中国取消对国际旅客的新冠隔离规定

中国将从1月8日起不再要求外国旅客进行隔离，与此同时它放弃了新冠清零政策。





在周一宣布这一规定之前，中国仍对入境旅客有着严格要求，包括在政府监管的隔离设施中强制隔离5天，在家中再隔离3天。





不过中国本月的新冠限制政策迎来反转，它取消了几乎所有国内的新冠限制措施，此举让全国各地的医院都在忙于应对全国范围内的感染浪潮。



READ MORE 中国一省每天百万新冠病例凸显中国卫生系统的压力

中国国家卫生健康委员会表示，中国对新冠疫情的管理将降级为不太严格的“B 类”，这意味着隔离将不再执行。中国是最后一个将新冠病毒视为流行病的主要国家。





在中国降低新冠疫情管理级别的同时，中国国家卫生健康委员会表示，将加强养老机构等重点机构的疫情防控工作。





国家卫健委表示，在疫情严重的情况下，相关机构将采取所谓的“封闭管理”措施，防止感染和传播病毒。





中国表示，它还将提高老年人的疫苗接种率，并推动重症高危人群接种第二剂疫苗。





在同一份公告中，当局表示将改进外国人到中国的工作和商业签证。





三年的新冠清零措施重创了中国经济，引发了公众对中国国家主席习近平2012年上台以来最大的不满情绪。



