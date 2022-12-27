台湾报告说中国大陆对台湾防空区发动迄今最大规模入侵

台湾政府周一表示，过去24小时内，包括无人机和战斗机在内的71架中国军机进入了台湾防空区，这是迄今为止报告的最大规模的一次入侵。





台湾国防部在一份报告中表示，其中43架飞机越过台湾海峡中线。该中线是台湾和中国大陆的非官方缓冲区，位于防空识别区内。北京不断在台湾岛附近开展军事活动。





白宫表示，美国对中国在台湾附近的军事活动感到担忧，白宫称此举具有 “挑衅性 ”和“破坏稳定”，并补充说这有可能造成误判，破坏地区稳定。



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台湾官方中央通讯社说，这是迄今为止中国空军最大的一次入侵。虽然还没有引发台湾方面的警觉，但近年来中国对台的压力在不断增加。





中国宣称台湾是自己的领土，称周日在台湾周边海域和空域进行了“打击演习”，以回应它所说的来自台湾和美国的挑衅。





台湾政府强烈反对并表示，这些演习表明北京正在破坏地区和平稳定，并试图恐吓台湾人民。





一位熟悉该地区安全规划的台湾高级官员告诉路透社，台湾方面评估认为，中国进行了这次军事 “挑衅”，以表达对美国提高对台湾军事援助的新国防授权法的愤怒。



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这位不愿透露姓名的官员说，在演习期间，中国空军从全国几个地方派出战机，进行模拟攻击。





中国台湾事务办公室没有立即回应置评请求。





台湾总统府表示，蔡英文总统已于周二上午召开高级别安全会议，讨论加强岛内民防系统，会议结束后将召开关于新民防措施的新闻发布会。





台湾总统府的声明没有提供具体细节，但国防部表示，它正在考虑将义务兵役制延长到四个月以上。乌克兰战争和与北京日益紧张的关系使人们重新讨论如何应对中国的军事压力。





“我们准备得越多，发生鲁莽侵略企图的可能性就越小。我们越团结，台湾就会变得越强大、越安全，”蔡英文总统周一在一个军事仪式上说。





白宫国家安全委员会周一表示:“我们将继续协助台湾保持充分的自卫能力，这符合我们的长期承诺，也符合我们的一个中国政策。”





根据台湾国防部提供的图表，在最近一次入侵中，几架中国飞机，主要是战斗机，短暂地越过了敏感的台湾海峡中线，然后返回了中国。台湾国防部还表示，在台湾附近还发现了7艘中国海军舰艇。





根据该报告，中国军方还派遣了预警机、电子干扰机、反潜机以及无人机等，进入台湾南部的防空识别区（ADIZ）。该报告详细说明了截至周一上午6点（格林尼治标准时间2200）的24小时内中国军方在台湾附近的活动。





台北抱怨中国空军在过去两年中多次执行任务，而且往往是在台湾防空识别区的南部地区。





台湾国防部表示，台湾派遣作战飞机升空警告中共军机，同时利用导弹系统监测它们的飞行，这是台湾对这类事件的标准回应。



