创纪录暴风雪袭击纽约州 至少55人死亡

纽约州伊利县行政长官马克·波隆卡兹（Mark Poloncarz）表示，周末袭击布法罗（Buffalo）地区的暴风雪至少造成该县25人死亡，其中12起死亡事件于一夜之间被记录。





他说：“伊利县卫生局法医办公室已经确认整个伊利县有25人死亡，这些人也包括来自布法罗的人。有一些布法罗可能的（死亡），我们的卫生当局还没能够确认，正在确认的过程中。正如昨晚卫生专员向我介绍的那样，昨晚是一个非常糟糕的夜晚。正如我们所知，与我们昨晚11点宣布的13人相比，我们又确认了12人死亡。”





纽约州州长凯茜·霍楚尔 （Kathy Hochul）说，情况仍然很危险。





“风暴正在回来。我们预计还会有6到12英寸的降雪，在南部城镇，伊利县的南部地区，这里偏南一点，一夜之间降下30至40英寸的雪。因此，任何宣布胜利、说它已经结束的人，他们的话都为时过早，不能说已经结束了。也许现在，严重性正在淡化，现在不像过去几天那么糟糕，但仍然是一个危险的情况。”





目前伊利县有一项驾驶禁令，根据布法罗市长拜伦·布朗（Byron Brown）的说法，该禁令将继续保持有效。





“我想非常清楚地说明，我们需要人们不要开车上路……驾驶条件仍然非常困难。驾车禁令仍在实施，请不要在布法罗开车。”





这场被称为45年最严重的暴风雪起始于12月23日晚间，并在圣诞假期周末袭击了整个纽约西部。





大布法罗地区位于伊利湖边缘，靠近加拿大边境，是受暴风雪影响最严重的地区。





纽约州国土安全局局长杰基·布雷（Jacky Bray）说，数以万计的人生活在断电之中。





“昨晚伊利县有近2.3万户家庭停电，现在大概减少到约1.25万户，所以电力正在被恢复。”





车辆和公共汽车仍然被掩埋在积雪之中。在救护车无法行驶的地方，高空作业设备正在被用于卫生系统运输。





布雷表示，清雪工作正在进行，但是，只是为了保证救援和安全的程度下展开。





“现在，清雪作业的重点是生命安全……这意味着人们看到扫雪机路过他们的住宅街道，这不是因为我们不想把你（所在的地方）清理出来，我们确实想清理，但考虑到暴风雪的强度和滞留的汽车、卡车的数量，我们不得不把这些资源用于应急反应。”





布法罗警察局长约瑟夫·格拉玛利亚（Joseph Gramaglia）说，已经发生了一些抢劫事件。





“我们已经获悉发生了抢劫事件，我们在社交媒体上看到了一部分。我们的警员已经对此进行响应，并对一部分进行了干预。”





自上周末以来，至少有55人在恶劣天气事件中死亡。





预计截至当地时间27日，布法罗以南和雪城 (Syracuse)以北的一些地区仍将有高达1英尺的降雪。





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