月前提交最终版。





作为进行审查的专家之一，前高级公务员马丁· 帕金森（Martin Parkinson）先前承认简化审理流程可能会对签证的评估过程带来帮助。



Martin Parkinson is co-conducting a review of Australia's migration system. 格拉顿研究所（The Grattan Institute）建议允许任何雇主永久赞助每年收入超过8.5万澳元的移民，同时使所有收入超过7万澳元的移民有获得临时赞助的资格。





临时技术移民签证目前仅适用于某些职业的从业人员，前提是他们的年收入至少为5.39万澳元。





根据在线就业市场Seek的数据显示，教师的平均年收入在8.5至10万澳元之间，而护士的年收入在7至9万澳元之间。



减少签证申请的积压问题

自6月1日起，内政部已经审批通过了4.3万份临时技术移民签证及4.7万份永久技术移民签证。





11月，内政部长安德鲁 · 吉尔斯（Andrew Giles）告诉澳大利亚经济发展委员会（CEDA）澳洲积压的待审理签证一度从100万份降至75.5万份。





吉尔斯先生表示，到今年年底，政府有望处理约60万份积压申请，这几乎是工党5月上任时系统中申请数量的一半。





SBS了解到，与5月初相比，目前大约有442名编外人员加入处理临时和移民签证的队伍中。





与去年同期相比，2022-23年临时技术签证的发放量增加了120%。



