过年过节如何应对亲戚尖锐问题

想象一下，当你正坐在餐桌旁享受圣诞午宴带来的快乐时光时，你的一位亲戚提出了一些争议性话题。





这些话题可能涉及种族主义、性别歧视、同性恋、变性人、脂肪恐惧症、疯狂的阴谋论，或其他带有公然歧视性或根本不真实的东西。





你是否应该回应你的亲戚，还是选择沉默？





SBS 新闻记者向一位人际关系学和哲学专家征求了意见。





回应问题前先思考





虽然马上作出一些情绪化的反应是很自然的事，但是我们应该训练如何把这些情绪收放自如。





澳大利亚关系协会（新南威尔士）的首席执行官兼临床和咨询心理学家夏（ Elisabeth Shaw ）博士说，当我们学会自控时会让你有时间考虑与提出争议性话题的亲戚打交道是否值得付出时间和精力。





“你觉得他们是否另有目的，还只是随口一说，没有考虑那么多？”她说道。





夏博士说，如果你知道这个人是故意挑衅来激怒你，你可以选择不参与、分散注意力或者转移注意力，或者告诉他们你知道他们想做什么。





“有时候把事情说开了比上纲上线更好些，”她说。





“你甚至可以用一种调侃的语气说，‘你通常会让我发表评论，今年我还是算了’，所以实际上你用你的回复转移了大家对争议问题的注意力，你主动选择不去讨论这个问题。”



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The Ethics Centre 的高级哲学家迪恩（Tim Dean） 说，你还应该考虑是否有其他的方式来确保这个问题不会影响他人一天的生活。





“我们在餐桌上争论的很多事情不会影响家庭、场所、人和人际关系，”他说。





“有时候，与亲戚保持良好关系比与他们处于冲突状态更好，解决冲突并证明你是对的也不会让世界变得更美好，这只会让每个人都生气。”





和平解决问题





如果你认为这是一个需要当场解决的问题，迪恩建议不要驳斥对方，而是试着问对方一个问题，比如“你为什么这么想？”，“你想说什么？”，或者“你能再解释一下你对此的看法吗？”。





他说：“你问了这个问题可以带来三个好处。第一，它可以立刻阻止你和你的亲戚产生冲突；第二，它让你有机会真正了解他们的观点是从哪里听来的；第三，可能也是最重要的，它也代表了你对他人的尊重。”





迪恩说，接下来你应该做的是探讨他们提出的观点的看法，而不是去质疑他们为什么这么看。



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“如果有人说了一些明显很不靠谱的话，你可以问‘那你为什么这么说？’“





“然后你就可以回应说，‘哇，我没有意识到你对此有如此强烈的感受，我想我现在更理解你的立场了’——这是在回应他们的感受，但你还没有同意他们的看法。”





迪恩说，这样做可以缓和谈话的氛围，减少对抗，而更像是对问题深入地探讨。







“到那时，你可能有机会说，‘好吧，我可能想到了些不一样的观点’，或者‘根据我的经验，我所感受到的是……’，以‘我’的视角，说出你如何感受这个世界。”





“有时仅仅提供这种看问题的方式，就足以让人们停下来，反思他们自己的假设、刻板印象和偏见。“





“但是即便说出这种方式可能像做土豆泥一样轻松但也可能需要反复尝试，所以我们也需要降低我们的期待值。”





保持和谐的氛围不适用于所有情况





迪恩说，在某些情况下选择保持沉默是“不合适的”。





“例如，如果一位家庭成员对你的伴侣说出种族主义言论，你站出来说些什么是非常非常重要的。”



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“一个家庭里非血亲的外姓成员可能会觉得自己处于不利地位；这些人在这个家里没有像血亲一样保护自己的权利。”





迪恩说，虽然努力维系亲友关系仍然很重要，但有时保护自己身边的人不受伤害会比这个更重要。





“例如，如果有一个非常恶毒的人，无论出于何种原因，这个人的言论在某些场合对人造成了真正的伤害，我认为应该疏远这个人，并在社会上孤立他，或者你可以离开那个场合，并保护那些易受伤害的人。”





家庭治疗法





如果你的亲戚对他们提出的观点受到挑战产生不满，而你陷入了一个尴尬的境地，夏博士建议考虑家庭疗法。





她说，这个方法在帮助消除紧张气氛方面“非常有价值”。





“这不一定是件大事。你可能只是在一次会议上说，‘我想找一个有人可以帮我们缓解尴尬谈话的地方，因为这段关系对我来说真的很重要，”她说。





“但有时你可能会意识到你没有从这段关系中得到任何积极的影响，而与这个人断绝关系对你来说更健康。”





“这取决于（这个人提出的）观点是否普遍，或者这个观点会影响到你的方方面面，以至于这种关系本身就变得不牢靠，”她说。





“所以说他们如果在聊一个关于同性恋的问题，而你作为同性恋出柜了，每次你在那里他们都会把它当作一件大事，他们不会接受你的伴侣，那么很明显，你和亲戚间的关系是会变得不稳固的。”



