如何在假期维持子女的健康活动和规律作息？

在正常的上学日，孩子们早上7点左右起床、穿上校服回校、吃午餐盒或饭堂的食物、在休息和午餐时玩耍、上体育课、在课堂听课，然后回家。无论他们感到兴奋或无聊，一天的作息都是高度规律的。





然而在长假期间，一切都大不一样。新研究发现，暑假期间与上学期间相比，孩子们的运动减少了、看电视的时间增多了，进食垃圾食品会变多、水果却减少了。



作为家长应该做些什么？

研究员向阿德莱德24所小学的358名9至11岁的儿童派发运动手环，邀请他们在学期期间佩戴四周并在暑假佩戴一周。研究同时收集这些儿童做过的活动和吃过的食物。





运动手环的数据指出，孩子们在假期多坐了27分钟、减少了12分钟的运动。具体而言，他们每天看电视和屏幕的时间多了73分钟；乘车的时间多了22分钟；而吃饭或打扮则多了23分钟。他们还会额外花16分钟来放空（坐着听音乐或什么都不做）。





这令他们的总体热量消耗降低了约13%。研究还发现孩子们的饮食质量较差——垃圾食品更多，吃水果则比在学期中少了一半。



这些数据为何重要？

更多的运动和较少看电视，会为孩子带来更健康的身心，包括较高的体适能水平、更好的学习成绩以及较低的肥胖过重风险。儿童期超重和肥胖会导致乙型糖尿病、睡眠问题和较低的自信。





在学年期间，孩子们的体重不会增加太多，但在假期则是另一回事。参与研究的儿童，在暑假的体重平均增长速度是学期间的6倍。如果他们每天都像暑假时那样作息，将会每年增重6公斤。假期的儿童健康状况也在下降，心理健康受到影响。





这些影响对来自较贫穷或受教育程度较低的家庭，以及已经超重的儿童，更为严重。



Source: AAP

如何在假期间保持作息？

有人建议缩短暑假。但按照国际标准，澳大利亚的暑假已经相当短。澳大利亚家长可能会喜欢新加坡，当地的学生只有四个星期的暑假；然而子女们应该会喜欢埃及——那里的学校假期长达14周。





在美国和欧洲，很多学生会在暑假参加夏令营。它们有些可以让儿童过夜度宿，也有些是日营，让孩子们在一天结束时回家。这些训练营的长度差别可以很大，可以是短的（1到2周）、中长的（3到5周）或是完整的夏季课程（7周或更长时间）。





研究发现，如果学生们暑期中每天（周一至周四）都参与夏令营，持续6个星期，那么与他们只呆在家中的日子比较，学生们在参加夏令营的日子里会更加活跃、较少静止不动，并且饮食更健康。这些营地可以是住宿营地或日间营地，并且可以将体育活动与特定的学习活动结合起来，例如编程、艺术或戏剧。





家长也可以尝试让他们的孩子到户外活动。研究也发现，孩子们身处户外时更加活跃。家长也可以尝试在让子女做一些运动、甚至是做家务，比如拖地。





尽管家长尝试为孩子的假期增加额外的作息要求，但子女们的确很难抗拒睡懒觉、吃零食、看电视和打游戏机的机会，毕竟这些内容正是为了吸引儿童而设计的。





棘手的难题需要大胆的解决方案——为了孩子的健康，政府和学校是否应该重新考虑学校假期的长度，或者反思假期配套计划的缺乏呢？





暑假活动可以由各种组织筹办，如体育和运动俱乐部、学校、宗教团体、博物馆和艺术画廊、伤健人士团体，以及私营夏令营的机构。





其他能让一家大小共同享受的户外活动，还包括参观动物园、爬树、游泳，或者去农场亲近小动物。



