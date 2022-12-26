查尔斯国王发表首份圣诞致辞 强调生活成本危机和对人性的信仰

要点 英国国王查尔斯三世说，他“全心全意”地继承母亲对上帝和人民的信仰；

他在圣乔治教堂发表了这番讲话，这里是英女王伊丽莎白二世安息的地方，1999年她也是在此发表圣诞致辞；

英国受新冠病毒和脱欧问题困扰多年，国王发表的讲话为2022年——英国混乱的一年作出了总结。

在作为君主向全国发表的第一次圣诞讲话中，英国国王查尔斯三世提到了他已故的母亲英女王伊丽莎白二世，并谈到了他在“巨大的焦虑和困难”时期对人性的信仰。





查尔斯说，他“全心全意”地继承了母亲对上帝和人民的信仰。





他在圣乔治教堂发表讲话，这里是已故英女王伊丽莎白二世安息的地方，1999年她在这里发表了圣诞致辞。



(Left to right) Princess Charlotte, the Princess of Wales, the Queen Consort, Prince George, King Charles III and the Prince of Wales attending the Christmas Day morning church service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk on Sunday, 25 December 2022. Source: AAP / PA 查尔斯同时关注世界各地贫苦大众，不论是受战乱、饥荒或自然灾害困扰，又或是国内难以缴付帐单和给予家人温饱的人士。





他同时赞扬愿意慷慨解囊、捐出食物者，以及在困难时期执行工作的慈善组织。





查尔斯说：“相信每个人都有非凡的能力，能以善良和同理心去感受他人的生活，并为他们周围的世界照亮一束光。在这个极度艰难的时刻，无论是世界各地面对冲突、饥荒或自然灾害的人们，还是那些设法支付账单、让家人得以温饱的大众，我们都看到人性光辉的彰显。”





英国受新冠病毒和脱欧问题困扰多年，国王发表的讲话为2022年——英国混乱的一年作出了总结。





2022年，英国在两个月内更换了三位首相，举国上下正面临经济衰退和生活成本上涨的危机。这迫使许多人无奈向食品银行和慈善机构寻求援助。



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英女王伊丽莎白二世于今年9月逝世，查尔斯随即继位成为英国国王。





他在演讲中向一众慈善机构致敬。 他演讲的片段中，也包含了食品银行、医院、救援和护理等工作人员的片段。





这位74岁的君主，作为英格兰教会的最高领袖，拥有“信仰捍卫者”的头衔；但他在演讲中也谈到了“我们的教堂、犹太教堂、清真寺、寺庙和锡克庙”是如何团结起来为饥饿的人提供食物的。





查尔斯仍为王子时，不时因发表对环境问题的强烈看法引起争议。此前他曾表示，作为君主，他将减少出席此类公开活动。





他在周日（12月25日）发表致辞时以一棵圣诞树为背景，这是英国王室发表圣诞致辞的传统，可追溯到1932年，当时佐治五世通过电台发表了讲话。



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社区精神

查尔斯在致辞中同时分享，他的长子、王位继承人威廉和妻子凯特最近访问了威尔士，感受到坚韧顽强的社区精神。





但他并没有提及威廉的弟弟哈利或其妻梅根。他们本月参与了一部纪录片，在片中他们将王室描绘成一个对他们心理健康漠不关心的地方。哈利和梅根还讲述了在大量负面媒体报道后他们如何在2020年退出王室角色。





周日，查尔斯、威廉和其他王室成员到访英格兰东部桑德灵厄姆（Sandringham）的一座教堂，这是他们一家传统过节之处。





在场还有查尔斯的弟弟安德鲁王子，他早前因性侵犯指控诉讼而被剥夺了大部分王室头衔。他在2月份达成了庭外和解，但不承认任何责任。和解协议包括一笔未披露的付款。





英国报纸本周报道称，安德鲁没有被指控任何刑事罪行，并否认有任何不当行为；他已被请离白金汉宫，将不再被允许在白金汉宫设有办公室。





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