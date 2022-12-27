自戏剧性地放松COVID-19疫情管理措施以来，中国出现了前所未有的新冠感染高峰。





中国宣布，从明年1月8日开始，取消对入境者的强制隔离，赴中国旅客无需申请健康码，但需要在行前48小时进行核算检测。





中国将“新冠肺炎”更名为“新冠感染”，且从12月25日起，中国国家卫健委不再发布每日疫情信息。





北京是本次中国疫情的中心之一。生活在北京的Emily（化名）告诉SBS中文普通话，在北京，民众出现了抢药、囤药潮，人们几乎难以买到任何退烧和流感药物，快速抗原测试试剂盒也“一盒难求”。





线下药店直接贴一个告示，告诉你退烧类的、感冒药基本都售罄了，买不到。 Emily





她尝试利用线上抢购药物，但自己从新冠康复后仍未显示发货。





她表示，布洛芬、扑热息痛、泰诺等退烧药物，以及连花清瘟、感冒灵、止咳糖浆等舒缓药物，是目前最为短缺的药品。除了参加社区团购之外，快速抗原试剂盒也几乎没有任何可获得途径。





Emily还表示，她观察到，方舱医院和此前随处可见的核酸检测亭也不再使用。





“之前的核酸检测亭，一些地方政府做了改造，变成临时发热门诊，就可以给居民提供一些简单的治疗。”





（采访代表嘉宾观点，不代表SBS立场）





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LISTEN TO 中国新冠抢药潮 经历者亲述：药物、抗原盒“一药难求” “阳康”后药品还没到 SBS Chinese 27/12/2022 07:33 Play



