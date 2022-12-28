2022精彩回顾：回首这一年的跌宕起伏

从乌克兰战争到英国女王伊丽莎白二世的去世，从安东尼·阿尔巴尼斯赢得选举到威尔·史密斯的奥斯卡掌掴事件，这一年注定令人难忘。





以下是塑造了2022年的那些时刻：



2022年政坛上发生了什么？

斯科特·莫里森（Scott Morrison）下台，安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）上任新总理，工党开始执政。





关于何时举行大选的争论此前一直悬而未决，直至4月初，莫里森终于宣布了联邦选举的日期。





在随后的六个星期里，澳大利亚人在全国各地的竞选活动中考虑该给谁投票。





阿尔巴尼斯在竞选活动的第一天，无法回忆起澳大利亚的失业率；而莫里森在塔州竞选活动中踢足球时不慎撞倒了一名男孩，被摄像机拍下了“推土机”时刻。



Prime Minister Scott Morrison crash tackles a child at the Devonport Strikers Soccer Ground on Day 38 of the 2022 federal election campaign, in Devonport, in Tasmania. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 一股“青绿色”浪潮席卷了联邦选举，为主要来自传统自由党选区的独立候选人打开了进入议会的大门。





阿尔巴尼斯宣誓成为第31任澳大利亚总理，成为历史上第一位没有盎格鲁—凯尔特人姓氏的总理。





工党的胜利也改变了泰米尔寻求庇护者家庭的命运。6月，在度过了四年的移民拘留期后，他们一家人回到了他们的家乡Biloela。



阅读更多 时隔四年 泰米尔寻求庇护者家庭重返昆州小镇Biloela

这个泰米尔家庭的经历是全国最引人注目的寻求庇护者案件之一，在工党政府的领导下，该家庭获得了永久居留权。





在一场持续的变革中，澳大利亚还宣誓成立了其最多样化的议会，让更多的女性、更多的有色人种和更多的澳大利亚原住民在议会中有话语权。



2022年在体育竞技场上发生了什么？

2022年初始，澳大利亚在omicron变种的阵痛中挣扎，这导致新冠病例创下新高，政府在全国范围内施行限制。





墨尔本的居民在2021年经历了世界上最长、最持续的新冠封城。





其中最引人注目的案件是网球明星诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）的签证问题，他在1月5日抵达墨尔本参加澳大利亚网球公开赛，但随后被移民拘留。



Serbian tennis player Novak Djokovic temporarily stayed at Park Hotel after his visa debacle before the 2022 Australian Open. Source: AAP / James Ross 联邦法院随后裁定，这位前世界头号球星因不符合澳大利亚的疫苗接种要求而被驱逐出境，并被禁发签证三年。该禁令后来被推翻。





3月，板球传奇人物沙恩·沃恩（Shane Warne）的去世震惊了澳大利亚板球迷，他在泰国一家酒店因疑似因心脏病猝死，享年52岁。





数以千计的人聚集在一起，在墨尔本板球场举行的国家追悼会上纪念这位体育巨星，与他的孩子们——布鲁克、杰克逊和夏天——共同缅怀沃恩。



Summer, Brooke and Jackson Warne, Shane Warne's daughters and son, unveiled the Shane Warne Stand during the State Memorial Service at the MCG in Melbourne. Credit: AAP Image/Joel Carrett & AAP Image/James Ross 11月标志着一年中最大的体育赛事的开始：2022年国际足协世界杯。





东道国卡塔尔的人权问题受到关注，包括移民工人、妇女和LGBTIQ+社区受到的待遇。





阿根廷夺得了世界杯冠军，在紧张的决赛中击败了法国，并巩固了梅西史上最伟大（GOAT）的地位。



Argentina captain Lionel Messi (midground), teammates and fans celebrate with the trophy after the trophy ceremony for the 2022 FIFA World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Iconic Stadium. Argentina won 3-3 (4-2) in a penalty shootout. Credit: TASS/Sipa USA

2022年澳大利亚发生了什么？

连续两次的拉尼娜现象，使得澳大利亚部分地区的降水不停。





2月，澳大利亚现代史上最大的洪水灾害之一淹没了新南威尔士州的利斯莫尔，数百名居民流离失所。





四周后，这种千年一遇的天气事件再次发生在利斯莫尔，并在全国范围内持续发生，新南威尔士州、维多利亚州、塔斯马尼亚州的部分地区和昆士兰州的部分地区在2022年遭受了重大洪灾。



This young male kangaroo was found covered in mud and caught in a fence after escaping floodwaters at Kialla, Victoria. Source: Supplied / Kirsty Ramadan A man is canoeing along flood waters in Maribyrnong. Source: AAP / James Ross 10月，数以千计的澳大利亚人参加了各地举行的守夜和集会，悼念在西澳大利亚州放学回家时被白人男子袭击的努恩加尔族少年卡修斯·特维（Cassius Turvey）。





