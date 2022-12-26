中国一省每天百万新冠病例凸显中国卫生系统的压力

中国浙江省政府周日表示，浙江正在与日增大约一百万新冠病例作斗争，预计未来几天这一数字将翻一番。 浙江省是上海附近的一个工业大省。





中国疾病预防控制中心周日表示， 尽管全国病例数以创纪录的速度激增，但截至周六的五天里， 中国大陆没有报告新冠死亡病例。



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中国公民和专家呼吁提供更准确的数据， 因为北京的新冠清零政策彻底改变后，感染人数激增。 新冠清零政策曾使数亿公民处于无情的封锁下， 世界第二大经济体遭到重创。





随着国家卫生健康委员会停止报告无症状感染者数量， 中国的全国病例数据变得不完整，这使病例追踪变得更加困难。周日， 卫健委停止报告随后由中国疾病预防控制中心发布的每日数据。





浙江省政府周日在一份声明中说：“ 预计感染高峰将在浙江提前到来，并在元旦前后进入高发期， 每日新增感染人数届时将高达两百万。”



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浙江省说，在全省医院治疗的13583个感染病例中，一名患者出现由新冠引起的严重症状，而242例重症和危重症感染是由基础疾病引起的。





中国缩小了报告新冠死亡的定义， 仅统计由新冠引起的肺炎或呼吸衰竭引起的死亡， 这引起了世界卫生专家的关注。





自北京放宽限制以来， 世界卫生组织没有收到来自中国的新的新冠病例住院治疗数据。





这一机构表示， 数据空白可能是由于当局难以统计这个世界上人口最多的国家的病例 。





凯投宏观（Capital Economics）的一份研究报告说：“ 中国正在进入疫情大流行最危险的几周。”





“当局现在几乎没有采取任何措施来减缓病毒感染的传播， 而随着农历新年前返乡潮的开始， 中国目前尚未受到新冠浪潮巨大影响的所有地区都将很快沦陷。”





青岛市和东莞市最近估计每天都有数万新冠感染病例， 远高于无症状感染病例以外的全国每日感染总人数。





据中国国家媒体报道，中国的医疗保健系统承受着巨大的压力， 工作人员被要求带病工作， 甚至农村社区的退休医务人员也被重新聘用，为基层提供帮助。一月份农历新年的临近加剧了局势的紧迫性， 届时将有大量人员返乡。





中国电视台周日援引杭州市一名卫生官员的话说，最近杭州市急救中心收到的求助请求是去年同期平均水平的三倍。 同样苏州周六晚些时候表示， 其应急热线周四接到了创纪录的7233通电话。