这名15岁的男孩在受重伤后10天后死于诱发昏迷，全国各地都为他送行。



People attend a vigil at King George Square in Brisbane to mourn the death of Cassius Turvey. Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE 12月，皇家检察官撤销了对布鲁斯·雷曼（Bruce Lehrmann）涉嫌在议会大厦强奸前自由党工作人员布列塔尼·希金斯（Brittany Higgins）的指控。



2022年全世界发生了什么？

2月24日凌晨，2022年最大冲突的消息传来：俄乌战争。





全世界看着俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）命令军队入侵乌克兰，他将其称为 “特别军事行动”。





乌克兰总统沃拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)成为家喻户晓的人物，他穿上军装，保卫自己的国家，并向世界展示饱受着战争摧残国家的情况。



President Zelenskyy visited Kherson for the first time after the withdrawal of Russian troops. Source: Getty / Narciso Contreras 在这一年里，导弹袭击摧毁了房屋和重要的基础设施，俄罗斯的战争罪行因证据而被揭露，超过700万人逃离了乌克兰。



在娱乐界，好莱坞明星威尔·史密斯（Will Smith）在电视直播中因掌掴喜剧演员克里斯·洛克（Chris Rock）而臭名昭著，震惊了观看2022年奥斯卡颁奖典礼的观众。





随后，史密斯被禁止在未来10年内参加奥斯卡颁奖典礼。



Will Smith, right, hits presenter Chris Rock on stage while presenting the award for best documentary feature at the Oscars on Sunday, March 27, 2022, at the Dolby Theatre in Los Angeles. Credit: Chris Pizzello/AP 在美国，最高法院在6月有争议地推翻了罗诉韦德案，导致宪法规定的堕胎权被取消。





美国成为一个分裂的国家，一些州反对堕胎禁令，而其他州则欢迎这一裁决。



Protestors joined several democratic lawmakers outside of the Supreme Court in Washington D.C., U.S. on May 21, 2019, to show their opposition to the recent abortion ban implemented by several states. Source: SIPA USA / CNP/PA/Alamy 7月，政治动荡占据了国际头条。





在英国，丑闻缠身的鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）在几十名部长倒戈后辞去了首相职务。





随后，他被利兹·特拉斯（Liz Truss）接替，这位新首相总共工作了44天，然后由里希·苏纳克（Rishi Sunak）接任，成为英国第一位有色人种首相。



Rishi Sunak is the UK's fifth prime minister in six years. Credit: Dan Kitwood/Getty Images 在斯里兰卡，由于该国正在努力应对抗议活动、停电和不断加深的经济危机，政治不稳定随之而来。





抗议者放火烧了总理拉尼尔·维克拉马辛哈的房子，甚至在前总统拉贾帕克萨的豪宅里举行了泳池派对，后者在动荡中逃离了该国。





接着是英国今年最大的新闻。9月8日，英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世女王去世，享年96岁。



People gather outside the gates of the Buckingham Palace in London, following the death of Queen Elizabeth II, on Thursday, 8 September 2022. Source: AAP / PA 数十万人向英国女王表示敬意，有些人甚至在葬礼前等待了24小时以上。





她的长子查尔斯三世登上王位，也成为澳大利亚的新国家元首。





9月对伊朗来说同样意义重大。22岁的马赫萨·阿米尼（Mahsa Amini）之死在该国掀起一场喧嚣，她因涉嫌违反伊斯兰教的着装规定而在拘留期间死亡。





世界各地的人们团结一致，伊朗人通过焚烧头巾、剪发和反击政治暴力来抗议专制的宗教政权。



Protesters hold placards and chant slogans outside the Iranian Consulate in Istanbul, Turkey during a demonstration. Source: AAP / Sipa USA 这种情况持续了一整年，抗议者被逮捕，甚至被处死，加剧了动荡不安的局面。





今年最大的科技新闻，特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在10月以440亿美元的高价收购了推特。





随之而来的是大规模的裁员，有偿蓝标，以及恢复以前被禁止的账户，如唐纳德·特朗普的账户。





12月，马斯克通过社交媒体网站上的投票询问他是否应该卸任Twitter的CEO。大多数用户投了赞成票，马斯克现在正在寻找可能在2023年接任CEO的人选。



今年，在中国严厉的新冠措施下，爆发了前所未有的公民抗议浪潮。





全国各地数以百计的抗议者走上街头，对习近平主席标志性的清零政策表达沮丧。



Protesters hold up blank papers and chant slogans as they march in protest against strict anti-virus measures in Beijing. Source: AP / Ng Han Guan/AP 最后，中国政府放宽了严格的措施，报道称中国取消了隔离政策，还减少了大规模检测。





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